Stuttgart - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt der Effzeh 2023 weiter ungeschlagen?

Erst seit Beginn des Jahres ist Bruno Labbadia wieder Trainer des VfB Stuttgart, doch einige Fans würden ihn am liebsten schon wieder woanders sehen. Zugegeben: Der Start unter dem Feuerwehrmann war bescheiden und langsam muss auch er liefern. Am Samstag empfangen die Schwaben den 1. FC Köln, der bisher im Jahr 2023 noch ungeschlagen ist. Weil beide Teams gerne nach der Pause treffen und besonders gerne nach dem Seitenwechsel Gegentore kassieren, entscheiden wir uns für die Wette „Über 1,5 Tore in 2. Halbzeit“ mit einer Quote von 2,05 bei Betano.

Darum tippen wir bei Stuttgart vs Köln auf „Über 1,5 Tore in 2. HZ“

In jedem der letzten fünf Pflichtspiele Stuttgarts gab es zwei Tore nach der Pause

Köln erzielte 22 seiner 32 Tore in Durchgang zwei

Sowohl Stuttgart als auch Köln kassieren den Großteil ihrer Gegentreffer in der 2. Hälfte

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Stuttgart vs Köln Quoten Analyse:

Die Einschätzung der besten Buchmacher für dieses Spiel können wir so nicht teilen und hätten die Quotenverteilung genau andersherum vorgenommen. Denn für die Bookies ist der VfB leichter Favorit. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten um 2,35. Ein Tipp auf einen Auswärtsdreier wird mit Wettquoten bis 3,00 belohnt.

Angesichts der Tatsache, dass die Schwaben in der Bundesliga 2023 noch sieglos und die Kölner ungeschlagen sind, liegt damit Value in Wetten in Richtung der Geißböcke. Die „Doppelte Chance X2″ liefert beispielsweise noch Werte bis 1,60. Das „Over 2,5″ ist mit Werten bis 1,80 quotiert, während die Option „Beide treffen“ Zahlen um 1,65 liefert.

Stuttgart vs Köln Prognose: Umkämpfte Partie mit Vorteilen beim Effzeh

Fünf Bundesligaspiele, zwei Punkte, dazu nur ein knappes, wenn auch verdientes 2:1 im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Zweitligist Paderborn - das ist die äußerst mäßige Bilanz des VfB Stuttgart aus den sechs Pflichtspielen in diesem Jahr unter dem neuen, alten Trainer Bruno Labbadia.

Am Wochenende gab es in Freiburg eine unglückliche 1:2-Pleite. Mit 1:0 hatten die Schwaben geführt und in der zweiten Halbzeit zwei Elfmeter gegen sich bekommen. Am Ende ist Fußball aber ein Ergebnissport und das Zustandekommen der Ergebnisse egal. Mittlerweile ist Stuttgart seit sechs Ligaspielen ohne Sieg und hat vier dieser Partien verloren.

In der Tabelle steht der VfB nach dem Sieg der Hertha über Gladbach auf dem direkten Abstiegsplatz 17. Schlusslicht Schalke ist nur vier Zähler entfernt. Mal wieder wurden den Schwaben im Breisgau zwei Gegentreffer in Halbzeit zwei zum Verhängnis. Die gab es auch schon zuvor bei der 0:2-Heimpleite gegen Bremen.

Überhaupt kassierte Stuttgart bisher fast 60 Prozent seiner Gegentore in Durchgang zwei (21 von 36). Die eigenen Treffer verteilen sich dabei ziemlich genau auf die beiden Halbzeiten. Zusammen mit der Pokalpartie in Paderborn gab es in allen letzten fünf Pflichtspielen der Schwaben genau zwei Tore nach dem Seitenwechsel.

Stuttgart - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 1:2 Freiburg (BL, A), 0:2 Bremen (BL, H), 2:1 Paderborn (Pokal, A), 1:2 RB Leipzig (BL, A), 2:2 Hoffenheim (BL, A)

Letzte 5 Spiele Köln: 3:0 Frankfurt (BL, H), 0:0 RB Leipzig (BL, H), 0:0 Schalke (BL, A), 1:1 Bayern (BL, A), 7:1 Bremen (BL, H)

Letzte 5 Spiele Stuttgart vs Köln: 0:0 (BL, A), 2:1 (BL, H), 0:1 (BL, A), 0:2 (Pokal, H), 1:0 (BL, A)

Gut möglich, dass es mindestens zwei Treffer in der zweiten Halbzeit auch am Samstag gibt. Denn die Gäste aus Köln erzielten bisher 22 ihrer 32 Tore und damit fast 69 Prozent ihrer Treffer nach der Pause. In der Tabelle der 2. Halbzeit steht der Effzeh auf Rang zehn. Zieht man die ersten 45 Minuten heran, springt nur der Abstiegs-Relegationsplatz heraus.

Am Wochenende gaben die Geißböcke dieser Bilanz nochmal neue Nahrung. Denn sie gewannen ihr Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, das in neun Pflichtspielen seit Ende Oktober 2022 ungeschlagen war, mit 3:0. Alle drei Tore fielen nach dem Seitenwechsel. Köln selbst blieb damit auch im fünften Bundesligaspiel im Jahr 2023 ungeschlagen.

Neun Punkte gab es aus diesen fünf Partien und damit einen mehr als in den letzten acht Matches vor der Winterpause. Trotz Spielen unter anderem bei den Bayern und gegen RB Leipzig sind die Kölner in diesem Jahr noch unbesiegt und wollen das auch nach diesem Spieltag bleiben.

Dabei ist die Auswärtsbilanz des Effzeh alles andere als gut. Von zehn Auswärtspartien in dieser Saison wurde nur eine gewonnen. Zusätzlich gab es fünf Remis und vier Pleiten. Vom VfB trennte man sich im Hinspiel torlos. Ansonsten ist die Bilanz aus den letzten Jahren weitestgehend ausgeglichen.

Unser Stuttgart - Köln Tipp: Über 1,5 Tore in 2. HZ

In bisher 104 Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben gab es 37 VfB- und 41 Effzeh-Siege neben 26 Remis, und das alles bei 169:164 Toren. Die Kölner haben also ein paar Erfolge mehr, dafür haben die Schwaben ein paar Treffer mehr erzielt. Insgesamt ist es bei dieser Anzahl an Spielen ein relativ ausgeglichenes Head-to-Head und auch die Ergebnisse aus den letzten Duellen deuten darauf hin, dass es am Samstag eine enge Partie wird. Das Momentum liegt jedenfalls auf Seiten der Gäste. Eine Siegwette würden wir dennoch nicht anspielen, sondern stattdessen eine Torwette wählen und uns aufgrund der Statistiken auf die zweite Halbzeit konzentrieren.