SSC Neapel - US Cremonese Tipp, Prognose & Quoten | 17.01.2023

Bisher zeigt sich der SSC Neapel nahezu unantastbar. In der Liga führen „Die Blauen“ komfortabel mit 9 Punkten Vorsprung die Liga an und selbst in der Champions League beeindrucken Spalletti und Co. mit 5 Siege aus 6 Spielen. Cremonese hingegen steht das Wasser bis zum Hals. Letzter in der Serie A, mit den zweitmeisten Gegentoren Ligaweit.