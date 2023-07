Tiafoe - Wu Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Tiafoe - Wu Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Frances Tiafoe ist mit einem Sieg in Stuttgart bestmöglich in die Rasenplatz-Saison gestartet. Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres bekommt er es mit Yibing Wu zu tun, der Paroli bieten wird.

In der jungen Karriere des 23-Jährigen Yibing Wu ist es die erste Wimbledon-Teilnahme. Seine Leistungen in der Vorbereitung auf „den heiligen Rasen“ machen dem Chinesen Mut, dass er dieses Match eng gestalten kann. Gleichzeitig sprechen die Quoten der Buchmacher für eine klare Rollenverteilung.

Frances Tiafoe liegt im ATP Ranking unter den zehn besten Spielern der Welt. Sein Titelgewinn bei den BOSS Open bestätigte seine fantastische Form. Wir erwarten, dass Tiafoe in diesem Best-of-5-Match zu stark ist. Ohne Satzverlust geht das gegen einen kompetitiven Wu jedoch nicht. Unser Tipp: Wu gewinnt mindestens einen Satz. Diese Wette bringt euch bei Bet-at-home eine Quote von 1,62 ein.

Darum tippen wir bei Tiafoe vs Wu auf „Wu gewinnt mindestens einen Satz“:

Tiafoe vs Wu Quoten Analyse:

Frances Tiafoe spielt wahrscheinlich das beste Jahr seiner Karriere. Auf dem grünen Belag kann er mit seiner starken Vorhand und seinem Aufschlag punkten. Wenig überraschend sehen ihn die neuen Wettanbieter sowie die altbekannten Bookies mit Quoten bis zu 1,21 in der Favoritenrolle.

Sein chinesischer Kontrahent zählt erstmals zum Hauptfeld in Wimbledon. Solch eine erste Teilnahme machte ihm bei seinem ersten US-Open-Auftritt 2022 nicht zu schaffen. Dort gelang ihm direkt der Einzug in die dritte Runde. Startet der 23-Jährige mit einem Überraschungssieg, warten Wettquoten zwischen 4,52 und 4,70 auf euch.

Tiafoe vs Wu Prognose: Ein Satzgewinn ist dem Herausforderer zuzutrauen

Wu ist unter den Männern der bestplatzierte Chinese der Geschichte und hat bereits mehrfach sein Potenzial angedeutet. Seine Rasenbilanz von 1-3 Siegen mag nicht sonderlich beeindruckend klingen, doch in der Regel gestaltet der 23-Jährige seine Matches äußerst eng.

Dabei macht Wu selbst bei der großen Konkurrenz keine Ausnahme. Zum Auftakt in die Vorbereitungen auf Wimbledon schlug er Nick Kyrgios bei dessen Comeback mit 2:0. Zudem zwang er die Nummer 7 der Welt, Andrey Rublev, beim Erstrundenmatch in Halle über die volle Distanz.

Auf Tour-Level absolvierte die Nummer 62 der ATP-Weltrangliste ihre kompletten vier Matches auf Rasen in diesem Jahr. Drei dieser vier Begegnungen gingen über drei Sätze.

In diesen Matches stellte Wu seine Qualitäten als Herausforderer unter Beweis. Das nötige Waffenarsenal bringt der junge Profi mit, bisher fehlen nur noch die Qualitäten, um die Partien nach Hause zu bringen.

Tiafoe - Wu Statistik & Bilanz:

An der Favoritenrolle von Frances Tiafoe lässt sich nicht rütteln. Der US-Amerikaner zog nach seinem Titel beim ATP 250 Turnier in Stuttgart in die Top-10 der ATP-Weltrangliste ein.