Swiatek - Haddad Maia Tipp, Prognose, Quoten | French Open

Unser Swiatek - Haddad Maia Tipp zum French Open Spiel lautet: Iga Swiatek muss die French Open 2023 wohl gewinnen, wenn sie Weltranglistenerste bleiben will. Die Überraschungs-Halbfinalistin aus Brasilien dürfte sie dabei nicht stoppen können.

Bei den French Open 2023 steuert bei den Damen alles auf das Traumfinale zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka zu. In diesem Endspiel würde die Siegerin auch noch zusätzlich mit dem ersten Platz in der WTA-Weltrangliste belohnt werden. Bevor es aber soweit ist, müssen die beiden Spielerinnen noch ihre Halbfinal-Duelle gewinnen. Iga Swiatek bekommt es dabei am Donnerstag mit Beatriz Haddad Maia, der großen Überraschung des Turniers zu tun. Die Brasilianerin hatte vor dem laufenden Wettbewerb bei einem Major in elf Versuchen noch nie die zweite Runde überstanden. Im Halbfinale ist sie nun natürlich die große Außenseiterin. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,85 bei AdmiralBet für die Wette „Sieg Swiatek mit Game Handicap -6,5″.

Darum tippen wir bei Swiatek vs Haddad Maia auf „Sieg Swiatek mit Game HC -6,5″:

Iga Swiatek hat bei den French Open in 5 Spielen nur 15 Games abgegeben

Vor den French Open hatte Haddad Maia bei Grand Slams nie die 2. Runde überstanden

Die Brasilianerin stand in Paris 2023 schon 12 Stunden und 55 Minuten auf dem Court

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Swiatek vs Haddad Maia Quoten Analyse:

Iga Swiatek ist die Nummer 1 der Welt und die Titelverteidigerin in Paris. Beatriz Haddad Maia steht dagegen das erste Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale.

Dementsprechend ist die Brasilianerin bei der Swiatek vs Haddad Maia Prognose aus Sicht der Buchmacher für Tennis Wetten mit durchschnittlichen Siegquoten von 8,05 die haushohe Außenseiterin. Auf der Gegenseite gibt es mit einem Sieg der Polin nicht viel zu verdienen. Für ein Weiterkommen liegt der Quotenschnitt gerade mal bei 1,08.

Swiatek vs Haddad Maia Prognose: Kann Haddad Maia weiter Geschichte schreiben?

Bei den French Open 2022 hatten Iga Swiatek und Coco Gauff das Finale bestritten. Damals hatte sich die Polin klar mit 6:1 und 6:3 durchgesetzt. Beim diesjährigen Major in Roland Garros trafen beide Spielerinnen schon im Viertelfinale aufeinander. Die US-Amerikanerin rechnete sich dieses Mal bessere Chancen aus. Am Ende gab es aber wieder ein deutliches 6:4 und 6:2 für die Nummer 1 der Welt. Vor allem nach dem zweiten Aufschlag konnte die Polin 75 Prozent der Punkte gewinnen.

Zudem nutzte die 22-Jährige vier von fünf Breakbällen. Damit hat Swiatek die letzten zwölf Matches in Paris alle gewonnen. Ihre French-Open-Bilanz steht bei 26:2. In diesem Jahr hat sie in Roland Garros in den ersten fünf Spielen gerade mal 15 Games abgegeben. In der laufenden Saison kann die Weltranglistenerste 33 Siege und sechs Niederlagen vorweisen. Auf Sand steht die Statistik sogar bei 17 Erfolgen und zwei Pleiten. Je nachdem wie Aryna Sabalenka abschneidet, könnte Swiatek aber trotzdem die WTA-Pole-Position verlieren.

Schon mit ihrem Sieg im Achtelfinale gegen Sara Sorribes Tormo hatte Beatriz Haddad Maia Geschichte geschrieben und war als erste Brasilianerin seit 55 Jahren in ein Grand-Slam-Viertelfinale eingezogen. In diesem Spiel stand die 27-Jährige drei Stunden und 51 Minuten auf dem Court, womit diese Frauen-Partie die längste im Jahr 2023 und die längste in Roland Garros seit 1995 war. Im Viertelfinale gegen Ons Jabeur, die Nummer 7 der Welt, war Haddad Maia erneut die große Außenseiterin.

Am Ende setzte sie sich aber doch mit 3:6, 7:6 und 6:1 durch und steht somit als Brasilianerin im Halbfinale von Roland Garros. Vor allem bei den Returns war Haddad Maia stark. Erstmals glückte der 27-Jährigen bei einem Major ein Erfolg gegen eine Gegnerin aus den Top 10. Insgesamt stand die Spielerin aus Sao Paulo bei den French Open 2023 schon zwölf Stunden und 55 Minuten auf dem Court. Die Nummer 14 der Welt kommt 2023 auf eine Bilanz von 22:11. Auf Sand fühlt sie sich mit zehn Siegen und lediglich drei Niederlagen besonders wohl.

Swiatek - Haddad Maia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Swiatek: 2:0 Gauff, 1:0 Tsurenko, 2:0 Wang, 2:0 Liu, 2:0 Bucsa

Letzte 5 Spiele Haddad Maia: 2:1 Jabeur, 2:1 Sorribes Tormo, 2:1 Alexandrova, 2:1 Shnaider, 2:0 Maria

Letzte Spiele Swiatek vs Haddad Maia: 1:2

Im Vorjahr im Achtelfinale des Turniers von Toronto kam es zum ersten Duell zwischen beiden Spielerinnen. Überraschend setzte sich Haddad Maia mit 6:4, 3:6, 7:5 durch.

Unser Swiatek - Haddad Maia Tipp: Sieg Swiatek mit Game HC -6,5

Aus dem vergangenen Jahr weiß Beatriz Haddad Maia, wie man Iga Swiatek besiegt. Doch bei den French Open lässt die Polin bisher nichts anbrennen. Sicher gab es Spiele, die enger waren, als es das Ergebnis aussagt. Doch eine Bilanz von 53 zu 15 Games ohne Satzverlust spricht eine deutliche Sprache. Für die Brasilianerin endet ein sensationelles Turnier wohl im Halbfinale. Da wir mit einem deutlichen Ergebnis in den Sätzen rechnen, macht auch eine Handicap Wette Sinn.