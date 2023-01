Union Berlin - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 31.01.2023

Unser Union Berlin - Wolfsburg Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 31.01.2023 lautet: Gegen den Tabellenzweiten stehen die Wölfe im Pokal-Achtelfinale vor einer schweren Aufgabe. Am Ende dürften sich die Form und die Heimstärke der Eisernen durchsetzen.

Im DFB-Pokal steht das Achtelfinale an. In einem von vier Erstliga-Duellen empfängt Union Berlin dabei am Dienstagabend den VfL Wolfsburg. Die Eisernen haben in der Bundesliga nach drei Siegen in Serie nur noch einen Punkt und einen Platz Rückstand auf die Bayern.

Die Siegesserie der Wölfe wurde am Samstag dagegen etwas überraschend mit einer 1:2-Pleite in Bremen gestoppt. Nun geht es für Niedersachsen wieder an die Alte Försterei, wo man Mitte September die letzte Pleite vor der langen Erfolgsserie kassiert hatte und damit in der Tabelle auf Platz 17 abgerutscht war.

Die Buchmacher rechnen bei diesem Duell mit den Hausherren. Auch wir spielen mit einer Quote von 2,24 bei NEObet die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Wolfsburg auf „Sieg Union“:

Union Berlin ist seit 14 Liga-Heimspielen ungeschlagen

Wolfsburg hat 4 seiner 5 Saisonniederlagen in der Fremde kassiert

Die Wölfe konnten bisher noch nie an der Alten Försterei gewinnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Union geht als Tabellenzweiter ins Pokal-Achtelfinale. Wolfsburg steht nach 18 Spieltagen auf Platz 7 der Bundesliga-Tabelle und hat drei Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang.

Da die Eisernen sehr heimstark sind, sind sie bei der Union Berlin vs Wolfsburg Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,28 auch die Favoriten. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,22 aus Sicht der Wettanbieter sicher auch nicht chancenlos.

Union Berlin vs Wolfsburg Prognose: Starten die Wölfe eine neue Serie?

Schon bei den ersten beiden Siegen in diesem Jahr, dem 3:1 gegen Hoffenheim und dem 2:1 gegen Werder Bremen, war Union Berlin jeweils schwer in Tritt gekommen. In beiden Partien lagen die Eisernen zunächst in Rückstand. Am Ende drehten die Köpenicker die Spiele aber im Stil einer Spitzenmannschaft. Im Stadtderby gegen Hertha am Samstag spielte die Mannschaft von Coach Urs Fischer auch behäbig und zögerlich.

Da das gesamte Mittelfeld zu langsam nachrückte, waren beide Angreifer oftmals auf sich allein gestellt. Doch wieder reichte Union eine effektive Chancenverwertung zum am Ende verdienten Sieg. Aktuell fehlen dem Verein nur noch vier Zähler bis zum Ziel der 40-Punkte-Marke. Vor allem daheim sind die Berliner mit sechs Siegen und zwei Remis aus acht Spielen extrem stark. Im Pokal fehlen die verletzten Schäfer und Thorsby.

Irgendwann geht jede Serie zu Ende. Wolfsburg war elf Pflichtspiele ungeschlagen. Zuletzt feierte der VfL sechs Siege in Folge. Vor allem der Start ins Jahr 2023 mit sechs Punkten und 11:0 Toren war sensationell. Zu Gast in Bremen zeigten die Wölfe aber insgesamt zu wenig, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Werder ließ kaum etwas zu und investierte mehr Leidenschaft.

So setzte es für die Mannschaft von Coach Niko Kovac die erste Pleite in einem Pflichtspiel seit dem 18. September. Lange Zeit zum Trauern bleibt nicht. Im Pokal geht es gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Und in der Liga kommt am Sonntag Spitzenreiter Bayern. Personell können die Niedersachsen am Dienstag bis auf Lukas Nmecha aus dem Vollen schöpfen.

Union Berlin - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:0 Hertha (A), 2:1 Werder Bremen (A), 3:1 Hoffenheim (H), 3:1 MSK Zilina (H), 4:1 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:2 Werder Bremen (A), 5:0 Hertha (A), 6:0 Freiburg (H), 0:1 Augsburg (A), 4:0 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Wolfsburg: 2:0 (H), 0:1 (A), 2:0 (H), 0:3 (A), 2:2 (H)

Von neun Duellen gegen Wolfsburg konnte Union nur zwei für sich entscheiden, bei zwei Remis und fünf Niederlagen. Beide Erfolge stammen aber aus der Bundesliga und kamen in den letzten beiden Vergleichen an der Alten Försterei zustande.

So ist der VfL in der 1. Liga mit zwei Remis und zwei Niederlagen noch ohne Sieg bei den Eisernen. Auf der Gegenseite sind die Köpenicker nach drei Gastspielen bei den Wölfen noch ohne Punkt und Tor.

Unser Union Berlin - Wolfsburg Tipp: „Sieg Union“

Sicher war Wolfsburg zuletzt sehr gut in Form. Doch die Siegesserie ging am Wochenende in Bremen zu Ende. Zudem gab es für die Wölfe bei den Eisernen bisher noch nichts zu holen.

Schon am 7. Spieltag der laufenden Saison verlor der VfL mit 0:2 an der Alten Försterei. Die Köpenicker sind dagegen im neuen Jahre schon in Top-Form und gewinnen ihre Spiele extrem abgezockt im Stile einer Spitzenmannschaft.