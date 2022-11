USA - Wales Tipp, Prognose & Quoten | 21.11.2022

Vor allem für die USA ist dieses Auftaktspiel enorm wichtig, weil es am zweiten Spieltag gegen den Favoriten aus der Gruppe B England geht. Insofern ist ein Punkt das Mindeste, was die Stars and Stripes hier erreichen wollen. Zumindest ein Tor sollten sie erzielen, wenn man bedenkt, dass die Waliser in zehn ihrer letzten elf Länderspiele nicht zu Null spielen konnten. Auf der anderen Seite haben die Europäer in zwölf ihrer letzten 13 Partien selbst treffen können und auch sie werden dieses Spiel gewinnen wollen, um mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen den Iran den Einzug ins Achtelfinale mehr oder weniger perfekt zu machen.