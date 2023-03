St. Pauli - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Unser St. Pauli - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.03.2023 lautet: Mindestens zwei Tore in einem Match, das die Kiezkicker nicht verlieren.

Der FC St. Pauli ist im Moment so etwas wie das Borussia Dortmund der 2. Bundesliga: Alle Ligaspiele in diesem Kalenderjahr haben die Kiezkicker gewonnen. Am Samstag empfangen die Hamburger am heimischen Millerntor die Gäste von der SpVgg Greuther Fürth, die auswärts in dieser Saison eher Punktelieferant sind. Wir sehen Vorteile bei den Gastgebern und entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,66 bei Bwin.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Fürth auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

St. Pauli ist seit dem 23. April 2022 zu Hause ungeschlagen

Fürth hat in dieser Saison nur eines von 11 Auswärtsspielen gewonnen

Fürth hat in den letzten 21 Zweitliga-Spielen immer getroffen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Fürth Quoten Analyse:

Es ist das Duell des mittlerweile schon Siebten gegen den Elften der Tabelle. Der starke Lauf der Paulianer ist auch den besten Online-Buchmachern nicht entgangen, welche die Freibeuter der Liga in dieser Begegnung vorne sehen - allerdings nicht übermäßig. Für einen Tipp auf einen Heimsieg erhält man im Erfolgsfall teilweise schon das Doppelte des Einsatzes wieder.

Auf der anderen Seite gibt es für Wetten auf einen Auswärts-Dreier Quoten bis 3,70. Die Wettoption „Beide treffen“ bringt Werte bis 1,80. Wenn man bedenkt, dass Fürth an 22 der bisherigen 23 Spieltage genetzt hat, selbst aber nur viermal zu Null spielte, ist diese Alternative tendenziell keine schlechte.

St. Pauli vs Fürth Prognose: Kiezkicker haben mehr vom Spiel

Allerdings ist St. Pauli seit Beginn der Rückrunde on fire. Alle sechs Partien im Jahr 2023 haben die Kiezkicker gewonnen und vier davon zu Null. Standen sie nach dem 17. Spieltag gerade noch so über dem Strich, punktgleich mit dem Vorletzten und mit nur einem Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Sandhausen, sind sie mittlerweile Siebter.

Sechs Siege in den ersten sechs Partien der Rückrunde gelangen zuletzt dem SC Freiburg vor 14 Jahren. Später stieg der Sport-Club als Meister in die Bundesliga auf. Gutes Omen für St. Pauli? Eher nicht, denn durch die fatale Hinrunde ist selbst der Aufstiegs-Relegationsplatz elf Punkte entfernt.

Doch wenn sich bei den Hamburgern weiter Sieg an Sieg reiht - wer weiß, was bei elf ausstehenden Partien vielleicht doch noch möglich ist? Zu Hause jedenfalls ist der FCSP saisonübergreifend seit mittlerweile 13 Zweitliga-Spielen ungeschlagen. Es gab sieben Siege und sechs Remis.

Eine ungeschlagene Heimpartie trennt Pauli noch von der Einstellung des vereinseigenen Rekords aus der Saison 2000/2001. Gerade einmal nur 49 Minuten lag St. Pauli in dieser Saison zu Hause hinten. Dieser Wert wird nur von Heidenheim mit acht Minuten unterboten. In den vergangenen vier Heimspielen gab es kein einziges Gegentor.

St. Pauli - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:1 Paderborn (2BL, A), 1:0 Rostock (2BL, H), 2:1 Magdeburg (2BL, A), 1:0 Kaiserslautern (2BL, H), 2:0 Hannover (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 Hannover (2BL, H), 1:3 Kaiserslautern (2BL, A), 2:1 Düsseldorf (2BL, H), 1:2 Karlsruhe (2BL, A), 1:0 Nürnberg (2BL, H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Fürth: 2:2 (2BL, A), 2:1 (2BL, H), 1:2 (2BL, A), 0:3 (2BL, A), 1:3 (2BL, H)

Mit nur sechs Heim-Gegentoren stellen die Mannen vom Millerntor die beste Heim-Defensive der 2. Bundesliga. Doch mit Greuther Fürth kommt nun ein Team an den Kiez, das an 22 der bisherigen 23 Spieltage treffen konnte. Nur am zweiten Spieltag blieb das Kleeblatt ohne Tor. Heißt: In den vergangenen 21 Zweitliga-Spielen gab es immer mindestens einen eigenen Treffer.

Allerdings gab es eben auch oft Gegentore. Erst viermal in dieser Saison konnten die Franken eine weiße Weste behalten. Insgesamt gab es sechs Siege in 23 Partien. Dabei drückt vor allem auswärts der Schuh. In der Fremde gab es nämlich in elf Partien nur einen Sieg, sieben Pleiten und 21 der insgesamt 35 Gegentreffer.

Kein anderes Zweitliga-Team holte auswärts weniger Punkte als die Spielvereinigung, welche die letzten drei Auswärtsspiele alle mit mindestens zwei Gegentoren verlor. Und wenn Pauli zu Hause erst 49 Minuten in Rückstand war, so lag Fürth auswärts erst 107 Minuten in Front. Das ist der zweitschlechteste Wert und wird nur von Braunschweig mit 100 Minuten unterboten.

Doch gegen den kommenden Gegner spielte das Kleeblatt in der Vergangenheit eigentlich ganz gerne. Viermal in Folge von 2019 bis 2021 konnten die Franken gewinnen. Erst in den letzten beiden Duellen blieb man sieglos. Nach der 1:2-Pleite am Kiez im Rückspiel der vergangenen Saison gab es im Hinspiel dieser Spielzeit ein 2:2 auf heimischem Rasen.

Unser St. Pauli - Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Irgendwann geht auch der Siegeszug St. Paulis zu Ende. Doch bei der Heimstärke der Kiezkicker und der Auswärtsschwäche der Gäste rechnen wir damit, dass es am Millerntor zumindest zu einem Punkt reichen wird. Dabei trauen wir dem Kleeblatt grundsätzlich einen Treffer zu. Schließlich hat Fürth in nur einem der bisherigen 23 Spiele nicht getroffen. Da St. Pauli aber die beste Heim-Defensive stellt, entscheiden wir uns gegen eine Kombi mit der Wettoption „Beide treffen“, sondern wählen die etwas sicherere Alternative, die neben einem 1:1 zum Beispiel auch dann richtig ist, wenn die Kiezkicker 2:0 gewinnen.