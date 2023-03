St. Pauli - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser St. Pauli - Regensburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.04.2023 lautet: Pauli marschiert unaufhaltsam weiter und geht gegen Regensburg als Favorit auf drei Punkte ins Rennen. Am Millerntor steht ein weiterer Triumph auf der Agenda.

Am letzten Spieltag schrieb Pauli gegen Sandhausen Vereinsgeschichte und was für eine. Nach 90 Minuten stand ein 5:0 Kantersieg zu Buche. Zudem gingen die Kicker in die Annalen der Vereinshistorie ein und fungieren nun als Halter der längsten Siegesserie des Klubs. Gegen „den Jahn“ gilt es, diese weiter auszubauen.

Mit Regenburg ist momentan nicht zu spaßen. Die Donau-Kicker feierten gegen Kiel und Paderborn zwei Erfolgserlebnisse.

Dennoch werden die Gäste am Millerntor leer ausgehen und gegen die heimstarken Kiezkicker nur wenig zu lachen haben. Wir setzen auf einen Heimsieg mit mehr als einem Tor und erhalten auf unsere Konfigurator-Wette bei Bet365 eine Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Regensburg auf „Heimsieg & mehr als ein Tor“:

Pauli gewann unter dem neuen Coach Fabian Hürzeler acht Spiele am Stück.

Die Kiezkicker sind zuhause in der 2. Bundesliga ungeschlagen (7S, 5U).

Regensburg zählt zu den schwächsten Auswärtsteams der Liga und verlor 75 Prozent der Begegnungen in der Ferne.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Regensburg Quoten Analyse:

Obwohl „der Jahn“ momentan nicht in der Abstiegszone angesiedelt ist, könnte die Ausgangslage deutlich besser sein. Immerhin liegt lediglich ein Polster von einem Zähler zum Tabellenvorletzten aus Rostock vor. Im Falle einer Niederlage am Millerntor bestünde ernsthaft die Gefahr, nach unten durchgereicht zu werden.

Ein Umstand, den die Top-Wettanbieter, von denen der Großteil Paypal im Zahlungsverkehr anbietet, für sehr wahrscheinlich halten und mit einer St. Pauli Regensburg Quote in Höhe von 1,50 bewerten. Keines der letzten sechs Spiele gegen Regensburg ging am Millerntor verloren (4S, 2U).

Der Sieg der Gäste hingegen wird schlichtweg für unwahrscheinlich gehalten und bringt bei den besten Buchmachern den bis zu sechsfachen Wetteinsatz mit sich.

St. Pauli vs Regensburg Prognose: „Gelangt St. Pauli zum 8. Saisonsieg in Serie?“

Im Hamburger Stadtteil St. Pauli hat sich der Trainerwechsel bezahlt gemacht. Einen Tag vor Weihnachten vergangenen Jahres nahm Fabian Hürzeler auf der Bank der Kiezkicker Platz und fortan wurde jedes Spiel unter seinen Fittichen gewonnen. Sage und schreibe 24 Punkte resultierten aus den bisherigen acht Liga-Duellen – mehr geht nicht.

Vor allem defensiv stehen die Kiezkicker unter Hürzeler sehr sicher und bestritten fünf der acht Ansetzungen mit weißer Weste. In der Rückrundentabelle rangiert Pauli auf Platz eins und besticht anhand des besten Abwehrverbundes der Liga. Dennoch beträgt der Rückstand zur Aufstiegszone nach wie vor acht Punkte.

Am Millerntor ist der Tabellenfünfte weiterhin ungeschlagen in dieser Saison (7S, 5U). Unter dem neuen Übungsleiter brachten vier Heimspiele satte 12 Punkte als Ertrag. In mehr als 80 % der Ansetzungen auf heimischem Boden steht ein eigener Treffer zu Buche.

Regensburg hat zuletzt im Abstiegskampf mit zwei knappen Triumphen gegen Kiel (2:1) und Paderborn (1:0) durchatmen können. Als einer der Garanten für den momentanen Aufschwung gilt Prince Osei Owusu. Der 26-jährige Stürmer erhielt zuletzt das Vertrauen von Trainer Mersad Selimbegovic und bedankte sich mit zwei Toren.

St. Pauli - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 5:0 Sandhausen (2BL, A), 2:1 Fürth (2BL, H), 2:1 Paderborn (2BL, A), 1:0 Rostock (2BL, H), 2:1 Magdeburg (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Regensburg: 1:0 Paderborn (2BL, H), 2:1 Kiel (2BL, A), 0:1 Düsseldorf (2BL, H), 0:1 Karlsruhe (2BL, A), 1:1 Hannover (2BL, H).

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs. Regensburg: 0:2 (2BL, A), 3:2 (2BL, A), 2:0 (2BL, H), 0:3 (2BL, A), 2:0 (2BL, A).

Dennoch war vor allem der Auswärtssieg in Kiel als sehr glücklich zu bewerten. 28 Prozent Ballbesitz reichten am Ende für zwei Tore. Neben dem Zittersieg standen zuletzt in fremden Gefilden fünf Niederlagen am Stück zu Buche. Regensburg legte kurzum eine eklatante Auswärtsschwäche an den Tag und wird keinen leichten Stand in Hamburg haben.

Eines der großen Probleme wird durch den Abwehrverbund widergespiegelt. In der Ferne kann er nicht überzeugen und muss sich 22 Gegentore ankreiden lassen. Nur zweimal hielten die Kicker aus dem Südosten Deutschlands in gegnerischen Stadien hinten die Null. In drei der vergangenen vier Auswärtsspiele versäumte „der Jahn“ einen eigenen Treffer und war offensiv harmlos.

Unser St. Pauli - Regensburg Tipp: „Heimsieg & mehr als ein Tor“

Seit mittlerweile zehn Spielen ist Pauli ungeschlagen und blickt auf acht Siege in Serie. Gegen Regensburg dürfte Erfolgstrainer Fabian Hürzeler am 3-4-2-1 festhalten. Dabei fungiert wahrscheinlich Lukas Daschner, der eigentlich im offensiven Mittelfeld angesiedelt ist, als Neuner und erhält Unterstützung von Oladapo Afolayan und Connor Metcalfe, die beide ihren Offensivdrang jüngst gegen Sandhausen untermauerten.

Regensburg weiß um die Offensiv-Qualitäten der Gastgeber Bescheid und wird defensiv auflaufen. Eine Viererkette mit Doppelsechs soll für defensive Stabilität sorgen. Als geschulter Mittelstürmer bzw. Neuner ist Prince Osei Owusu sicher gesetzt und soll für Torgefahr sorgen.