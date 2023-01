Union Berlin - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2023

Unser Union Berlin - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.01.2023 lautet: Am Samstag treffen mit dem FCU und der TSG zwei vor der Winterpause formschwache Teams aufeinander. Die heimstarken Berliner müssten dabei ihren Negativlauf beenden können.

Für Union Berlin und Hoffenheim dürfte die Winterpause zum rechten Zeitpunkt gekommen sein. Die Eisernen holten aus den vergangenen drei Partien vor der Unterbrechung nur einen Punkt. Die TSG blieb sogar in den jüngsten fünf Spielen ohne Sieg und ging zuletzt dreimal als Verlierer vom Platz. Zum Neustart der Bundesliga-Saison treffen beide Teams nun am Samstag an der Alten Försterei aufeinander. Die Buchmacher rechnen mit einem engen Duell, sehen die Hausherren aber knapp vorne. Wir kommen zum gleichen Fazit und entscheiden uns mit einer Quote von 2,20 bei Winamax für die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Hoffenheim auf „Sieg Union“:

Union kassierte im Kalenderjahr 2022 nur eine Heimpleite

Hoffenheim konnte nur 1 der letzten 9 Ligaspiele für sich entscheiden

Die Eisernen sind seit vier Duellen gegen die TSG ungeschlagen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Hoffenheim ging auf Platz 11 in die WM-Pause. Der FC Union konnte sich dagegen trotz seiner Negativserie immer noch auf einem Europapokalplatz halten. So gehen die Hausherren bei der Union Berlin vs. Hoffenheim Prognose auch als Favoriten auf den Rasen.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten aber nur auf einen Schnitt von 2,25. Hier hätten wir angesichts der Heimstärke der Eisernen einen etwas niedrigeren Wert erwartet. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,32.

Union Berlin vs Hoffenheim Prognose: Die Alte Försterei ist eine Festung

Vom 6. bis zum 12. Spieltag stand Union an der Tabellenspitze der Bundesliga. Zudem zogen die Eisernen in der Conference League nach verpatztem Start mit vier Siegen in Serie doch noch in die K.o.-Phase ein. In der Bundesliga ging den Köpenickern dann vor der Pause zwar etwas die Luft aus, trotzdem ist es immer noch sensationell, was für eine Arbeit rund um die Alte Försterei geleistet wird. Mit acht Siegen hat man bereits einen neuen Hinrunden-Rekord aufgestellt. Die Mannschaft stand 2022/23 immer in den Top 5 der Tabelle.

Zuletzt gab es aber ein paar Probleme in der Defensive. Nach neun Gegentoren an den ersten 12 Spieltagen setzte es in den letzten drei Partien elf Gegentreffer. Nun wechselte auch noch Außenverteidiger Ryerson nach Dortmund. Jerome Roussillon kam aus Wolfsburg. In den jüngsten 13 Heimspielen musste der FCU dafür nur eine einzige Niederlage hinnehmen. In der Vorbereitung gab es sechs Testspielsiege. Diogo Leite, Schäfer und Thorsby fehlen am Samstag. Der Einsatz von Michel ist noch fraglich.

Unter Trainer André Breitenreiter sollte es bei der TSG in dieser Saison besser laufen als unter Vorgänger Sebastian Hoeneß. Nach dem 8. Spieltag stand Hoffenheim auch auf einem guten fünften Rang. Doch inzwischen hat 1899 acht Punkte weniger auf dem Konto (18) als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison (26). In den letzten neun Liga-Partien gingen die Kraichgauer nur einmal als Sieger vom Platz.

In der Winterpause wechselte Stürmer Georgino Rutter für knapp 30 Mio. Euro nach Leeds. Dafür kam mit Kasper Dolberg ein echter Neuner. Bisher ließ die Mannschaft zu einfache Treffer zu und zeigte vorne nicht die erhoffte Effizienz. In den Tests waren aber eine höhere Intensität und Konzentration zu erkennen. In Berlin fehlen Prömel und Bruun Larsen. Kramaric könnte von der Bank kommen.

Union Berlin - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 3:1 MSK Zilina (H), 4:1 Augsburg (H), 1:0 Augsburg (H), 3:2 St. Pauli (H), 4:1 St. Gallen (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 3:1 Servette (H), 2:3 Wolfsburg (H), 3:2 1860 München (H), 4:3 Elversberg (H), 1:2 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Hoffenheim: 2:1 (H), 2:2 (A), 1:1 (H), 3:1 (A), 0:4 (A)

Bisher standen sich beide Vereine nur sechsmal auf dem Rasen gegenüber. Die ersten zwei Duelle gingen in der Saison 2019/20 an Hoffenheim. Danach blieb Union aber mit zwei Siegen und zwei Remis ohne Niederlage gegen die TSG.

Unser Union Berlin - Hoffenheim Tipp: Sieg Union

Sicher waren beide Teams vor der Unterbrechung der Saison nicht gut in Form. Zudem ist eine Einschätzung nach einer so langen Pause immer schwer. Aber die Eisernen sind an der Alten Försterei eine Macht. Daran dürfte sich auch gegen die Hoffenheimer nichts ändern.