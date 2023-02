St. Pauli - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2023

Unser St. Pauli - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.02.2023 lautet: Trotz Gegentor bleibt St. Pauli zu Hause weiter ungeschlagen.

Im Duell des FC St. Pauli gegen Hannover 96 trifft ein Gewinner vom vergangenen Wochenende auf einen Verlierer. Siegreich waren die Kiezkicker, die nun mit breiter Brust gegen einen Gegner antreten, gegen den sie zuletzt vor knapp 28 Jahren ein Heimspiel gewinnen konnten.

Ob es für einen Sieg reicht, ist schwer zu sagen, doch zu einem Zähler sollte es reichen - auch wenn es ohne Gegentor nicht gehen wird. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“ mit einer Quote von 2,15 bei Winamax.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Hannover auf „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“

St. Pauli ist in dieser Saison noch ohne Heimniederlage.

Hannover ist seit vier Auswärtspartien sieglos.

Die Braun-Weißen trafen in sechs von acht Heimspielen, die Roten in sieben von neun Auswärtspartien.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Hannover Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent von einem Heimsieg aus. Die Quoten für den Tipp auf einen Heimdreier liegen nämlich bei etwa 2,00. Wer auf einen Sieg der Gäste wettet, kann aktuell Quoten um 3,60 erhalten. Das entspricht einer Sieges-Wahrscheinlichkeit von knapp 28 Prozent.

Angesichts der Tatsache, dass die Gäste acht Punkte mehr haben und vier Plätze besser dastehen, mag das vielleicht den einen oder anderen überraschen. Doch bei einem genaueren Blick auf die letzten Ergebnisse der beiden Teams kann man diese Quotenverteilung durchaus nachvollziehen.

St. Pauli vs Hannover Prognose: Leichte Vorteile bei den Kiezkickern

Das wohl gewichtigste Argument für Wetten in Richtung der Gastgeber ist ihre Heimstärke. Saisonübergreifend hat Pauli keines der letzten zehn Heimspiele in der 2. Bundesliga verloren. Weiter zurückblickend haben sie nur eine ihrer letzten 14 Heimpartien verloren. Heimstark sind die Freibeuter der Liga also, von einer Heimmacht würden wir aber nicht sprechen.

Denn dazu waren zu viele Unentschieden unter den letzten Heimergebnissen. Genauer gesagt konnten von den letzten zehn Heimpartien nur vier gewonnen werden. Sechsmal gab es demzufolge eine Punkteteilung. Allein in den letzten sechs Heimspielen der laufenden Saison kamen die Hamburger fünfmal nicht über ein Unentschieden hinaus.

Doch das soll sich am Sonntag ändern und die Brust ist nach dem letzten Wochenende breit. Denn da gewann Pauli in Nürnberg mit 1:0. Klingt an sich nicht spektakulär, war für die Kiezkicker aber tatsächlich der erste Auswärtsdreier in dieser Saison. Zuvor wurden sechs von neun Auswärtsbegegnungen verloren.

Verloren haben die Braun-Weißen auch den Großteil der letzten Duelle gegen Hannover. Konkret: Von den letzten zehn Aufeinandertreffen ging nur eines an die Hamburger. Neben zwei Remis gingen die anderen sieben direkten Vergleiche an die Niedersachsen.

St. Pauli - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:0 Nürnberg (2BL, A), 0:0 Midtjylland (Test, N), 1:0 Gladbach (Test, N), 7:2 Lugano (Test, N), 2:3 Union Berlin (Test, N).

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:3 Kaiserslautern (2BL, H), 2:1 Kiel (Test, N), 2:1 Ludogorets Rasgrad (Test, N), 1:2 Debrecen (Test, N), 2:2 FC Zürich (Test, N).

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Hannover: 2:2 (2BL, A), 0:3 (2BL, H), 0:1 (2BL, A), 1:2 (2BL, H), 3:2 (2BL, A)

Die Roten ließen in den letzten knapp 28 Jahren ohnehin keine Gastgeschenke zu. Das letzte Mal verlor Hannover am Kiez im April 1994. Seitdem gastierte 96 neunmal bei Pauli, hat sechsmal gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. Gegen kein anderes Team im Profifußball haben die Niedersachsen so eine lange Auswärtsserie.

Doch aktuell ist die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl alles andere als ein furchteinflößender Gast. Denn von den letzten vier Auswärtsspielen der laufenden Saison wurde keines gewonnen. Es gab nur zwei Remis neben zwei weiteren, allerdings knappen Niederlagen bei den beiden Aufstiegsaspiranten Heidenheim und Darmstadt.

Vor diesen vier sieglosen Auswärtspartien hatte H96 drei Auswärtsspiele am Stück gewonnen. Es waren aber auch die bislang einzigen Auswärtsdreier in der laufenden Saison. Insgesamt kommen die Niedersachsen auf eine eher nur mittelmäßige 3-2-4-Auswärtsbilanz bei 13:12 Toren, auch wenn das noch für Platz sechs in der Auswärtstabelle reicht.

Mit nur einem Sieg an den letzten vier Spieltagen hat Hannover ein wenig den Anschluss an die Aufstiegsränge verloren. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt mittlerweile acht Zähler. Selbst stehen die Roten auf Rang sieben.

Unser St. Pauli - Hannover Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“

Seit fast 28 Jahren wartet St. Pauli auf einen Heimsieg gegen Hannover. Zwar gab es in diesem Zeitraum „nur“ neun Heimduelle, dennoch nagen auch neun nicht gewonnene Heimbegegnungen an der Ehre der Kiezkicker.

Diese sind seit Ende April letzten Jahres zu Hause ungeschlagen. Ob sie tatsächlich den ersten Heimsieg gegen Hannover seit 1994 einfahren, würden wir aufgrund der vielen Heim-Remis nicht zwangsläufig unterschreiben, aber ein Punkt sollte aufgrund der letzten (Auswärts-)Ergebnisse von Hannover 96 drin sein.