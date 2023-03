Union Berlin - Royale Union SG Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2023

Unser Union Berlin - Royale Union SG Tipp zum Europa League Spiel am 09.03.2023 lautet: Die Eisernen legten jüngst einen deutlichen Abwärtstrend an den Tag und blicken auf nur einen Sieg aus fünf Pflichtspielen. Trotzdem reichte es zum Aufstieg gegen Ajax. Das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League dürfte dennoch wieder von Erfolg gekrönt sein.

Union präsentierte sich zuletzt nicht in starker Verfassung und kam am Wochenende an der Alten Försterei gegen den Effzeh nicht über ein torloses Remis hinaus. In erster Linie war der Punktgewinn den grandiosen Paraden von FCU-Keeper Rönnow zu verdanken.

Urs Fischer und seine Elf haben mit dem Erreichen des Europa-League-Achtelfinales bereits Geschichte geschrieben. Der Weg soll gegen den aus der Gruppenphase bekannten Vertreter aus Belgien um keinen Preis enden.

Blau-Gelb blickt auf drei Niederlagen in Serie sowie jüngst einen 2:1-Zittersieg gegen Abstiegskandidat Eupen. Zwei der drei Misserfolge kamen in der Liga gegen Westerlo (2:4) und Standard (2:4) zustande. Ein weiterer musste im Halbfinale des belgischen Pokals, dem Beker van Belgie, im Elfmeterschießen gegen Antwerpen hingenommen werden.

Wenngleich sich beide Teams momentan nicht in Bestform befinden, haben es die Berliner im Hinspiel leichter. Die Gäste müssen im Hexenkessel gegen ein ganzes Stadion antreten. Wir spielen eine Drei-Wege-Wette auf den Heimsieg bei Betano zu einer Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Royale Union SG auf „Heimsieg“:

Union ist wie Bayern in der Bundesliga zu Hause noch ungeschlagen (7S, 4U).

Der Bundesligist gewann die letzten drei Heimspiele auf internationaler Ebene.

Der Kader der Köpenicker zeigt mehr als den doppelten Marktwert der Belgier auf.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Royale Union SG Quoten Analyse:

In dieser Spielzeit können sich die Kicker aus der Hauptstadt auf ihre Heimstärke verlassen und sind nach wie vor in der Bundesliga ungeschlagen. Ein weiteres Erfolgserlebnis der Eisernen wird von den besten Buchmachern mit einer recht niedrigen Quote zwischen 1,60 und 1,65 bewertet.

Wenngleich die Belgier zuletzt auf nationaler Ebene Federn gelassen haben, wird es für die Mannen von Trainer Urs Fischer keine leichte Aufgabe. Immerhin kassierte Union gegen den belgischen Vertreter in der Vorrunde mit einem 0:1 die einzige Heimpleite in dieser Europa-League-Saison. Für eine weitere beim erneuten Aufeinandertreffen servieren die Wettanbieter eine Quote von ca. 5,40.

Union Berlin vs Royale Union SG Prognose: „Überzeugen die Köpenicker defensiv?“

Die Köpenicker zeichneten sich in der Europa League vor heimischer Kulisse durch einen starken Abwehrverbund aus. Zwei der verstrichenen vier Heimspiele sollten ohne Gegentor absolviert werden. Den beiden 1:0-Erfolgen gegen Malmö und Sporting Braga sowie dem 3:1 in der Zwischenrunde gegen Ajax Amsterdam steht lediglich eine knappe 0:1-Pleite gegen die Belgier in der Gruppenphase gegenüber.

In den Playoffs zum Achtelfinale der Europa League präsentierte sich Union gegen Ajax bärenstark und konnte den Einzug unter die letzten 18 Teams vermelden. Die guten Leistungen wurden zuletzt in der Bundesliga nicht bestätigt.

Auf nationaler Ebene brachten die vergangenen drei Paarungen nur zwei Punkte ein. Mal abgesehen vom vernichtenden 0:3 gegen Bayern waren die Gegner mit Köln und Schalke alles andere als überwältigend. Dennoch spielt Union eine starke Saison und rangiert hinter Dortmund und Bayern auf Rang 3.

Für den belgischen Vizemeister ging es nach vier sieglosen Duellen am vergangenen Sonntag in der Belgian Pro League mit dem 2:1 gegen Eupen zumindest etwas bergauf. Vor heimischer Kulisse waren die Mannen von Trainer Karel Geraerts deutlich überlegen. Aufgrund der eigenen Chancenverwertung und Abwehrproblemen reichte es am Ende nur zu einem knappen 2:1.

Union Berlin - Royale Union SG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 Köln (BL, H), 0:3 Bayern München (BL, A), 3:1 Ajax (EL, H), 0:0 Schalke (BL, H), 0:0 Ajax (EL, A).

Letzte 5 Spiele Royale Union SG: 2:1 Eupen (Liga, H), 3:4 n. E. Antwerpen (Pokal, A), 2:4 Westerlo (Liga, A), 2:4 Standard (Liga, H), 1:1 Brügge (Liga, A).

Letzte Spiele Union Berlin vs. Royale Union SG: 1:0 (EL, A), 0:1 (EL, H).

In der Ferne sind die Belgier nicht zu unterschätzen und setzten sich in der Vorrunde der Europa League in drei Gruppenspielen auswärts durch. Ein Umstand, der letztendlich den Kickern von Trainer Geraerts den Platz an der Sonne und den direkten Einzug ins Achtelfinale sicherte.

Auf nationaler Ebene tat sich der elfmalige belgische Meister zuletzt auswärts schwer und gewann in der Liga nur eines der vergangenen vier Fernduelle (2U, 1N).

Unser Union Berlin - Royale Union SG Tipp: „Heimsieg“

Wenngleich die Berliner jüngst auf nationaler Ebene nicht immer überzeugten, stellten sie in der Vergangenheit auf internationaler Bühne ihre Präsenz mehrfach eindrucksvoll unter Beweis.

Urs Fischer wird sicher einmal mehr im 3-5-2 auflaufen lassen und eine offensive Grundausrichtung an den Tag legen. Dabei kommen Christopher Trimmel und Josip Juranovic über die Außen, um die Offensive mit ihren Flanken in Szene zu setzen.

Neben dem 1. FC Köln generieren die Eisernen in der Bundesliga die meisten Flanken aus dem Spiel heraus. Es ist davon auszugehen, dass gegen den belgischen Meister viel über außen geht, um auf diesem Weg die Offensive um Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu und Janik Haberer in Szene zu setzen.