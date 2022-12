Am heutigen WM-Samstag geht die Weltmeisterschaft für einige Mannschaften erst so richtig in die Vollen. Denn die KO-Phase startet, in der jede Niederlage zum sofortigen Ausscheiden führt. Los geht es mit der Begegnung zwischen den Niederlanden und den USA, in der Oranje der klare Favorit ist. Noch deutlicher sehen die besten Buchmacher das anschließende Duell zwischen Argentinien und Australien. Auch in der KO-Phase stellen wir euch in unseren WM Wetten Tipps des Tages interessante Wett Tipps zu allen Paarungen des jeweiligen Tages vor.