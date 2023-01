Sportwetten Wochenende: Die besten Gratiswetten & Quotenboosts

Am Wochenende können Tipper wieder einige Top-Events in den Fokus ihrer Sportwetten rücken. Was dazu nicht fehlen darf: unsere Übersicht der attraktivsten Gratiswetten und Quotenboosts.

Am Sonntag steht das Endspiel bei den Australian Open und der Handball-WM auf dem Programm. Dazu steigt am Samstag in der Bundesliga das Duell Erster gegen Vierter - Bayern gegen Frankfurt - und am Sonntag empfängt Bayer Leverkusen Borussia Dortmund.