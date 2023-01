Stade Rennes - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Hält Rennes Heimserie gegen PSG?

Die einzige Heimpleite in dieser Saison gab es gleich am ersten Spieltag gegen Lorient. Sie war saisonübergreifend die einzige in den letzten 15 Pflichtspielen im heimischen Roazhon Park, wo ansonsten zwölf der übrigen 14 Begegnungen siegreich gestaltet werden konnten. Wäre da nicht die schwache 2-4-3-Auswärtsbilanz, dann würden Les Rouge et Noir in der Tabelle noch besser stehen.