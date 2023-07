Thiem - Tsitsipas Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Thiem - Tsitsipas Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: In Wimbledon kommt es gleich in Runde 1 zum Klassiker zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas. Der Grieche ist zurecht der Favorit, dürfte aber keine leichte Aufgabe vor der Brust haben.

Normalerweise war ein Duell zwischen Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem in den letzten Jahren immer ein Spitzenspiel und fand bei den diversen ATP-Turnieren meistens auch erst in den späteren Runden statt. Doch da der ehemalige Weltranglistendritte aus Österreich nach zahlreichen Handicaps immer noch nicht den Weg zu seiner alten Form gefunden hat, wird diese Paarung in Wimbledon 2023 schon in Runde 1 ausgetragen.

Für die Buchmacher ist der Grieche hier der klare Favorit. Doch die Nummer 5 der Welt hat sich in dieser Saison bisher auf Gras sehr schwer getan. So spielen wir mit einer Quote von 1,69 bei Bet-at-home die Wette „Thiem gewinnt mindestens 1 Satz“.

Darum tippen wir bei Thiem vs Tsitsipas auf „Thiem gewinnt mindestens 1 Satz“:

Tsitsipas hat dieses Jahr auf Gras nur 2 von 6 Spielen gewonnen

Auch beim Masters 2023 in Madrid hat Thiem der Nummer 5 einen Satz abgenommen

Der Österreicher führt den Vergleich gegen den Griechen mit 6:4 an

Thiem vs Tsitsipas Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Weltrangliste ergibt sich ein klares Bild. Der Österreicher geht als Nummer 91 ins Turnier von Wimbledon. Der Grieche ist dagegen die Nummer 5 der Welt. So bezahlen die Buchmacher mit deutscher Lizenz für einen Sieg des Favoriten bei der Thiem vs Tsitsipas Prognose auch nur eine durchschnittliche Quote von 1.20. Dafür wartet beim Weiterkommen des Außenseiters eine Quote im Schnitt von 4,62 auf die Sportwetten Freude.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Thiem vs Tsitsipas Prognose: Kann Thiem den Favoriten ärgern?

2020 hatte Dominic Thiem das erfolgreichste Jahr seiner Karriere absolviert. Der Österreicher hatte die US Open gewonnen und war auf Platz 3 der Weltrangliste geklettert. 2021 verletzte sich der Österreicher dann aber schwer am Handgelenk und musste auch mit einer heftigen Corona-Infektion klarkommen.

Dadurch war der Mann aus Lichtenwörth sogar aus den Top 200 der Weltrangliste herausgefallen. So langsam kämpft sich der 29-jährige nun wieder zurück. Der Weg zurück in die Weltspitze ist aber noch lang.

Immerhin ist Thiem wieder unter den besten 100 angekommen. Doch Erfolge waren in diesem Jahr bisher rar gesät. Bei den French Open, bei diversen Challenger-Turnieren oder auf dem Rasen von Halle war jeweils in Runde 1 Schluss.

Der Niederösterreicher ist in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder in Wimbledon am Start. Bei sechs Teilnahmen an der Church Road überstand Thiem nur einmal die zweite Runde. Bei den letzten drei Major-Turnieren nach der Verletzung war auch immer nach dem Auftaktmatch Endstation.

Für Stefanos Tsitsipas hatte das Jahr 2023 mit dem Einzug ins Finale der Australian Open gut angefangen. Auch bei den French Open reichte es immerhin fürs Viertelfinale. Beim ATP 500 in Barcelona stand der Grieche ebenfalls im Endspiel.

In den letzten Wochen war dann aber etwas der Wurm drin. Das Turnier in Stuttgart war für die Nummer 5 gleich nach dem Auftaktspiel gegen Gasquet wieder vorbei. In Halle überstand der Mann aus Athen immerhin die erste Runde gegen Barrere, schied dann aber gegen den Chilenen Jarry aus.

Dann ging der 24-jährige beim ATP 250 auf Mallorca als Titelverteidiger und Nummer 1 der Setzliste an den Start. Doch auch hier folgte mit dem 4:6, 6:3, 2:6 gegen den Deutschen Yannick Hanfmann die nächste Auftaktpleite.

Entweder haben die schlechten Leistungen damit zu tun, dass sich Tsitsipas auf Rasen nicht so wohl fühlt. Oder die frische Beziehung mit Paula Badosa lenkt den Weltranglistenfünften aktuell zu sehr ab. Laut Setzliste ist der Grieche die Nummer 5 in Wimbledon. Die Buchmacher sehen ihn aber nur auf Rang 9.

Thiem - Tsitsipas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thiem: 0:2 Zverev, 1:2 Travaglia, 1:2 Martinez, 2:0 Uchida, 2:3 Cachin

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 1:2 Lajovic, 2:0 Davidovich Fokina, 1:2 Hanfmann, 0:2 Jarry, 2:1 Barrere

Letzte Spiele Thiem vs Tsitsipas: 1:2, 2:1, 3:1, 1:2, 2:1

Beide Spieler standen sich schon zehnmal auf dem Court gegenüber. Thiem liegt im „Head-to-Head“ mit 6 Siegen zu vier Niederlagen vorne. Das letzte Duell wurde Ende April beim Masters 2023 in Madrid ausgetragen. Hier setzte sich Tsitsipas mit 2:1 Sätzen durch. 2019 bestritten die beiden Profis die Finals von Peking und beim Masters ATP Cup gegeneinander. Hier setzte sich jeder Spieler einmal mit 2:1 Sätzen durch. Auf Gras kommt es am Dienstag zum ersten Kräftemessen.

Unser Thiem - Tsitsipas Tipp: Thiem gewinnt mindestens 1 Satz

Auf dem Papier ist Stefanos Tsitsipas hier der klare Favorit. Doch auf Rasen fühlt sich die Nummer 5 der Welt nicht wirklich wohl. Da Dominic Thiem allerdings auch nur eines seiner letzten acht Spiele gewinnen konnte, rechnen wir am Ende ebenfalls mit dem Weiterkommen des Griechen. Dabei trauen wir dem Österreicher aber mindestens einen Satzgewinn zu. In seiner Karriere verlor Thiem nur zweimal glatt gegen Tsitsipas.