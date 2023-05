Tsitsipas - Carballes Baena Tipp, Prognose, Quoten | French Open 2023

Unser Tsitsipas - Carballes Baena Tipp zum French Open Spiel lautet: In Rom lieferte Tsitsipas bis zum Halbfinale ein blitzsauberes Turnier ab, verlor dann jedoch gegen Medvedev. Sein Auftakt bei den French Open verlief etwas holprig.

Zum sechsten Mal in Folge steht Stefanos Tsitsipas in der zweiten Runde der French Open. Allerdings tat er sich in seinem ersten Auftritt deutlich schwerer als erwartet und könnte von Carballes Baena erneut gefordert werden.

Der Spanier siegte zum Auftakt souverän mit 3:0 und lieferte bereits in Rom solide Leistungen ab. Wir glauben nicht, dass Tsitsipas die erste Runde einfach abschütteln kann und setzen auf „Über 3,5 Sätze“. Mit dieser Wette können wir bei NEObet eine Quote von 1,90 abgreifen.

Darum tippen wir bei Tsitsipas vs Carballes Baena auf „Über 3,5 Sätze“:

Tsitsipas gab bereits in seinem ersten Match einen Satz ab.

Carballes Baena brachte in Rom 15 seiner 21 Aufschlagspiele (71,4 Prozent) durch.

Tsitsipas gewann herausragende 87 Prozent seiner Aufschlagspiele in Rom.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tsitsipas vs Carballes Baena Quoten Analyse:

Als Nummer 5 der Welt will Tsitsipas bei den French Open richtig durchstarten. In Rom bewies er lange Zeit eine gute Form und spielte sich ohne Satzverlust bis ins Halbfinale. Dort war dann gegen den späteren Gewinner Daniil Medvedev Schluss.

Sein spanischer Konkurrent bereitete sich ebenfalls in Rom auf den zweiten Grand Slam des Jahres vor. Unter anderem schlug er Daniel Evans (2:1), ehe er sich im Achtelfinale gegen Borna Coric (0:2) aus dem Turnier verabschiedete.

An der Favoritenrolle von Tsitsipas gibt es mit Quoten bis zu 1,10 keinen Zweifel. Sein spanischer Gegner wird für einen Sieg mit Wettquoten zwischen 6,75 und 8,00 ausgestattet. Sucht ihr einen neuen Wettanbieter, könnt ihr hier vorbeischauen.

Tsitsipas vs Carballes Baena Prognose: „Drama in der griechischen Box“

Ebenso wie Alexander Zverev hat Stefanos Tsitsipas vor dem Turnier in Roland Garros eine Veränderung in seiner Trainerbox vorgenommen. Der Grieche hat nun vorrangig offene Ohren für seine Eltern, die in der Box das Wort übernehmen.

Ihre Unterstützung war bereits in der ersten Runde notwendig, denn der Nummer 5 der ATP-Weltrangliste drohte ein kleines Fiasko. Tsitsipas gab den dritten Satz ab und warf den vierten Satz beinahe hinterher. Am Ende rettete sich der eindeutige Favorit zu einem 3:1-Sieg gegen Jiri Vesely.

Mehr Drama als eigentlich notwendig - im Vorfeld des Sand-Grand-Slams lief die Generalprobe zu weiten Teilen recht gut. In Rom setzte sich der Grieche ohne Probleme gegen seine Konkurrenz durch und verlor bis zum Halbfinale keinen Satz. Dort verhinderte ein gut aufgelegter Medvedev seinen Einzug ins Finale.

Obwohl er in diesem Jahr eine Bilanz von 22:8 Siegen aufgelegt hat, ist der 24-Jährige weiterhin auf der Suche nach seinem ersten Turniersieg der Saison. Mit seinem Aufschlag hat der Grieche ein Ass im Ärmel. In Rom verwandelte er diesen in 87 Prozent der Fälle in etwas Zählbares.

Tsitsipas - Carballes Baena Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 3:1 J. Vesely, 0:2 D. Medvedev, 2:0 B. Coric, 2:0 L. Musetti, 2:0 L. Sonego.

Letzte 5 Spiele Carballes Baena: 3:0 E. Nava, 0:2 G. Dimitrov, 2:1 D. Rincon, 0:2 B. Coric, 2:1 D. Evans.

Letztes Spiel Tsitsipas vs. Carballes Baena: 2:1.

Carballes Baena hat im Gegensatz zu Tsitsipas bereits ein Turnier in diesem Jahr für sich entschieden. Beim ATP 250 in Marrakesch feierte der Spanier fünf Siege in Serie und kürte sich dadurch zum Sieger. Spannend: Das Turnier wurde ebenfalls auf einem Sandplatz ausgetragen.

Mit Hilfe dieser fünf Erfolge baute der 30-Jährige seine Jahresbilanz auf Sandplätzen auf 11:8 Siege aus.

Tsitsipas gewann 22 seiner 30 Einzelspiele des Jahres, während Carballes Baena eine Bilanz von 12:11 Siegen aufweist - elf davon auf Sand. Zudem sehen wir anhand der Zahlen des favorisierten Griechen, dass dieser 48 Sätze für sich entschied, auf der anderen Seite jedoch 24 abschenkte.

In Roland Garros will der Top-5-Spieler endlich beweisen, dass er auch gegen die großen Spieler gewinnen kann. Dafür muss er länger als jemals zuvor im Turnier bleiben - 2022 war in der vierten Runde Schluss.

Findet der Grieche nach seiner wackeligen Performance in der ersten Runde zu seinem Spiel zurück, ist er in der Lage, dieses Duell ohne große Umschweife für sich zu entscheiden. Geht ihr von einem glatten 3:0-Erfolg des Favoriten aus, könnt ihr in der NEObet App eine Quote von 1,88 ergattern.

Unser Tsitsipas - Carballes Baena Tipp: Über 3,5 Sätze

In den ersten Runden von Roland Garros hat Tsitsipas schon mehrfach Sätze gegen schwächere Konkurrenten abgegeben. Im Jahr 2020 ging er gegen Jaume Munar (damals 105. der ATP-Weltrangliste) in der ersten Runde über fünf Sätze, ebenso wie im vergangenen Jahr gegen Lorenzo Muretti (66. ATP). Letztes Jahr folgten beim zweiten Turnier-Auftritt ebenfalls Über 3,5 Sätze gegen Zdenek Kolar (133. ATP).