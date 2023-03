Verl - Halle Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2023

Unser Verl - Halle Tipp zum 3. Liga Spiel am 10.03.2023 lautet: Beide Vereine entschieden sich im Februar zu einem Wechsel auf der Trainerbank. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir festhalten, dass der Erfolg den Verantwortlichen Recht gibt. Halle sicherte sich am vergangenen Spieltag einen wichtigen Last-Minute-Sieg in Meppen. Ein Dreier, der ein weinendes Auge hinterließ: Kapitän Jonas Nietfeld verletzte sich und wird mehrere Wochen ausfallen. Dieser Verlust schwächt die Gäste enorm und macht sie zum Außenseiter in dieser Partie.

Sreto Ristic und Michél Kniat hauchten ihren Teams neues Leben ein und sicherten den neuen Vereinen jeweils zwei Siege aus den ersten drei Spielen. Am 26. Spieltag treffen die beiden Teams aufeinander und könnten für eine spannende Begegnung sorgen. Der SC Verl zeigte im eigenen Stadion schon mehrfach gute Leistungen. Dementsprechend favorisieren wir den Gastgeber, setzen auf eine „Doppelte Chance 1X“ und „Über 1,5 Tore“ in diesem Spiel. Winamax versieht diese Wette mit einer Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Verl vs Halle auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Halle muss auf seinen Kapitän verzichten, der bereits 6 Tore erzielte und zuletzt die Verteidigung stabilisierte.

Verl verlor in dieser Spielzeit erst 2 Spiele im eigenen Stadion.

Die vergangenen 4 Begegnungen der Gastgeber endeten alle mit über 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Verl vs Halle Quoten Analyse:

Nach zwei Siegen in Serie kassierte Michél Kniat seine erste Niederlage als Trainer des SC Verl. Seinen positiven Einfluss auf die Mannschaft wird diese Niederlage nicht schmälern. Unter seiner Anleitung wirkt Verl gefestigter und wird mit Quoten bis zu 2,15 favorisiert.

Einen ebenso hoffnungsvollen Start erlebte sein Gegenüber Sreto Ristic. Der Serbe ist als Übungsleiter des HFC noch ungeschlagen und verbesserte unmittelbar die Abwehrarbeit des Abstiegskandidaten. Obwohl unter dem ehemaligen Stürmer die ersten beiden Auswärtssiege der Saison gelangen, bewerten die Buchmacher einen weiteren Dreier mit Wettquoten zwischen 3,00 und 3,25.

Verl vs Halle Prognose: „Ein Ausfall mit Folgen“

Kapitän Jonas Nietfeld ist nicht nur Spielführer seiner Mannschaft. Er ist eine wichtige Säule im Team und hat offensiv wie defensiv einen großen Einfluss. Unter Sreto Ristic trat er bisher vornehmlich als Innenverteidiger auf und trug wesentlich dazu bei, in zwei von drei Spielen ohne Gegentor vom Feld zu gehen.

Nicht weniger wichtig sind seine Stärken im Abschluss. Der 29-Jährige brachte sechs Bälle im gegnerischen Kasten unter und avancierte damit zum zweitbesten Torschützen für Halle. Sein Ausfall ist ein herber Verlust für den Klub von der Saale, besonders, da die Defensive zuletzt ihre Stabilität zurückgewinnen konnte.

Über die gesamte Saison gesehen ließ Halle 43 Gegentreffer zu und liegt hier im Bereich der vier schwächsten Hintermannschaften der Liga. Verunsichert sein Fehlen die Defensive erneut, wird es schwer.

Nutznießer dieser möglichen Kettenreaktion könnten die Gastgeber sein. Verl zeigte sich unter Michél Kniat zuletzt in Spiellaune und erzielte sechs Treffer in den bisherigen drei Spielen unter dem neuen Coach.

In der heimischen Home Deluxe Arena überzeugte der SCV schon vor dem Trainerwechsel. Zuletzt verloren die Ostwestfalen nur eine von zehn Partien im eigenen Stadion.

Verl - Halle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Verl: 1:2 Zwickau (A), 2:1 Oldenburg (H), 3:0 1860 München (A), 2:3 Dresden (H), 1:1 Mannheim (A).

Letzte 5 Spiele Halle: 3:2 Meppen (A), 0:0 1860 München (H), 1:0 Oldenburg (A), 1:3 Freiburg 2 (H); 1:7 Dresden (A).

Letzte 5 Spiele Verl vs. Halle: 1:5 (A), 0:0 (H), 4:4 (A), 1:1 (A), 4:2 (H)

Sechs Punkte aus den vergangenen drei Begegnungen beförderten die Gastgeber auf Rang elf der Tabelle. Es waren wichtige Zähler, die den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf neun Punkte anwachsen ließen. Den Grundstein für den Klassenerhalt legt der SCV im eigenen Stadion, wo durchschnittlich 1,77 Punkte pro Spiel ergattert wurden.

Ein gänzlich anderes Bild zeichnet sich in Sachsen-Anhalt ab. Halle gewann zuletzt zwei Auswärtsspiele in Folge, holte in den vorherigen zehn Gastauftritten jedoch nur zwei Zähler. Ein Punkteschnitt von 0,75 Zählern auf fremden Plätzen spricht gegen das Bild einer starken Auswärtsmannschaft.

Vor dem Sieg im Hinspiel blieb Halle vier Partien in Folge ohne Sieg gegen den SC Verl. Darüber hinaus zeigte der Vergleich mit Meppen, dass die verbesserte Abwehr mit Vorsicht zu genießen ist. Obwohl der SVM nach Dortmund 2 und Zwickau die wenigsten Tore erzielte, kassierte der HFC zwei Gegentore gegen den direkten Konkurrenten.

Neben Kapitän Jonas Nietfeld muss das Trainerteam aus Halle auf einen weiteren defensiven Akteur verzichten: Niklas Landgraf. Dieser startete in den vergangenen beiden Spielen im defensiven Mittelfeld und wird aufgrund einer Gelbsperre ebenfalls fehlen.

Unser Verl - Halle Tipp: Doppelte Chance 1X und Über 1,5 Tore

Verl hat unter seinem neuen Trainer den Aufschwung eingeleitet und kann sich zusätzlich auf die Stärke im eigenen Stadion verlassen. Die Gäste sind zwar seit drei Spielen ungeschlagen, müssen in der Defensive jedoch auf zwei Akteure verzichten und ihre Hintermannschaft umstellen - eine Gefahr für eine der schwächsten Abwehrreihen der Liga.