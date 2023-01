UD Levante - Atlético Madrid Tipp, Prognose & Quoten

Nachdem es in La Liga und auch im Europacup in dieser Saison nicht nach Wunsch lief, bietet sich für Atletico Madrid noch die Chance im Pokal. Im Achtelfinale der Copa del Rey tritt die Mannschaft von Diego Simeone bei Levante an. Noch in der Abstiegssaison 2021/22 konnte sich Levante gegen Atletico gut behaupten und hat die letzten vier Ligaspiele gegen die Madrilenen nicht verloren. Obwohl sich Atletico derzeit nicht in Bestform präsentiert, ist die Mannschaft gegen den Zweitligisten dennoch zu favorisieren. Daher entscheiden wir uns für einen Sieg von Atletico der bei Bet365, der mit einer Auszahlquote von 1.75 belohnt wird.