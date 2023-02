Turin FC - Cremonese Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Reicht den Gastgebern ein einziger Treffer zum Sieg?

Turin FC - Cremonese Tipp, Prognose & Quoten | 20.02.2023

Unser Turin FC - Cremonese Tipp zum Serie A Spiel am 20.02.2023 lautet: Fans der Gastgeber können sich in der Regel auf eines einstellen: Wenige Tore! Bleibt diese Konstanz sogar im Spiel gegen das Schlusslicht Cremonese bestehen? Wir gehen fest davon aus, denn besonders in Heimspielen der Stiere haben Tore Seltenheitscharakter.



© Master1305/Shutterstock