Union Berlin - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Union Berlin - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.03.2023 lautet: Eine Niederlage gegen den amtierenden deutschen Meister wird die Eisernen nicht aus der Fassung bringen.

Torreich sollte diese Begegnung nicht werden. Union blieb in den letzten beiden Ligaspielen ohne eigenen Treffer. Köln hadert sogar noch deutlich stärker mit der eigenen Offensive und blieb in vier der vergangenen fünf Spiele ohne Tor.

Köpenick wird die nötigen Prozente aus den Eisernen herauskitzeln und für Punkte sorgen. Wir nehmen die Heimstärke von Union als Anlass und spielen bei Chillybets für eine Quote von 1,86 die doppelte Chance 1/x und unter 2,5 Tore im Spiel.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Köln auf „Doppelte Chance 1/x und -2,5 Tore“:

Union Berlin vs Köln Quoten Analyse:

Der grandiose Start ins Jahr 2023 fand zuletzt ein jähes Ende. Urs Fischer und seine Akteure blieben in den letzten beiden Ligaspielen ohne Sieg und ohne Treffer.

Steffen Baumgart durchlebt mit seinem Team eine schwierige Phase. Sein Spielsystem fordert von jedem seiner elf Feldspieler vollen Einsatz. Was passiert, wenn nur einer nachlässt, wird im Jahr 2023 offensichtlich: Die Geißböcke gewannen nur eines der letzten sechs Ligaspiele.

Union Berlin vs Köln Prognose: „Union lässt sich zu Hause nicht überraschen“

Einzig der deutsche Rekordmeister ist neben den Köpenickern im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Union kann sich durchgehend auf seine Fans verlassen und wird an der Alten Försterei von ihrer Energie getragen. Sieben Siege und drei Unentschieden sorgen zu Hause für 2,40 Punkte pro Partie.

Vor heimischer Kulisse ist ein Treffer der Eisernen nur eine Formsache. Aktuell erzielten die Hauptstädter in 90% ihrer Heimspiele mindestens einen Treffer. Köln sollte ihnen nicht im Weg stehen, denn der FC kassierte in 91% seiner Gastauftritte mindestens einen Gegentreffer.

Etwas Schützenhilfe dürfte den Eisernen gut tun, denn in den letzten beiden Ligaspielen blieb Union ohne eigenen Treffer. Glücklicherweise kennen sich die Geißböcke darin aus, auswärts einiges liegen zu lassen. Köln ging nicht nur selten ohne Gegentreffer vom Feld, sondern verpasste es in 45 Prozent seiner Auswärtsspiele einen Treffer zu erzielen.

Union Berlin - Köln Statistik & Bilanz:

Auswärts scheinen die Geißböcke gegen eine Wand zu laufen. Nur eines ihrer elf Spiele auf fremden Plätzen konnten sie für sich entscheiden, sodass derzeit durchschnittlich nur 0,73 Punkte pro Auswärtsspiel gesammelt werden. Neben zu vielen Gegentreffern fehlt ihnen oft das eigene Erfolgserlebnis - Stand jetzt steht Köln bei elf Toren in 11 Gastauftritten.

Besonders die Eisernen haben einen Weg gefunden, die Kölner kontinuierlich zu schlagen. Bisher trafen die beiden Vereine in sieben Bundesliga-Begegnungen aufeinander. Dabei blieb Union nicht nur ungeschlagen, sondern ging sogar in sechs dieser sieben Partien als Sieger vom Feld.

Findet Union am kommenden Wochenende einen Weg, den Ball ins gegnerische Gehäuse zu befördern, steigt schnell die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Sieg. Der Grund ist die Dürre im Angriff der Gäste. Die Baumgart-Elf blieb in vier der letzten fünf Partien ohne einen eigenen Treffer.

Außerdem deutet der bisherige Saisonverlauf darauf hin, dass die Köpenicker in diesem Spiel punkten. Zunächst ist es beeindruckend, dass die Eisernen erst vier Saisonniederlagen einstecken mussten. Noch positiver ist der Fakt, dass sie nach jedem dieser vier Partien im Stande waren, Zähler zu sammeln. Die Bilanz: 4 Spiele, 3 Siege und ein Remis.

Unser Union Berlin - Köln Tipp: „Doppelte Chance 1/x und -2,5 Tore“

Zuletzt gewannen die Berliner zwei direkte Duelle in Folge mit 1:0. Wir können uns gut vorstellen, dass es den Ergebnis-Hattrick gibt.

Unser Union Berlin Köln Tipp lautet: „Union punktet in einer Partie, die weniger als 2,5 Tore zu bieten hat.“ Chillybets bietet in diesem Fall eine Wettquote von 1,86 an.