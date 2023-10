Union Berlin - Braga Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2023

Unser Union Berlin - Braga Tipp zum Champions League Spiel am 03.10.2023 lautet: Union Berlin steckt in der Krise. Das erste Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte bringt unserer Meinung nach auch nicht den erhofften Sieg.

Was ist nur mit Union Berlin los? Das 0:1 am Wochenende in Heidenheim war die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. So eine Serie musste der Verein zuletzt 2006 in der Regionalliga Nord hinnehmen. Nach dem großen Umbruch im Sommer wirkt die Mannschaft noch nicht eingespielt. Zudem hat man große Probleme mit der Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Am Dienstag wollen die Männer von Coach Urs Fischer ihre Negativserie in der Königsklasse An der Alten Försterei gegen Braga beenden.

Wir haben aber große Zweifel, ob das gelingen kann und entscheiden uns mit einer Quote von 1,85 bei DAZN Bet für die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Braga auf „Doppelte Chance X2″:

Union Berlin hat die letzten 5 Pflichtspiele alle verloren

Nur einer von 13 CL-Debütanten konnte sein erstes Heimspiel gewinnen

Braga hat 5 der vergangenen 6 Gastspiele in dieser Saison gewonnen

Union Berlin vs Braga Quoten Analyse:

Beim Kaderwert haben die Berliner mit 192 zu 126 Millionen Euro leicht die Nase vorne. Doch die Formkurve spricht recht deutlich für die Gäste. Trotzdem sind die Eisernen aus Sicht der Wettanbieter mit deutscher Lizenz bei der Union Berlin vs Braga Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,92 recht klar favorisiert. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Portugiesen Quoten im Schnitt von 4,14.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Braga Prognose: Wird die Alte Försterei wieder zur Festung?

Der 1. FC Union erspielt sich durchaus Chancen. So gaben die Männer von Coach Urs Fischer 86 Torschüsse in der Bundesliga ab. Das ist der siebtbeste Wert. Aber den Eisernen fehlen aktuell die letzte Durchschlagskraft und der letzte Wille. So traf man in den letzten fünf Pflichtspielen nur einmal. Die Gegner haben sich auf die Spielweise der Köpenicker eingestellt und überlassen den Berlinern den Ball. Damit kommt die Mannschaft aber erst gar nicht in ihr eigentlich gefährliches Umschaltspiel.

Auch von der Bank kommen kaum Impulse. Im ersten CL-Spiel zu Gast bei Real Madrid verkauften sich die Eisernen auf den ersten Blick recht teuer und kassierten den Treffer zur 0:1-Pleite erst in der 94. Minute. Am ersten Spieltag der Gruppenphase hatte Union als einziges von 32 Teams keinen Schuss aufs gegnerische Tor abgegeben. In der Vorsaison konnte der FCU in der Europa League immerhin drei der fünf Heimspiele gewinnen.

Mit dem dritten Platz der Vorsaison sicherte sich Braga zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte und zum ersten Mal seit elf Jahren das Ticket für die Champions League. Bei den ersten beiden Teilnahmen war der Verein aus dem Norden des Landes einmal auf dem dritten und einmal auf dem vierten Gruppen-Platz gelandet. Auch dieses Mal startete die Mannschaft von Coach Artur Jorge nicht gut in den Wettbewerb. Das Heimspiel gegen SSC Neapel ging mit 1:2 verloren.

Der entscheidende Treffer kam allerdings erst in der 88. Minute recht unglücklich durch ein Eigentor zustande. Nach einem durchwachsenen Saisonstart in der heimischen Liga sind die „Arsenalistas“ nun immerhin mit vier Siegen in sieben Spielen im oberen Tabellendrittel angelangt. In allen zwölf Pflichtspielen der Saison traf das Team. Allerdings kassierte man auch schon 17 Gegentore. In der CL-Quali hatte sich Sporting Braga mit vier Siegen gegen Backa Topola und Panathinaikos durchgesetzt.

Union Berlin - Braga Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:1 Heidenheim (A), 0:2 Hoffenheim (H), 0:1 Real Madrid (A), 1:2 Wolfsburg (A), 0:3 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Braga: 4:2 Estrela (A), 4:1 Boavista Porto (H), 1:2 SSC Neapel (H), 1:3 Farense (A), 3:2 Moreirense (A)

Letzte Spiele Union Berlin vs Braga: 1:0 (H), 0:1 (A)

In der vergangenen Saison standen sich beide Teams noch in der Europa-League-Gruppenphase gegenüber. Beide Partien endeten mit einem 1:0-Heimsieg. Braga blieb zunächst sechs Spiele in Folge ohne Sieg gegen deutsche Teams. Dann konnte der SC aber drei der jüngsten vier Duelle mit Bundesliga-Vereinen für sich entscheiden.

In den letzten fünf Spielen geriet Union immer in Rückstand. Geht diese Serie auch am Dienstag weiter, bezahlt Anbieter DAZN Bet dafür eine Quote von 1,75.

Unser Union Berlin - Braga Tipp: Doppelte Chance X2

Union Berlin muss dringend zur alten Stärke zurückfinden und wieder als geschlossene Mannschaft auftreten. Aber dieser Prozess braucht wohl noch Zeit. Aktuell fällt es schwer, auf die Eisernen zu tippen. Auch die Statistik macht den Köpenickern keine große Hoffnung: Nur einer der vergangenen 13 Debütanten in der Königsklasse konnte sein erstes Heimspiel gewinnen. So trauen wir den Hausherren am Dienstag auch maximal einen Punkt zu.