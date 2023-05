Udinese - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

In der vergangenen Saison verpasste Lazio Rom als Fünfter knapp die Champions League. In dieser Spielzeit sind die Laziali drei Spieltage vor dem Ende Vierter, doch zuletzt schienen die Hauptstädter weiche Knie bekommen zu haben. Patzen sie auch am Sonntag in Udine? Wir können es uns vorstellen und entscheiden uns für den Tipp „Doppelte Chance 1X“, der bei Happybet eine Quote von 1,77 bringt.

Darum tippen wir bei Udinese vs Lazio Rom auf „Doppelte Chance 1X“

Udinese hat keines der letzten 8 Heimspiele verloren

Lazio Rom gewann nur eines der letzten 5 Ligaspiele und verlor 3

Die letzten 3 direkten Duelle in der Serie A endeten remis

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Udinese vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Für uns fällt die Quotenverteilung der besten Sportwettenanbieter für diese Partie überraschend deutlich aus. Zwar knacken die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg die Marke von 2,00, allerdings auch nur gerade so. Ein Tipp auf den Heim-Dreier liefert dagegen Wettquoten bis 3,60. Hier hätten wir näher beieinander liegende Werte erwartet.

Ein Tor trauen die Bookies den Hausherren jedenfalls zu. Die Quoten für Wetten darauf, dass beide Teams treffen, liegen im Bereich von 1,75. Die Gegenwette liefert Werte über 1,90. Mit Zahlen bis 1,95 ist der Tipp auf Über 2,5 Tore quotiert. Interessant finden wir die Quoten bei der Doppelten Chance 1X, die hier in der Spitze bei 1,77 liegen.

Udinese vs Lazio Rom Prognose: Beschwerliche Reise für die Römer

Diese Quoten sind deshalb interessant, weil Udinese von den bisherigen 17 Heimspielen in dieser Serie-A-Saison nur zwei verloren hat. Zwar endete mit neun über die Hälfte der Heimpartien remis und dennoch wurden eben 15 von 17 Heimbegegnungen nicht verloren.

Zuletzt blieb Udine acht Mal in Folge in der heimischen Dacia Arena ungeschlagen. Unter anderem schlug man den mittlerweile abgelösten Meister AC Milan mit 3:1 und trotzte dem neuen Champion Neapel ein 1:1 ab. Nur im ersten Serie-A-Heimspiel der Saison erzielten die Firulani kein eigenes Tor.

In der Tabelle steht der Klub auf Platz 12. Das ist exakt der Rang, den man auch zum Abschluss der letzten Saison belegte. Insgesamt spielt die Zebrette eine ausgeglichene Spielzeit. Elf Siegen stehen elf Niederlagen gegenüber. Zudem gab es 13 Unentschieden und das alles bei einem Torverhältnis von 45:43.

Nur Salernitana spielte in dieser Saison öfter remis als die Bianconeri. Diese haben dafür die meisten Heim-Remis. Gegen Lazio wartet der Klub seit 2013 auf einen Heimsieg. Von den letzten neun Aufeinandertreffen in Udine gingen gleich sechs an die Gäste. Vielleicht ist aber jetzt der Zeitpunkt günstig, um diese Negativserie zu beenden.

Udinese vs Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Udinese: 0:2 Fiorentina (SA, A), 2:0 Sampdoria (SA, H), 1:1 Neapel (SA, H), 0:1 Lecce (SA, A), 3:0 Cremonese (SA, H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:2 Lecce (SA, H), 0:2 AC Milan (SA, A), 2:0 Sassuolo (SA, H), 1:3 Inter Mailand (SA, A), 0:1 FC Turin (SA, H)

Letzte 5 Spiele Udinese vs Lazio Rom: 0:0 (SA, A), 1:1 (SA, H), 0:1 n. V. (Coppa, A), 4:4 (SA, A), 0:1 (SA, H)

Denn Lazio Rom hat drei der letzten fünf Ligaspiele verloren und nur eines davon gewonnen. Durch die vier Punkte aus den letzten fünf Partien ist die sicher geglaubte Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison doch nochmal ins Wanken geraten.

Noch hat Lazio als Vierter vier Punkte Vorsprung auf den Fünften Milan und wird daher diesen Spieltag auf jeden Fall unter den Top 4 beenden. Doch wenn die Ergebnisse weiter ausbleiben, könnte man doch noch auf Platz 5 abrutschen - jenen Rang, den man schon in der letzten Spielzeit belegte.

Auswärts sind die Römer mit einer 9-4-4-Bilanz und 25:12 Toren zwar das zweitbeste Team, doch zuletzt gab es zwei Auswärtsniederlagen in Folge und damit genauso viele wie in den ersten 15 Auswärtspartien der Saison. Beim 1:3 bei Inter und 0:2 bei AC Milan gab es zusammen auch fünf und damit fast die Hälfte der insgesamt erst zwölf Auswärts-Gegentore.

In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage steht Lazio Rom nur auf Rang 15. Lediglich drei Teams sammelten in den letzten fünf Spielen weniger Punkte als die Hauptstädter, die noch aus den fünf Spielen davor 13 von 15 Zählern geholt hatten und acht Serie-A-Partien in Folge ungeschlagen geblieben waren.

Unser Udinese vs Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance 1X

Die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen sprechen sicherlich für die Gäste, doch die Resultate der vergangenen Wochen tun das sicherlich nicht. Udine hat erst zwei von 17 Heimspielen verloren und daheim zuletzt auch gegen Teams wie Milan oder Napoli gepunktet. Wir rechnen den Gastgebern daher durchaus Chancen aus, zumal die Laziali in den letzten Wochen ein ums andere Mal enttäuschten.