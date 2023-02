Super Bowl Chiefs - Eagles Tipp, Prognose & Quoten | 13.02.2023

Unser Super Bowl Chiefs - Eagles Tipp zur NFL am 13.02.2023 lautet: Die beiden besten Teams der Regular Season, die Sieger der AFC und der NFC, machen den Titel unter sich aus. Über die gesamte Saison betrachtet sind die Eagles das kompletteste Team. Vor dem Super Bowl sind sie folglich leichter Favorit.

Sehnsüchtig erwarten Football-Fans aus aller Welt das Finale. Erstmals in seiner Karriere wird Patrick Mahomes als leichter Underdog in ein Playoff-Spiel gehen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Eagles sind vermutlich das kompletteste Team der Liga und sie haben mehrere Matchup-Vorteile. Wir setzen daher auf einen Sieg für Headcoach Sirianni und seine Spieler. Bei Bet365 findet ihr dafür eine Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Super Bowl Chiefs vs Eagles auf „Sieg Eagles“:

Die Defensive Line der Eagles ist beeindruckend. Gleich vier Spieler sammelten über die Saison 10+ Sacks. Wir erwarten Schwierigkeiten für Mahomes und die O-Line.

Ein hervorragendes Option-Run Game und Elite-Receiver, die bei Deep Shots ihre Matchups gewinnen können, sind nur zwei erfolgversprechende Aspekte des Eagles.

Wenn Hurts Probleme hatte, dann gegen Cover 3. Diese Coverage nutzen die Chiefs in der Regel kaum. Ligaweit greifen nur die Saints weniger auf Cover 3 zurück.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Super Bowl Chiefs vs Eagles Quoten Analyse:

Erstmals in seiner Karriere muss sich Patrick Mahomes in einem Playoff-Spiel mit der Außenseiterrolle zufriedengeben. Die Chiefs sind ein Elite-Team, mit einem der besten Head Coaches und dem womöglich besten Quarterback der Liga. Setzt ihr auf einen Sieg für Kansas City, vergeben die Buchmacher Quoten von rund 2,05.

Den Eagles ist es nur fünf Jahre nach dem vergangenen Super-Bowl-Run gelungen, erneut ins Finale einzuziehen. Besonders bemerkenswert ist dieser Umstand, da sich der Headcoach, der Quarterback und der gesamte Kader stark verändert haben. Die Eagles sind ein Rundum-Sorglos-Paket, das mit Quoten von ungefähr 1,80 als kleiner Favorit in den Super Bowl geht.

Ein kleiner Vorteil für die Eagles ist nachvollziehbar. Mahomes ist weiterhin leicht angeschlagen, Mecole Hardmann steht nicht zur Verfügung und das Gesamtangebot von Philadelphia scheint kompletter.

Super Bowl Chiefs vs Eagles Prognose: „Keep it simple“

Einige Experten betonen, wie verhältnismäßig simpel die offensiven Antworten der Eagles in diesem Jahr aussehen. Mit der vierthöchsten Play-Action-Quote (31,7 Prozent) wird Hurts die Arbeit vereinfacht. Ebenso hilfreich ist, dass die Eagles gerne aufs Tempo drücken.

In der aktuellen Saison versucht das Team aus Philadelphia, mit einer No-Huddle-Offense den Gegner unter Druck zu setzen und ihn zu einfachen Fehlern zu zwingen. Laut SIS nutzen die Eagles zu 19 Prozent No Huddle (2.) und forcieren danach das Laufspiel.

Sowieso ist ihr Spiel am Boden eine extrem schwer zu verteidigende Waffe. In diesem Jahr waren Hurts und Co. für die höchste Rushing-Success-Rate (50,7 Prozent) der Liga verantwortlich.

Reagieren Verteidigungen darauf und versuchen die Box zuzustellen, ergeben sich Möglichkeiten, um mit den hervorragenden Receivern ein 1 vs. 1 zu forcieren, indem A.J. Brown und DeVonta Smith ihre Qualitäten regelmäßig unter Beweis stellen.

Die Chiefs gehören unter die ersten fünf Teams, wenn es um die Nutzung von 2-High-Shells geht (66 Prozent laut SIS). Die Schwierigkeiten von Hurts tauchen allerdings vorrangig gegen Cover 3 auf und die Identität von Kansas City ist eine deutlich andere. Welche Ideen werden die zuständigen Coaches wohl haben, um hier eine Lösung zu finden?

Super Bowl Chiefs - Eagles Statistik & Bilanz:

Beide Franchises stehen nicht ohne Grund im Super Bowl. Nach der regulären Saison lächelten beide Teams mit 14-3 Siegen von der Spitze ihrer jeweiligen Conference. Darüber hinaus treffen hier zwei Offensiven aufeinander, die für die meisten Punkte der regulären Saison verantwortlich sind. Es ist schön zu sehen, dass es das erste Duell der Spielzeit zwischen den Franchises ist und wir dementsprechend keinerlei Referenzen aus vorherigen Begegnungen haben.

Nach dem Abgang von Tyreke Hill erwarteten viele eine Regression der Offense in KC. Weit gefehlt, Andy Reid brachte erneut ein beeindruckendes Scheme und eine Unit aufs Feld, die kaum zu stoppen war. Allerdings veränderte sich das Grundgerüst um Mahomes.

Ablesen lässt sich dies beispielsweise an den verwendeten Formationen. In diesem Jahr setzen die Chiefs regelmäßig auf mehrere TE gleichzeitig auf dem Feld (nach SIS Top 4 in 12 & 13 Personnel) und gehören daraus ligaweit zu den drei besten Teams.

Fragwürdig ist jedoch, ob die O-Line ihrem QB genügend Zeit verschaffen kann. Wylie ist auf Right Tackle ein Problem und das schwächste Glied der Protection. Ärgerlich, dass es genau die Seite ist, in der Reddick, der Sack-Leader dieser Saison, seinen Druck aufbaut. Gerade wenn der Druck durchkommt, bleibt abzuwarten, wie mobil Mahomes mit seinem angeschlagenen Knöchel wirklich sein wird.

Unser Super Bowl Chiefs - Eagles Tipp: Sieg Eagles

Voraussichtlich wird es ein knappes Spiel, darauf deuten bereits die engen Quoten hin. Auf dem Papier werden den Eagles jedoch mehrere vorteilhafte Matchups präsentiert, die spielentscheidend sein können. Beispielsweise bringt kaum ein Cornerback der Chiefs die nötige Physis mit, um A.J. Brown zu verteidigen.