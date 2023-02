Union Berlin - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 19.02.2023

Unser Union Berlin - Schalke Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.02.2023 lautet: Wie lange kann Union seine Performance aufrechterhalten? Der Start ins Jahr 2023 verlief traumhaft und nach fünf Siegen in Serie ist sogar die Tabellenspitze greifbar. Bevor sich die Profis aus Köpenick darüber Gedanken machen können, werden die Knappen ihnen das Leben schwer machen. Zwei zuletzt kompakte Defensivreihen könnten die Jubelstürme minimieren.

Es mag etwas abwegig klingen, aber es stimmt: Gemeinsam mit Köln bietet Königsblau die beste Defensive der Rückrunde auf! Am kommenden Spieltag trifft das Schlusslicht der Bundesliga auf die zweitbeste Abwehr der Saison. Nur Bayern kassierte weniger Gegentreffer. In unseren Augen eine optimale Möglichkeit, um auf eine Partie mit weniger als 2,5 Toren zu setzen. Erfreulicherweise bietet Bwin eine erstaunlich hohe Wettquote von 1,77 für diesen Tipp.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Schalke auf „Unter 2,5 Tore“:

Ralf Fährmann ist seit 3 Spielen die Nummer 1. Schalke beendete alle 3 Begegnungen ohne Gegentreffer!

Union Berlin hat laut xGA in Open-Play-Situationen die beste Abwehr der Bundesliga!

An der Alten Försterei ließ Union in 9 Heimspielen nur 8 Gegentore zu! Die Knappen erzielten nur 4 Treffer in ihren 9 Gastauftritten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Schalke Quoten Analyse:

Das Stadion an der Alten Försterei ist eine Festung! Saisonübergreifend gaben sich die Berliner in 15 Heimspielen nicht geschlagen. Fügen sie der Gleichung einen Sieg hinzu, bieten die Buchmacher Quoten von ungefähr 1,60.

Schalke hat das Thema Klassenerhalt längst noch nicht aufgegeben. Königsblau sammelte zuletzt drei Unentschieden in Folge und wäre durchaus im Stande gewesen, einen Sieg einzufahren. Auswärts sorgt ein Negativrekord von 37 Gastspielen in Folge ohne Dreier für Bauchschmerzen. Setzt ihr eher auf den positiven Trend der Knappen und haltet einen Dreier für möglich, findet ihr Wettquoten rund um 6,00.

Legen wir die Namen der beiden Mannschaften beiseite, empfängt der größte Bayern-Verfolger das Tabellenschlusslicht. Hier auf einen Auswärtssieg zu setzen, erscheint uns etwas hoch gegriffen. Realistischer könnte unter anderem ein Tipp darauf sein, dass nur eine der beiden Mannschaften trifft, denn S04 blieb in fünf von neun Auswärtsspielen ohne Tor. Die Quote von 1,71 ist definitiv spielbar.

Union Berlin vs Schalke Prognose: „Fokus auf die Verteidigung“

Vor allem in der Verteidigung wissen die Eisernen, was zu tun ist. Union hat nicht nur die zweitbeste Abwehr des deutschen Oberhauses, sondern beeindruckte mit der besten Defensive der Europa-League-Gruppenphase. Gegen den Ball hat sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer definitiv auf mehreren Ebenen bewiesen.

Vielleicht haben sich die Knappen daran ein Beispiel genommen. Nachdem das Team aus Gelsenkirchen seinen Gegnern in der Hinrunde nur Geleitschutz gab und die meisten Gegentreffer der Bundesliga kassierte, stellen die Gelsenkirchener in der Rückrunde die beste Abwehr der Liga. Bisher behielt Königsblau in drei Partien die weiße Weste.

Eine offensichtliche Veränderung fand auf der Position des Torhüters statt. Ralf Fährmann übernahm zur Rückrunde und hielt den eigenen Kasten in allen drei Spielen sauber. Zuletzt gelang den Knappen 2018 eine vergleichbare Bilanz (5 Spiele ohne Gegentor). Interessanterweise hörte der Torhüter in diesem Zeitraum ebenfalls auf den Namen Fährmann.

Defensiv betätigte Coach Thomas Reis somit die richtigen Knöpfe. Kann er diese ebenso für seine Offensive finden? Zum jetzigen Zeitpunkt verzweifeln die Fans der Schalker an ihrem Angriff. S04 verwandelt nur 7,6 Prozent seiner Schüsse und liegt damit abgeschlagen am Ende der Tabelle. In dieser Hinsicht glänzen die Berliner mit einem Wert von 20,3 Prozent (4.).

Union Berlin - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:2 Freiburg (A), 1:1 Hoffenheim (H), 0:5 Mainz (A), 3:2 Augsburg (H), 2:5 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 5:0 Union Berlin (H), 0:2 RB Leipzig (A), 2:2 Wolfsburg (H), 1:5 Frankfurt (A); 4:0 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs. Schalke: 6:1 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 1:2 (A)

Am 21. Spieltag findet das erst sechste Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Vereinen statt. Welche Tendenzen finden wir zum jetzigen Zeitpunkt? Vier der sechs direkten Duelle endeten mit maximal zwei Toren. An der Alten Försterei zappelte das Netz in diesen Spielen erst vier Mal. Beide Begegnungen endeten mit maximal zwei Toren.

Nicht nur die Hauptstädter können auf eine tolle Arbeit gegen den Ball zurückgreifen. Natürlich sollte nicht verschwiegen werden, dass der Tabellenzweite zu Hause die beste Abwehr der Liga stellt. Deutlich erstaunlicher ist jedoch der Fakt, dass sich Schalke 04, nach Bayern und Wolfsburg, die wenigsten Auswärts-Gegentore der ersten deutschen Spielklasse fängt.

Kann diese Leistung zu einem Sieg gegen die formstarken Eisernen reichen? Immerhin treffen die Knappen auf eine Mannschaft, die in der Bundesliga im Jahr 2023 fünf Siege in fünf Spielen feierte und auf sieben Pflichtspiele ohne eine einzige Niederlage blickt. Zudem spricht die Stärke nach Standards für den Quoten-Favoriten. Allein neun Tore nach Ecken und insgesamt 15 Treffer nach einem ruhenden Ball sind jeweils Bestwerte.

Unser Union Berlin - Schalke Tipp: Unter 2,5 Tore im Spiel

Königsblau blieb in fünf von neun Auswärtsspielen ohne eigenen Treffer. Aktuell kann Schalke Spiele aufgrund ihrer defensiven Wandlung eng halten, doch wie kommen sie selbst zum Erfolg? Insbesondere, da die Hauptstädter kaum Schüsse aufs eigene Tor zulassen (3.). Wir gehen von einer engen Partie aus, in der wir eine Wette auf die Toranzahl bevorzugen.