St. Pauli - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser St. Pauli - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.02.2023 lautet: Die Kiezkicker sind im Jahr 2023 unter ihrem neuen Coach im Vergleich zur Hinrunde kaum wiederzuerkennen. Auch gegen die Kogge am Sonntag ist wieder ein Punkt drin.

Als auf dem Kiez in der Winterpause Trainer Timo Schultz entlassen wurde, stand St. Pauli vor einer ungewissen Zukunft. Die Hamburger belegten nach der Hinrunde den 15. Tabellenplatz, nur durch wenige Tore vom Relegationsrang getrennt. Dann wurde das Amt des Cheftrainers auch noch an den 29-jährigen Fabian Hürzeler übergeben. Doch der neue Coach übertraf alle Erwartungen. Die „Boys in Brown“ sind eines von vier Teams, welche alle vier Spiele der Rückrunde gewinnen konnten. So einen guten Einstand hat noch kein Übungsleiter beim FCSP gefeiert. Am Sonntag wird Hürzeler nun 30 Jahre alt. Ein passendes Geschenk seiner Mannschaft wäre sicher ein Heimsieg gegen Hansa Rostock. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,57 bei Bet365 für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Rostock auf „DC 1X & Unter 3,5 Tore“:

St. Pauli ist in dieser Saison daheim noch ohne Niederlage

In den vergangenen 4 Spielen mit Beteiligung der Kiezkicker fielen zusammengenommen 7 Tore

Rostock steht auf Platz 6 der Auswärtstabelle

St. Pauli vs Rostock Quoten Analyse:

Der FC St. Pauli ist durch die Erfolgsserie auf Platz 8 geklettert. Der Relegationsrang 3 ist aber immer noch elf Punkte entfernt. Vor dem kommenden Gegner haben die Kiezkicker vier Plätze und fünf Zähler Vorsprung.

So sind die Hausherren bei der St. Pauli vs Rostock Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,77 auch die Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste werden durchschnittliche Quoten von 4,80 bezahlt.

St. Pauli vs Rostock Prognose: Welchen Rekord knackt St. Pauli dieses Mal?

Am vergangenen Samstag musste St. Pauli den ersten Gegentreffer des Jahres 2023 hinnehmen und lag unter Coach Fabian Hürzeler das erste Mal zurück. Mit viel Moral und Selbstbewusstsein drehten die Hamburger die Partie aber noch in einen 2:1-Sieg. Damit stehen die Kiezkicker nach vier Spielen der Rückrunde schon bei zwölf Punkten. In 17 Partien der ersten Saisonhälfte waren gerade einmal 17 Zähler zusammengekommen.

Der neue Coach hat auf dem Kiez nicht alles umgekrempelt, dafür aber Details angepasst und den Spielstil modifiziert. Dadurch haben die „Boys in Brown“ die Stabilität wiedergefunden, die ein komplettes Jahr gefehlt hatte. Der junge Trainer selbst geht extrem intensiv und pedantisch an seine Aufgabe heran. Mit fünf Siegen und fünf Remis ist der FCSP in dieser Saison am Millerntor noch ungeschlagen.

Mit drei Niederlagen aus vier Spielen ist Hansa Rostock hingegen nicht gut ins Jahr 2023 gekommen. Allerdings bekam es die Kogge in diesem Zeitraum auch mit den Top 3 der Liga zu tun. Sowohl gegen Heidenheim als auch gegen den HSV und Darmstadt agierte die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner aufopferungsvoll. Am Ende stand man aber immer mit leeren Händen da.

Gegen die Lilien entschied ein direkt verwandelter Freistoß in der 78. Minute das Spiel. Zuvor hatten die Männer von der Ostsee diszipliniert verteidigt. Vor dem Seitenwechsel hatten sich die Gäste einige gute Chancen erarbeitet, diese aber nicht nutzen können. Der Angriff bleibt mit 18 Toren die Problemzone. Nur Nürnberg (17) steht hier noch schlechter da.

St. Pauli - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:1 Magdeburg (A), 1:0 Kaiserslautern (H), 2:0 Hannover (H), 1:0 Nürnberg (A), 0:0 Midtjylland (H)

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:1 Darmstadt (H), 1:0 Bielefeld (A), 0:2 HSV (H), 0:2 Heidenheim (A), 0:0 Lech Posen (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Rostock: 0:2 (A), 0:1 (A), 4:0 (H), 3:0 (H), 3:1 (A)

In 21 Duellen haben St. Pauli und Rostock noch nie die Punkte geteilt. Mit zwölf Siegen zu neun Niederlagen hat der FC Hansa die Nase vorne. Das Hinspiel an der Ostsee entschied die Kogge mit 2:0 für sich. In Hamburg gab es aber mit vier Niederlagen in Serie zuletzt nicht viel zu holen. In den jüngsten drei Gastspielen blieb der FCH sogar ohne eigenen Treffer. Der letzte Rostocker Treffer am Millerntor stammt aus dem Jahr 2009. Seit 22 Jahren wartet der Verein von der Ostsee schon auf einen Sieg bei den „Boys in Brown“.

Unser St. Pauli - Rostock Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Dank der guten Form und der Heimstärke sind die Hamburger zurecht die Favoriten. Auch der direkte Vergleich lässt die Hausherren hoffen. Doch ewig kann die Siegesserie nicht weitergehen. Die Kogge hat sich zuletzt gegen die Top 3 der Liga ordentlich aus der Affäre gezogen und steht auf Platz 6 der Auswärtstabelle. So trauen wir den Gästen durchaus einen Punkt zu.