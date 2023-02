Union Berlin - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Obwohl Mainz am vergangenen Wochenende ein kleiner Befreiungsschlag gelang, gehen wir von einem weiteren Berliner Heimsieg aus, in dem mehr als nur ein Treffer fällt.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Mainz auf „Sieg Union und +1,5 Tore“:

Union Berlin vs Mainz Quoten Analyse:

Union Berlin vs Mainz Prognose: „Heimstark und mit klarer Identität“

Union Berlin - Mainz Statistik & Bilanz:

Zuletzt wurden die Mainzer gerne in die Hauptstadt eingeladen. Union gewann die jüngsten beiden Begegnungen an der Alten Försterei insgesamt mit 7:1 Toren. Außerdem sind die Berliner in Deutschlands höchster Spielklasse vor eigenem Publikum gegen Mainz noch ungeschlagen.

Nach 18 Spieltagen fallen in Spielen von Union sowie von Mainz zu 83 Prozent über 1,5 Tore. Während die Fischer-Elf in vier Pflichtspielen in Serie diese Marke durch eigene Treffer knackte, konnte Mainz zumindest in jedem seiner letzten vier Ligaspiele ein Tor erzielen.