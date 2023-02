Tottenham - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser Tottenham - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 26.02.2023 lautet: In dieser Saison ist das London-Derby zwischen den Spurs und den Blues kein Spitzenspiel. Das liegt vor allem an Chelsea. Das ist nur ein Grund, warum nicht viele Tore fallen dürften.

In der Winterpause gab Chelsea über 300 Mio. Euro für Neuzugänge aus. Doch in positiven Ergebnissen haben sich die Ausgaben bisher noch nicht bezahlt gemacht. Von den zehn Pflichtspielen im Jahr 2023 konnten die Blues nur ein einziges gewinnen. Seit fünf Partien sind die Londoner ohne Erfolg. Nach und nach verliert der Verein alle Ziele aus den Augen. In den beiden nationalen Pokal-Wettbewerben ist man schon ausgeschieden. Der Rückstand auf die Top 4 in der Premier League beträgt elf Punkte. Und auch in der Champions League droht das Aus gegen Dortmund. Am Sonntag wartet das London-Derby gegen die Spurs auf die Männer von Coach Graham Potter. Besserung ist kaum in Sicht. Wir entscheiden uns beim Hauptstadt-Duell aber mit einer Quote von 1,78 bei NEObet für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Chelsea auf „Unter 2,5 Tore“:

In den jüngsten 4 Liga-Heimspielen der Spurs gab es nie mehr als 2 Treffer zu sehen

Chelsea hat die schwächste Offensive der letzten 11 Premier-League-Spieltage

Nur in 3 der letzten 13 Pflichtspiele zwischen beiden Klubs fielen mehr als 2 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Chelsea Quoten Analyse:

Die Buchmacher können sich bei diesem Duell nicht wirklich auf einen Favoriten einigen.

Für einen Heimsieg gibt es bei der Tottenham vs Chelsea Prognose Quoten im Schnitt von 2,57. Doch mit durchschnittlichen Quoten von 2,91 ist auch ein Erfolg der Gäste nicht wirklich viel unwahrscheinlicher.

Tottenham vs Chelsea Prognose: Wer sorgt bei den Blues für Torgefahr?

Die Spurs wollen sich in dieser Saison erneut für die Champions League qualifizieren. In diesem Kampf brauchen die Londoner jeden Punkt. Dabei lässt die Mannschaft aber die nötige Konstanz vermissen. An den ersten 24 Spieltagen gab es schon acht Niederlagen. Keine Mannschaft aus den Top 10 der Tabelle hat bisher den Platz öfter als Verlierer verlassen.

Doch Tottenham ist auch immer wieder für positive Überraschungen wie das 1:0 daheim gegen Manchester City Anfang Februar gut. Auf der Gegenseite leisten sich die „Lilywhites“ immer wieder Aussetzer, wie die bittere 1:4-Pleite bei Leicester City nur wenige Tage nach dem Erfolg gegen die Skyblues beweist. Dabei muss der Hotspur FC eine Zeit lang auf seinen Cheftrainer Antonio Conte verzichten, der sich Anfang Februar einer OP unterzog.

Im September wurde Graham Potter bei Chelsea als Nachfolger von Thomas Tuchel verpflichtet. Bisher konnte die Mannschaft unter dem neuen Coach nur 9 von 25 Pflichtspielen gewinnen. Die einzige Titel-Chance haben die Blues noch in der Champions League. Doch dort droht nach einer 0:1-Hinspiel-Niederlage beim BVB auch ein frühes Aus.

Bei allen Transfer-Ausgaben wurde aber kein neuer Mittelstürmer verpflichtet. Doch solch ein Spieler wurde zuletzt schmerzlich vermisst. Seit Anfang November haben die Londoner in elf Ligaspielen nur sechs Tore erzielt. Das ist der Negativwert in der kompletten Premier League. 2023 reichte es daheim auch nur zu einem einzigen Tor. In der Fremde ist Chelsea seit sieben Liga-Gastspielen ohne Sieg.

Tottenham - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:0 West Ham (H), 0:1 AC Milan (A), 1:4 Leicester City (A), 1:0 Manchester City (H), 3:0 Preston North End

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:1 Southampton (H), 0:1 Dortmund (A), 1:1 West Ham (A), 0:0 Fulham (H), 0:0 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs Chelsea: 2:2 (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 0:3 (H)

Seit dem Umzug ins neue Stadion haben die Spurs alle drei Heimspiele gegen den CFC verloren. Chelsea ist zudem seit acht Liga-Vergleichen mit den Lilywhites ungeschlagen. Gegen keinen anderen Verein haben die Blues mehr Premier-League-Spiele gewonnen als gegen den Hotspur FC (33). Nur gegen Man United (15) hat Tottenham mehr Heimniederlagen kassiert als gegen den CFC (14).

Unser Tottenham - Chelsea Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Blues dürfen sich dank des direkten Vergleichs gegen die Spurs Hoffnungen machen. Die Formkurve von Chelsea muss aber eher Anlass zur Sorge geben. Da auch Tottenham nicht viel von Konstanz hält, ist in diesem Derby alles möglich. Allerdings muss man wie schon so oft zuvor wieder ein enges Duell ohne allzu viele Tore erwarten.