Union Berlin - Ajax Amsterdam Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Löst Union Berlin erstmals in der Vereinsgeschichte das Ticket fürs Achtelfinale der Europa League?

Die Generalprobe am vergangenen Bundesliga-Spieltag haben die Schützlinge von Trainer Urs Fischer ein wenig in den Sand gesetzt. Am vergangenen Sonntag trennten sich die Eisernen vor heimischer Kulisse gegen das Tabellenschlusslicht aus Schalke torlos und versäumten es, auf Platz eins der Bundesliga Tabelle zu klettern.

Im Jahr 2023 sind die Köpenicker weiterhin ungeschlagen und holten sieben Siege und zwei Remis. Seit der 1:4-Pleite gegen Freiburg im November 2022 ging kein einziges Spiel mehr verloren. Obwohl Union die Tabellenführung verpasste, befindet sich die Fischer-Elf in einer sehr guten Verfassung.

Ajax kräftigte am vergangenen Sonntag mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Sparta Rotterdam das Selbstvertrauen und hat mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Feyenoord die 37. Meisterschaft vor Augen.

Union ist zuhause auf internationaler Ebene defensiv eine Macht und hat nur ein Gegentor in drei Heimspielen zugelassen. Zudem wurden zwei der drei Begegnungen in der „Alten Försterei“ siegreich gestaltet.

Wir erwarten die Gastgeber auch diesmal als besseres Team, würden aber das Unentschieden (reguläre Spielzeit) in Form einer Doppelten Chance Wette 1X absichern und tendieren gleichzeitig zu weniger als 3,5 Toren. Diesbezüglich hält Happybet eine kombinierte Quote von 1,67 bereit

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Ajax Amsterdam auf „Doppelte Chance 1 / X & Unter 3,5 Tore“:

Union kassierte nur ein Gegentor in drei Europa-League-Heimspielen.

Die Eisernen gewannen zwei der drei Europa-League-Heimduelle und sind in der Bundesliga zuhause ungeschlagen (7S, 3U).

Das Hinspiel war defensiv geprägt und endete torlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Ajax Amsterdam Quoten Analyse:

Aufgrund des Heimvorteils werden dem Bundesligisten marginale Vorteile eingeräumt. Eine Tatsache, die sich anhand der niedrigsten Quote von 2,20 für den Heimsieg am Drei-Wege-Markt offenbart. Seit September 2022 verloren die Köpenicker kein Heimspiel mehr (15 S, 2 U).

Ähnlich wie im Hinspiel rechnen die Wettanbieter mit einem defensiv geführten Aufeinandertreffen. Beide Teams werden aufgrund des 0:0 aus dem ersten Match kein allzu hohes Risiko gehen, um nicht ins offene Messer zu laufen. Eine durchschnittliche Quote von 1,72 für weniger als 2,5 Tore verdeutlicht diesen Umstand.

Union Berlin vs Ajax Amsterdam Prognose: „Bestätigt Union die starke Leistung aus dem Hinspiel?“

In der Gruppenphase reichte es hinter dem belgischen Vertreter Royale Union Saint Gilloise nur für Rang zwei in der Gruppe D. Der direkte Einzug ins Achtelfinale blieb den Eisernen somit verwehrt. Mit Ajax steht in den Playoffs ein unangenehmer Gegner auf dem Programm. Die defensive Spielausrichtung sowie der aberkannte Treffer von Morten Thorsby sorgten für ein torloses Remis im Hinspiel.

Union ist zuhause eine Macht und verlor in der Vorrunde nur das Heimspiel gegen Tabellenführer Saint-Gilloise (0:1). Die anderen beiden Paarungen vor heimischer Kulisse brachten gegen Malmö und Braga jeweils 1:0-Erfolge mit sich. Der Abwehr-Verbund steht sehr sicher und lässt kaum etwas zu. Alle drei Europa-League-Ansetzungen im eigenen Stadion endeten mit weniger als 1,5 Toren.

In der Bundesliga ist Union in der „Alten Försterei“ ungeschlagen (7S, 3U) und traf in 90 Prozent der Heimspiele. Die Abwehr hielt beinahe bei einem Drittel hinten die Null.

Ajax war einst in der Königsklasse unterwegs, setzte sich aber gegen die starke Konkurrenz wie Neapel und Liverpool nicht durch. Am Ende reichte es nur für Rang drei und den damit verbundenen Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde. Zwei der drei Auswärtsspiele in der Champions League gingen verloren.

Auf EL-Ebene gewannen die Holländer nur zwei der vergangenen elf Duelle in der Fremde (5N, 4U). Siebenmal kamen auf gegnerischem Boden weniger als 3,5 Tore zustande.

Union Berlin - Ajax Amsterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 Schalke (BL, H), 0:0 Ajax (EL, A), 2:1 Leipzig (BL, A), 2:1 Mainz (BL, H), 2:1 Wolfsburg (Pokal, H).

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 4:0 Sparta (Liga, H), 0:0 Union Berlin (EL, H), 3:1 Waalwijk (Liga, H), 1:0 Twente (Pokal, A), 5:0 Cambuur (Liga, A).

Letzte Spiele Union Berlin vs. Ajax Amsterdam: 0:0 (EL, A), 2:2 (Test, A).

Beide Konkurrenten standen sich bereits zwei Mal gegenüber und beide Partien brachten keinen Gewinner zum Vorschein. Auch diesmal ist von einer klassischen Drei-Weg-Wette abzuraten. Im Hinspiel standen beide Konkurrenten defensiv sicher und ließen kaum etwas zu. Union war aber näher dran, sich eine deutlich bessere Ausgangssituation zu erarbeiten.

Unser Union Berlin - Ajax Amsterdam Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Die Köpenicker wollen den erstmaligen Ausflug in die Europa League nicht in der Zwischenrunde enden lassen. Eine defensive Spielanlage war schon im Hinspiel auf beiden Seiten zu sehen. Jeder noch so kleine Fehler könnte das Ausscheiden zur Folge haben.

Union spielte, mal abgesehen vom 0:1 zum Auftakt der Europa-League-Phase gegen Saint-Gilloise, in der „Alten Försterei“ stark auf und will auch gegen Ajax überzeugen. Zudem bestritten die Hauptstädter wettbewerbsübergreifend die vergangenen sieben Duelle mit weniger als 3,5 Toren. Zuletzt standen sogar zwei torlose Remis zu Buche.