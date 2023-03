Tottenham - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2023

Unser Tottenham - AC Milan Tipp zum Champions League Spiel am 08.03.2023 lautet: Beide Teams waren am Wochenende mit dem Kopf schon beim Rückspiel. In einem engen und defensiven Duell dürften am Mittwoch Kleinigkeiten übers Weiterkommen entscheiden.

Im fünften Duell mit Tottenham konnte der AC Milan im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales endlich den ersten Sieg feiern. Doch der knappe 1:0-Erfolg ist natürlich längst kein Ruhekissen. Am Mittwoch steht in London das Rückspiel an. Beide Teams müssen in der Liga noch um die Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison bangen. Die Spurs wollen zum dritten Mal nach 2010/11 und 2018/19 den Sprung ins CL-Viertelfinale schaffen. Die Rossoneri standen seit 2011/12 nicht mehr in der Runde der letzten Acht. Die Buchmacher sehen den Premier-League-Vertreter vorne. Wir erwarten ein enges Duell und spielen mit einer Quote von 1,86 bei Bet365 die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Tottenham vs AC Milan auf „Unter 2,5 Tore“:

Tottenham ist seit 3 Heimspielen ohne Gegentor

AC Milan spielte in den vergangenen 5 Pflichtspielen 4 Mal zu Null

In 3 CL-Spielen zwischen beiden Teams fielen nur 2 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs AC Milan Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Spurs mit 711 Millionen zu 571 Millionen Euro die Nase etwas vorne. Zudem spielen die Londoner im heimischen Stadion.

So sind die Gastgeber vor den eigenen Fans mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,98 die Favoriten der Buchmacher. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 3,90 bezahlt.

Tottenham vs AC Milan Prognose: Reicht Milan das Polster aus dem Hinspiel?

Der Tottenham Hotspur FC spielt eine sehr wechselhafte Saison. Die Londoner konnten sich bisher mit der Ausnahme von sieben Spieltagen unter den Top 4 der Premier-League-Tabelle halten und feierten zuletzt Heimsiege gegen Mannschaften wie Manchester City (1:0) oder Chelsea (2:0). Auf der Gegenseite setzte es auch bittere Auswärtspleiten bei den Kellerkindern Leicester (1:4) oder Wolverhampton (0:1).

Zudem schieden die Spurs in der Vorwoche nach einem 0:1 beim Zweitligisten Sheffield United aus dem Achtelfinale des FA Cup aus. Zudem stehen die Londoner schon bei neun Saisonpleiten in der Liga. Das ist der schwächste Wert in den Top 10 der Tabelle. 36 Gegentreffer bedeuten ebenfalls die schwächste Defensive der besten zehn Mannschaften. Die letzten drei Heimspiele gewann die Mannschaft von Coach Conte dafür ohne Gegentor.

Meister AC Milan war auf Platz 2 der Serie-A-Tabelle in die Winterpause gegangen. Im Januar kamen die Rossoneri aber überhaupt nicht gut aus den Startlöchern und konnten im ersten Monat des neuen Jahres nur einen Sieg in sieben Pflichtspielen feiern. Coach Stefano Pioli hatte danach seine Formation umstrukturiert, was zu vier Erfolgen in Serie ohne Gegentor führte.

Der nächste Rückschlag erfolgte aber am Freitag mit einem 1:2 bei Fiorentina. Das war schon die vierte Liga-Niederlage in diesem Jahr. Nur Sampdoria, Cremonese und Salernitana haben noch mehr Pleiten kassiert. Im Spiel nach vorne fehlt es an den nötigen Überraschungsmomenten. Die Hoffnungen ruhen auf Rafael Leao, dem Mann für das Unberechenbare.

Tottenham - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 0:1 AC Milan (A), 2:0 West Ham (H), 2:0 Chelsea (H), 0:1 Sheffield (A), 0:1 Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:2 AC Florenz (A), 2:0 Atalanta (H), 1:0 AC Monza (A), 1:0 Tottenham (H), 1:0 FC Turin (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs AC Milan: 0:1 (A), 1:0 (H), 2:0 (H), 0:0 (H), 1:0 (A)

Die ersten beiden Duelle wurden im UEFA-Pokal 1971/72 ausgetragen. Damals gewannen die Spurs das Hinspiel mit 2:1 und zogen mit einem 1:1 in die nächste Runde ein. Auch das CL-Achtelfinale 2010/11 ging mit einem Sieg und einem Remis (1:0, 0:0) an die Londoner. In neun Heimspielen gegen einen italienischen Gegner kassierten die Londoner lediglich eine Niederlage. Die Mailänder entschieden nur ein einziges von 21 Gastspielen in England für sich. Die Rossoneri schieden allerdings nur in drei von 21 Fällen noch aus, wenn sie im Europapokal das Hinspiel gewinnen konnten.

Unser Tottenham - AC Milan Tipp: Unter 2,5 Tore

Tottenham hat in der K.o.-Phase vier der letzten sechs CL-Heimspiele verloren. Milan tut sich in dieser Serie-A-Saison in der Fremde aber auch schwer und entschied nur fünf von 13 Gastspielen für sich. Am Ende spricht hier viel für ein enges Duell und wenige Tore. Beide Abwehrreihen waren zuletzt ganz gut in Form, im Hinspiel fiel auch nur ein Treffer.