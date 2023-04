Tottenham - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2023

Unser Tottenham - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 27.04.2023 lautet: Chaos bei den Spurs. Interimstrainer Christian Stellini musste nach weniger als einem Monat die Koffer packen. Ryan Mason übernimmt vor dem schweren Spiel gegen die Red Devils.

Zwei Niederlagen in Folge und eine desolate Leistung beim 1:6 gegen Newcastle waren zu viel. Christian Stellini musste seinen Posten nach weniger als einem Monat räumen. Seine kurze Amtszeit ist ein Abbild der verkorksten Saison der Spurs. Defensiv gleicht die Mannschaft einem Scherbenhaufen, durch den United in diesem Spiel tanzen wird. Wir setzen auf eine „Doppelte Chance X2 und Über 1,5 Tore“. Die Quote bei Bwin liegt bei 1,75.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Manchester United auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Nur 5 Mannschaften fingen sich mehr Gegentore als die Lilywhites (51)

Zuletzt gelangen den Red Devils in der Liga 3 Zu-Null-Siege in Folge.

Manchester United gewann die vergangenen 4 direkten Duelle allesamt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Manchester United Quoten Analyse:

Ryan Mason wird gegen Manchester United als Trainer für die Spurs an der Seitenlinie stehen. Der 31-Jährige ist seit der Saison 2019/20 im Trainerstab der Lilywhites zu finden. Gelingt ihm im ersten Spiel ein kleiner Turnaround und ein Sieg gegen die Red Devils, könnt ihr auch über die Sportwetten-Apps Quoten bis zu 2,85 spielen.

Die Red Devils hatten eine passende Antwort auf ihr Ausscheiden in der Europa League parat. Nach einer engen Partie setzten sie sich im Elfmeterschießen gegen Brighton durch und zogen ins FA-Cup-Finale ein. Knüpfen sie an ihren jüngsten Erfolg an und schlagen Tottenham, könnt ihr bei Wettquoten zwischen 2,37 und 2,45 zuschlagen.

Tottenham vs Manchester United Prognose: „Defensiver Kollaps der Lilywhites“

Die Verantwortlichen der Spurs sehen sich schwierigen Zeiten gegenüber. Auf die Entlassung von Antonio Conte folgte Interimscoach Christian Stellini. Ihm blieben nur vier Ligaspiele, ehe auch er seinen Platz räumen musste. Elf Gegentore und nur ein Sieg waren nicht die besten Argumente für eine Weiterbeschäftigung.

Zuletzt hätten sich die Sympathisanten der Spurs am liebsten vergraben. Eine 1:6-Niederlage gegen Newcastle bestätigte die fortwährenden Probleme der Lilywhites. Tottenham kassierte in dieser Spielzeit 51 Gegentreffer - ein Wert, der sie unter die sechs schwächsten Defensiven der Liga bringt.

Die Probleme der Mannschaft liegen tiefer und es ist unwahrscheinlich, dass Ryan Mason kurzfristig genügend Klebstoff findet, um die Hintermannschaft zu festigen. Manchester United ist nicht unbedingt der beste Gegner zum Start seiner Amtszeit. Zuletzt verloren die Spurs vier Pflichtspiele in Folge gegen die Mannschaft von Erik ten Hag.

Sollte Harry Kane eine Masterclass aufs Feld legen, könnte es zumindest eine offene Begegnung werden. Der beste Angreifer der Spurs beförderte bereits 24 Bälle ins gegnerische Gehäuse und ist der zweitbeste Torschütze dieser Saison.

Tottenham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 1:6 Newcastle (A), 2:3 Bournemouth (H), 2:1 Brighton (H), 1:1 Everton (A), 3:3 Southampton (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:0, 7:6 n.E. Brighton (A), 0:3 Sevilla (A), 2:0 Nottingham (A), 2:2 Sevilla (H), 2:0 Everton (H).

Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Manchester United: 0:2 (A), 2:3 (A), 0:3 (H), 1:3 (H), 6:1 (A)

Am vergangenen Wochenende zogen die Red Devils in ihr zweites Pokalfinale der Saison ein. Mit dem Sieg machten die Spieler von United ihr Ausscheiden in der Europa League schnell vergessen.

Tabellarisch gesehen hat die Elf von Erik ten Hag in den vergangenen Monaten einiges richtig gemacht. United rangiert aktuell auf dem vierten Platz. Ein Sieg gegen die Spurs würde den Vorsprung auf den direkten Rivalen auf neun Punkte anwachsen lassen - das Ganze bei zwei Spielen in der Hinterhand.

Im Gegensatz zu den Spurs glänzen die Red Devils in dieser Spielzeit mit einer größtenteils starken Defensive. David De Gea hielt seinen Kasten bereits in 14 Ligaspielen (47 Prozent) sauber - Liga-Bestwert! Zusätzlich stehen 37 Gegentreffer für eine Top-5-Abwehr.

Über die vergangenen Woche sorgte die gute Arbeit gegen den Ball für weitere Zähler im Rennen um die Königsklasse. Zuletzt genoss United drei Zu-Null-Siege in Serie. Limitieren sie die Offensive der Gastgeber, stehen die Chancen auf einen erneuten Dreier recht hoch, denn Tottenham (41) fing nach Leeds (48) die meisten Gegentore aus dem Spiel heraus.

Unser Tottenham - Manchester United Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Manchester United fährt durchschnittlich 1,53 Punkte pro Auswärtsspiel ein. Der Tabellenvierte hat hin und wieder seine Wackler in der Ferne, weshalb wir uns für eine Doppelte Chance und gegen eine einfache Drei-Weg-Wette entscheiden. Über 1,5 Tore wirken gerade im Hinblick auf die schwimmende Defensive der Spurs wahrscheinlich. Diese fing die zweitmeisten Gegentore aus dem Spiel heraus - United ist laut erwartbaren Toren eine Top-5-Offensive aus dem laufenden Spiel.