Südkorea - Ghana Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2022

In der Gruppe H hat Portugal nach seinem Auftaktsieg die besten Karten im Kampf um die Achtelfinal-Tickets. Dahinter ist aber alles noch völlig offen. So steht beim Duell zwischen Südkorea und Ghana am Montagnachmittag einiges auf dem Spiel. Nur der Sieger darf noch ernsthaft aufs Weiterkommen hoffen. Ähnlich wie die Buchmacher erwarten wie hier ein komplett offenes und enges Spiel. Dazu passt am Ende am besten die Wette „Beide Teams treffen“. Für diesen Tipp hat Buchmacher Bet3000 eine Quote von 2.00 parat. "