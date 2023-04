St. Pauli - Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser St. Pauli - Bielefeld Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.04.2023 lautet: Punktende Konkurrenz und eine Defensive zum Abgewöhnen erhöhen den Druck auf die Arminen. Am Millerntor wartet eine knackige Aufgabe mit schlechten Aussichten.

Raum für große Nachwehen aus dem verlorenen Stadtderby bleiben den Boys in Brown nicht. Wollen die Kiez-Kicker eine minimale Chance auf den Aufstieg wahren, zählt am 30. Spieltag nur ein Sieg. Verteilt die Defensive der Arminia weiterhin Geschenke, liegt das definitiv im Bereich des Möglichen. Unsere Wette fällt bei Chillybets auf einen Heimsieg, der mit einer Quote von 1,72 versehen ist.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Bielefeld auf „Sieg St. Pauli“:

52 Gegentore der Arminia werden nur von Sandhausen übertroffen.

Die Kiez-Kicker sind mit 30,09 erwartbaren Gegentoren die beste Defensive der Liga.

Seit fünf Heimspielen ist St. Pauli gegen Bielefeld ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Bielefeld Quoten Analyse:

Beide Mannschaften müssen mit einem Schlag in die Magengrube zurechtkommen. St. Pauli verschlief im Stadtderby den Start in die zweite Halbzeit - ein Fehler mit Folgen: Der Abstand zum HSV wuchs bis auf neun Punkte an. Bielefeld verlor gegen Hannover, während die Konkurrenz fleißig Zähler auf den Plätzen sammelte.

Abgesehen vom vergangenen Spieltag liegen die Kontrahenten dieser Partie um Welten auseinander. Die norddeutschen Gastgeber ringen um die letzten Aufstiegshoffnungen, während die Arminen sich mit aller Kraft gegen den Abstieg stemmen.

Dementsprechend klar sind die Rollen in dieser Partie aus Sicht der Wettanbieter mit deutscher Lizenz verteilt. St. Pauli startet mit Wettquoten zwischen 1,70 und 1,80 als Favorit in das Spiel. Bielefeld will mit einer Überraschung für Quoten bis zu 4,50 sorgen.

St. Pauli vs Bielefeld Prognose: „Der größte Unterschied liegt in der Defensive“

Vier Gegentore gegen den HSV erzeugen ein verzerrtes Bild von der Abwehr der Boys in Brown. In der Regel lassen die Kiez-Kicker kaum Chancen zu. Ihr betriebener Aufwand spiegelt sich in der Kategorie „erwartbare Gegentore“ wieder und führt dort zur besten Defensive der 2. Bundesliga (30,09 xGA).

Die Gäste von der Alm bewegen sich in einer anderen Hemisphäre. Bielefeld ging an den vergangenen fünf Spieltagen nie unter zwei Gegentoren vom Feld. Auf die gesamte Saison betrachtet, kassierte nur der SV Sandhausen mehr Gegentore (56) als die Nordrhein-Westfalen (52).

Martin Fraisl steht im Tor der Arminen. Der von Schalke geliehene Schlussmann fing 5,2 Gegentore mehr als erwartet. Schwächere Zahlen legt nur Marius Gersbeck im Tor des KSC auf (6,2).

Deutlich fröhlicher schaut Nikola Vasilj auf den Verlauf der bisherigen Spielzeit. Der Torhüter der Gastgeber durfte bereits nach zehn Spielen ohne Gegentor vom Feld schreiten - nur Kevin Müller hielt häufiger die Null (12). Am Millerntor verhinderten die Norddeutschen in 57 Prozent ihrer Partien einen Gegentreffer.

Ein Gefühl, das ihre Gäste von der Alm größtenteils nur aus Erzählungen kennen. Der Abstiegskandidat kassierte in 93 Prozent seiner Gastauftritte mindestens ein Gegentor. Selbst zwei Gegentreffer sind mit einer Rate von 57 Prozent keine Seltenheit.

St. Pauli - Bielefeld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 3:4 HSV (A), 1:2 Braunschweig (H), 1:0 Heidenheim (A), 1:0 Regensburg (H), 2:0 Hannover (H).

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 1:3 Hannover (H), 2:4 Karlsruhe (A), 2:2 Düsseldorf (H), 3:2 Kiel (A); 2:2 Nürnberg (H).

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs. Bielefeld: 0:2 (A), 3:0 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 2:1 (A).

Der Unterschied in der Defensive gleicht der Differenz zwischen Tag und Nacht. Im Angriff geben sich beide Teams die Hand. St. Pauli brachte bisher 45 Bälle im gegnerischen Kasten unter. Bielefeld ist den Hausherren mit 44 erzielten Toren dicht auf den Fersen.

Nur helfen all die Tore nichts, wenn die Löcher in der Abwehr zu groß sind. Nach einem katastrophalen Spieltag, aus Sicht der Arminen, liegt die Koschinat-Elf nur noch einen Punkt über dem Strich. St. Pauli reichte ein zusätzlicher Torjubel aus, um 18 Zähler mehr auf dem Konto zu haben.

Mit durchschnittlich 2,07 Punkten pro Heimspiel ist das Millerntor die absolute Basis für die zarten Träume vom Aufstieg. Zuletzt war die Festung der Kiez-Kicker auch für die Arminen kaum einzunehmen: Die Elf von Martin Hürzeler ist seit fünf Heimspielen (3 Siege, 2 Remis) gegen den kommenden Kontrahenten ungeschlagen.

Genehmigen wir uns einen Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Spieltage, kommen beide Mannschaften aus einem kleinen Tief. St. Pauli hatte nach seiner Rekordserie einen kleinen Hangover und verlor zwei Spiele in Serie. Bielefeld traf es mit nur einem Dreier aus den vorherigen fünf Begegnungen noch deutlich härter.

Unser St. Pauli - Bielefeld Tipp: Sieg St. Pauli

Uwe Koschinat sollte den Karren aus dem Dreck an der Alm ziehen. Sein Vorhaben scheiterte bisher vor allem an der Defensive. Der Trainer steht seit sechs Spieltagen an der Seitenlinie der Arminen und musste schon 14 Gegentreffer seiner Mannschaft über sich ergehen lassen. Zudem verlor sein Team gegen Hannover das offensive Momentum, welches es über die vorherigen Wochen aufgebaut hatte. Nach unserer Ansicht fahren die Gäste ohne Zähler zurück in die Heimat.