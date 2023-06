Svitolina - Sabalenka Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Svitolina - Sabalenka Tipp zum French Open Spiel lautet: Für viele Experten ist Aryna Sabalenka die große Favoritin auf den Sieg bei den French Open 2023. Im Viertelfinale wartet gegen Elina Svitolina aber eine harte Nuss.

Erst im Januar 2023 kehrte Elina Svitolina, nachdem sie im Oktober des Vorjahres Mutter geworden war, wieder ins Tennistraining zurück. Durch die lange Auszeit war die Ukrainerin in der Weltrangliste natürlich weit abgerutscht. Das erste Turnier nach dem Comeback spielte die 28-Jährige im April. Im Mai folgte mit dem Erfolg in Straßburg der erste Titel seit der Schwangerschaft. Nun steht Svitolina bei den French Open 2023 sogar schon im Viertelfinale. Dort trifft sie am Dienstag auf Aryna Sabalenka, die aktuelle Nummer 2 der Welt. Die Buchmacher trauen der aktuellen Nummer 191 nicht noch eine Überraschung zu. Wir entscheiden uns aber mit einer Quote von 2,62 bei Bet365 für die Wette „Spiel geht über 3 Sätze“.

Darum tippen wir bei Svitolina vs Sabalenka auf „Spiel geht über 3 Sätze“:

Svitolina konnte ihre letzten 9 Spiele allesamt gewinnen

Sabalenka ist bei den French Open 2023 noch ohne Satzverlust

Auf Sand wartet Sabalenka noch auf den ersten Sieg gegen Svitolina

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Svitolina vs Sabalenka Quoten Analyse:

Aryna Sabalenka ist als Nummer 2 der Welt in diesem Viertelfinale natürlich die Favoritin. Zudem hat die Weißrussin auch viel mehr Spielpraxis als ihre Gegnerin.

So schicken die Buchmacher aus dem Bereich der Tennis Wetten bei der Svitolina vs Sabalenka Prognose die Ukrainerin mit Siegquoten im Schnitt von 4,44 als klare Außenseiterin auf den Court. Auf der Gegenseite wird ein Favoritensieg lediglich mit durchschnittlichen Quoten von 1,21 belohnt.

Svitolina vs Sabalenka Prognose: Kann Svitolina auch die große Favoritin ärgern?

Im September 2017 hatte Elina Svitolina mit Rang 3 der Weltrangliste die beste Platzierung ihrer Karriere erreicht. Ende 2021 war sie auf Platz 15 abgerutscht. Für einen Grand-Slam-Titel hat es mit zwei Halbfinal- und sechs Viertelfinal-Einzügen bei den Majors bisher noch nicht gereicht. Dafür feierte die Ukrainerin im Mai in Straßburg den 17. Titel ihrer Karriere. Die 28-Jährige zeigte sich nach diesem Triumph selbst darüber überrascht, wie schnell sie seit ihrer Mutterschaft wieder in Form gefunden habe.

Sie wollte nach der 13-monatigen Pause eigentlich nur Spielpraxis und ein paar Weltranglistenpunkte sammeln. In Paris ging Svitolina gegen Trevisan (WTA Nr. 24), Hunter (WTA Nr. 204), Blinkova (WTA Nr. 56) und Kasatkina (WTA Nr. 9) zweimal über drei Sätze. Vor allem im Achtelfinale gegen die Nummer 9 der Welt zeigte die Ukrainerin mit dem 6:4, 7:6 trotz zahlreicher Fehler eine gute Leistung. Zusammen mit dem Erfolg in Straßburg steht die Ehefrau des französischen Publikumslieblings Gael Monfils nun bei neun Siegen in Folge.

Schon vor dem Beginn der French Open erwarteten Fans und Experten einen engen Kampf zwischen Aryna Sabalenka und Iga Swiatek um den Titel in Roland Garros und um die Nummer 1 in der WTA-Weltrangliste. Mit dem ersten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open 2023 feierte die Weißrussin in diesem Jahr ihren Durchbruch. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die 25-Jährige ihr Spiel noch mal deutlich verbessern. Vor allem der Aufschlag kommt inzwischen noch stärker zur Geltung.

In der vergangenen Saison hatte sich Sabalenka noch insgesamt 428 Doppelfehler geleistet und war damit die schwächste Spielerin in dieser Statistik. In Paris blieb die Nummer 2 der Welt gegen Kostyuk (WTA Nr. 39), Shymanovich (WTA Nr. 214), Rakhimova (WTA Nr. 82) und Stephens (WTA Nr. 30) ohne Satzverlust. Bei den ersten fünf Roland-Garros-Teilnahmen war die Spielerin aus Minsk nie über die dritte Runde hinausgekommen.

Svitolina - Sabalenka Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Svitolina: 2:0 Kasatkina, 2:1 Blinkova, 2:1 Hunter, 2:0 Trevisan, 2:0 Blinkova

Letzte 5 Spiele Sabalenka: 2:0 Stephens, 2:0 Rakhimova, 2:0 Shymanovich, 2:0 Kostyuk, 0:2 Kenin

Letzte Spiele Svitolina vs Sabalenka: 2:1, 1:2

2018 in der zweiten Runde des Turniers von Wuhan trafen beide Spielerinnen das erste Mal aufeinander. Damals setzte sich Sabalenka mit 6:4, 2:6, 6:1 durch. Im Halbfinale von Straßburg 2020 hatte dann Svitolina mit 6:2, 4:6, 6:4 das bessere Ende auf ihrer Seite.

Unser Svitolina - Sabalenka Tipp: Spiel geht über 3 Sätze

Auf den ersten Blick ist Aryna Sabalenka in diesem Viertelfinale die klare Favoritin. Vor allem, da Elina Svitolina so eine lange Auszeit hinter sich hat. Doch Svitolina kann ohne Druck aufspielen. Sabalenka schied dagegen bisher in Paris immer spätestens in der dritten Runde aus. So rechnen wir mit einem engen Duell, das bestimmt über drei Sätze geht.