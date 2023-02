St. Pauli - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 12.02.2023

Unser St. Pauli - Kaiserslautern Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.02.2023 lautet: In einem abwechslungsreichen Match gibt es Tore auf beiden Seiten.

Zu einem äußerst interessanten Duell kommt es am Sonntag in der 2. Bundesliga, wenn sich im Stadion am Millerntor die Mannschaften des FC St. Pauli und 1. FC Kaiserslautern gegenüberstehen. Die Kiezkicker haben seit fast zehn Monaten kein Heimspiel in der 2. Bundesliga verloren, während der FCK auswärts seit knapp neun Monaten ungeschlagen ist. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,67 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Kaiserslautern auf „Beide treffen“

St. Pauli hat beide bisherigen 2. Liga-Spiele im Jahr 2023 gewonnen

Kaiserslautern ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen und hat sechs von ihnen gewonnen

In den letzten vier direkten Duellen konnten beide Teams treffen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Die besten Online-Wettanbieter sehen zu unserer leichten Verwunderung die Partie nicht so ausgeglichen wie wir. Für Wetten auf einen Heimsieg Paulis gibt es im besten Fall Quoten von „nur“ 2,10. Der Tipp auf einen Auswärtsdreier ist den Bookies Wettquoten bis 3,60 wert.

Da sind selbst Wetten auf die Doppelte Chance X2 zu Quoten bis 1,80 noch interessant, wenn man um die Auswärtsstärke der Roten Teufel weiß. Auch wenn Pauli zu Hause länger ungeschlagen ist als der FCK auswärts, reden wir hier nicht von Wochen, sondern Monaten, sodass trotz Heimstärke der Kiezkicker Wetten in Richtung der Lauterer Value haben.

St. Pauli vs Kaiserslautern Prognose: Duell auf Augenhöhe

Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor: Besser konnte das neue Jahr und gleichzeitig auch die Rückrunde für den FC St. Pauli nicht starten. Vor allem auch für den neuen Trainer Fabian Hürzeler, der damit in seinen ersten beiden Partien schon so viele Siege holte wie Vorgänger Timo Schultz in seinen letzten 16 2. Liga-Spielen.

Mit drei Siegen zum Einstand in der 2. Bundesliga würde Hürzeler die bisherige Bestmarke von Helmut Schulte aus dem Jahr 1987 einstellen. Ein neuerlicher Dreier wäre mit Blick auf die Tabelle auch nicht unwichtig, auch wenn sich die Freibeuter der Liga mittlerweile auf Rang neun und damit in der ersten Tabellenhälfte tummeln.

Aber die Abstände sind klein. Schlusslicht Magdeburg hat nur fünf Zähler weniger auf dem Konto. Den Jahreswechsel verbrachte St. Pauli gerade noch so und nur aufgrund des besseren Torverhältnisses über dem Strich. Es kann also schnell wieder nach unten gehen. Doch vor allem zu Hause ist man guter Dinge.

Die letzte 2. Liga-Pleite am Millerntor datiert vom 23. April 2022. Seitdem wurde keines der letzten elf Heimspiele verloren, sechs davon endeten allerdings remis. Aber: Am letzten Wochenende konnte der FCSP zu Hause Hannover mit 2:0 bezwingen.

St. Pauli - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:0 Hannover (2BL, H), 1:0 Nürnberg (2BL, A), 0:0 Midtjylland (Test, N), 1:0 Gladbach (Test, N), 7:2 Lugano (Test, N)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:1 Kiel (2BL, A), 3:1 Hannover (2BL, A), 4:0 RW Erfurt (Test, N), 1:1 1860 München (Test, N), 1:2 Mezökövesd-Zsory (Test, N)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Kaiserslautern: 1:2 (2BL, A), 1:1 (2BL, A), 1:1 (2BL, H), 2:1 (2BL, A), 0:0 (2BL, H)

Doch mit dem 1. FC Kaiserslautern reist nun ein Gast an, der zuletzt am 8. Mai 2022 in einem Auswärtsspiel bezwungen wurde. Damals, noch in der 3. Liga, verlor der FCK mit 0:2 bei Viktoria Köln. Seitdem blieben die Roten Teufel in zehn Auswärtspartien in Folge ungeschlagen. In neun davon haben sie mindestens ein Tor erzielt.

Wie der Gegner gewannen auch die Pfälzer ihre ersten beiden Ligaspiele 2023, wenn auch jeweils mit einem Gegentor. Weiter zurückblickend ist der FCK seit sieben Zweitligapartien ungeschlagen, hat sechs davon gewonnen, die letzten fünf in Folge. Damit sind die Lauterer ohne Wenn und Aber das formstärkste Team im Unterhaus.

Mit sehr guten 35 Punkten hat der Aufsteiger nur noch einen weniger als der Dritte Heidenheim. Die Bilanz aus den direkten Duellen mit St. Pauli ist teilweise kurios. Denn im Profifußball verloren die Kiezkicker nur gegen Köln (21 Mal) öfter als gegen Lautern (19).

Auf der anderen Seite verlor der FCK nur in der 2. Bundesliga gegen niemanden so oft wie gegen Pauli (7 Mal). Die Betze-Kicker kassierten außerdem gegen niemanden so viele Zweitliga-Gegentore wie gegen die Hamburger (28), schossen aber selbst gegen keinen anderen Klub mehr eigene Tore wie gegen St. Pauli (34).

Unser St. Pauli - Kaiserslautern Tipp: Beide treffen

Die einen haben seit knapp zehn Monaten kein Heimspiel verloren, die anderen sind auswärts seit fast neun Monaten ungeschlagen. Man kann hier fast schon die berühmte Münze werfen, wenn man sich auf ein Team festlegen will. Weil die Quoten für Wetten in Richtung der Gäste Werte bis zu 3,60 erreichen, liegt für uns Value bei eben diesen Wetten. Letzten Endes wählen wir eine risikoärmere Variante, weil wir erwarten, dass beide Teams ihre aktuell gute Form auch im direkten Duell unter Beweis stellen.