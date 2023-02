Tottenham - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2023

Unser Tottenham - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 05.02.2023 lautet: Die Skyblues dürfen Platz 1 nicht aus den Augen verlieren. Die Spurs wollen den Anschluss an die CL-Plätze halten. Die Gäste sind am Sonntag aber zurecht die Favoriten.

Gleich in seinem Debüt-Jahr führte Antonio Conte Tottenham Hotspur erstmals seit 2019/20 wieder in die Champions League. Die Königsklasse hat sich Tottenham auch für die laufende Saison als Ziel gesetzt.

Nach 21 Spieltagen hinken die Londoner diesem Ziel auch nur knapp hinterher. Allerdings mussten die Spurs zuletzt gegen Arsenal und gegen Manchester City zwei bittere Niederlagen hinnehmen.

Nun müssen die Spieler auch noch eine Zeit lang ohne ihren Cheftrainer auskommen, da dieser an der Galle operiert wird. Gut zweieinhalb Wochen nach dem Hinspiel gegen die Skyblues treffen die Hauptstädter am Sonntag schon wieder auf den amtierenden Meister.

Wenig überraschend sind die Gäste hier erneut die Favoriten. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,73 bei Bet365 die Wette „Auswärtssieg“.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Manchester City auf „Auswärtssieg“:

Tottenham ging in 4 der vergangenen 5 Heimspiele als Verlierer vom Feld

Man City kassierte in den letzten 32 Ligaspielen nur 3 Niederlagen

Die Skyblues erzwingen die meisten „High Turnover“ in der Liga - die Spurs lassen die meisten „High Turnover“ zu

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Manchester City Quoten Analyse:

ManCity ist aktuell der einzige Verfolger von Spitzenreiter Arsenal. Der Meister liegt fünf Punkte hinter Platz 1 zurück, hat allerdings ein Spiel mehr absolviert. Tottenham wird auf dem 5. Tabellenplatz geführt. Der erste CL-Rang ist drei Zähler entfernt.

Allerdings haben die Spurs auch schon ein Spiel mehr auf dem Konto als die Konkurrenz. Mit Siegquoten im Schnitt von 4,45 sind die Gastgeber am Sonntag die Außenseiter. Für einen Erfolg der Skyblues gibt es durchschnittliche Quoten von 1,75.

Tottenham vs Manchester City Prognose: Wie kommen die Spurs ohne Conte klar?

Nach 11 Spieltagen hatte Tottenham mit sieben Siegen und nur einer Niederlage 23 Punkte geholt. So gut war der Verein noch nie in eine Premier-League-Saison gestartet. In den folgenden zehn Spielen musste man dann aber sechs Niederlagen hinnehmen. Mit 18 Punkten sind die Spurs das zweitbeste Auswärtsteam der Liga.

Doch in den jüngsten fünf Heimspielen setzte es vier Pleiten, bei einem 4:3-Sieg gegen Leeds United. Zudem kassierte man dabei immer mindestens zwei Gegentreffer. In Abwesenheit von Conte wird die Mannschaft von Co-Trainer Stellini betreut. Im Winter stießen mit Danjuma (Villarreal) und Porro (Sporting) zwei neue Spieler zum Kader.

Manchester City hatte Anfang Januar gleich zwei Niederlagen hintereinander kassiert. Zunächst schieden die Skyblues nach einem 0:2 bei Southampton aus dem Ligapokal aus. Dann folgte drei Tage später eine 1:2-Pleite im Stadtderby zu Gast bei United. Inzwischen ist der amtierende Meister mit drei Pflichtspiel-Siegen in Folge wieder in der Spur.

Dabei machen sich die Citizens noch Hoffnung auf die Titelverteidigung in der Liga. Am vergangenen Freitag konnte die Elf von Coach Pep Guardiola dem Tabellenführer eine 1:0-Niederlage zufügen. Zwar fand das Duell nur im FA-Cup statt. Bei dem Duell wurde deutlich, dass der Kader von City einfach mehr Breite zu bieten hat. In der Fremde hatte Manchester zuletzt Probleme und kassierte in fünf Partien zwei Niederlagen.

Tottenham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:0 Preston North End (A), 1:0 Fulham (A), 2:4 Man City (A), 0:2 Arsenal (H), 1:0 Portsmouth (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:0 Arsenal (H), 3:0 Wolverhampton (H), 4:2 Tottenham (H), 1:2 Man United (A), 0:2 Southampton (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs Manchester City: 2:4 (A), 3:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 0:3 (A)

Im Nachholspiel des 7. Spieltages führten die Spurs im Etihad Stadium zur Pause mit 2:0. Die Skyblues drehten die Partie im zweiten Durchgang aber in einen 4:2-Heimsieg.

Zu Gast in Tottenham kassierte Manchester in den letzten drei Liga-Gastspielen jeweils eine Niederlage und blieb dabei ohne eigenen Treffer. Auch City-Coach Guardiola hat 5 seiner 7 Gastspiele bei den Londonern verloren. Seit die Spurs im neuen Stadion spielen, setzte es in vier Auswärtspartien für ManCity sogar vier Niederlagen.

Unser Tottenham - Manchester City Tipp: „Auswärtssieg“

Der direkte Vergleich macht den Hausherren Hoffnung. Tottenham konnte gegen die Spitzenvereine der Premier League in dieser Saison aber noch keinen Sieg feiern.

Aus 7 Duellen gegen Arsenal, ManCity, ManUnited, Liverpool, Newcastle und Chelsea holte man nur 1 Punkt. Zudem leisten sich die Spurs besonders viele Ballverluste, während die Skyblues besonders viele Ballverluste erzwingen.