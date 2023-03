VfB Stuttgart - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser VfB Stuttgart - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.03.2023 lautet: Bruno Labbadia trat seinen Job an, um das drohende Feuer namens Abstiegsgefahr zu löschen.

Möglicherweise geht ihm das Wasser aus, denn aktuell schützt der VfB sich nur noch durch sein Torverhältnis. Das könnte sich nach dem Spiel gegen die Bayern ändern, denn wer weiß, wie die Schwaben im eigenen Stadion geschlagen werden.

Stuttgart hat die letzten beiden direkten Duelle mit dem deutschen Rekordmeister nicht verloren und ergatterte jeweils einen Punkt. Das klingt im ersten Moment recht gut, ist allerdings nur die halbe Wahrheit.

Der andere Teil besagt, dass Stuttgart seinen letzten Heimsieg gegen München im Jahr 2007 feiern durfte - eingeleitet durch zwei Treffer eines gewissen Mario Gomez.

Bayern weiß, dass die entscheidende Phase der Saison eingeleitet wird und wird in einem Spiel, bei dem wir über 2,5 Tore erwarten, den Sieg davontragen. Happybet verteilt eine Quote von 1,80 für diesen Tipp.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Bayern auf „Sieg Bayern & Über 2,5 Tore“:

Durchschnittlich erzielt der deutsche Rekordmeister 3,91 Tore pro Auswärtsspiel.

Sieben der letzten acht direkten Aufeinandertreffen boten ein Spiel mit mindestens vier Toren.

Der FCB ist das beste Auswärtsteam der Liga und bei einer Mannschaft zu Gast, die nur eine der letzten acht Liga-Partien gewann.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Bayern Quoten Analyse:

Im Hinspiel überraschte der VfB mit Nehmer-Qualitäten und trat nach zweifachem Rückstand mit einem Punktgewinn die Heimreise an. Ihre Mercedes-Benz-Arena ist ein heiliger Ort, der den Schwaben knapp 80 Prozent der bisherigen Punkte bescherte. Ein Heimsieg der Stuttgarter wäre dennoch eine absolute Überraschung, wie wir aus den Quoten zwischen 6,25 und 7,00 ablesen können.

Bayern demonstrierte im Heimspiel gegen Union seine Stärke und unterstrich den Anspruch auf die erneute Meisterschaft. Findet der FCB den Fokus und kann das wichtige CL-Duell gegen PSG ausblenden? Ein Sieg des Tabellenführers bringt euch Quoten im Bereich von 1,36 und 1,45.

Eine Wette darauf, dass Bayern die erste Halbzeit für sich entscheidet, bringt jede Menge Value mit sich. Der deutsche Rekordmeister ist ein absoluter Gigant der ersten Halbzeit und glänzt mit einer Tordifferenz von plus 33 (42:9) in den ersten 45 Minuten.

Stuttgart hingegen verschlief zuletzt die komplette erste Hälfte im wichtigen Kellerduell mit Schalke. Gewinnt Bayern erneut die erste Hälfte, könnt ihr unter anderem bei Happybet zu einer Quote von 1,85 spielen.

VfB Stuttgart vs Bayern Prognose: „Bayern-Dominanz im Schwabenland“

Es stimmt, die Bundesliga ist so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig sollten wir die Qualität der Bayern nicht unter den Teppich kehren. Stand jetzt hat die Offensive des Tabellenführers 19 Tore mehr erzielt als der zweitbeste Angriff der Liga (Dortmud und Leipzig mit je 45).

Zusätzlich steht die Defensive der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 21 kassierten Gegentoren um sechs Treffer besser da als die zweitbeste Abwehr dieser Spielzeit (Union, RB, BVB, jeweils 27). Kombiniert zeigt die Tordifferenz von plus 43, dass Bayern weniger von seiner Dominanz einbüßen musste, als es manchmal erscheinen mag.

Darüber hinaus ist die Mercedes-Benz-Arena eine Spielstätte, die der deutsche Rekordmeister gerne in seine Reiseroute einbaut. Zuletzt feierte der FCB zwölf Pflichtspiel-Siege in Serie auf dem Rasen der Schwaben.

Bisher erzielte die Nagelsmann-Elf in 91 Prozent ihrer Gastauftritte mindestens einen Treffer, während Stuttgart die gleiche Rate an Gegentoren in Heimspielen aufweist.

Wie ihr es euch denken könnt, bleibt es selten bei einem einzigen Bayern-Treffer. Durchschnittlich erzielt der Liga-Primus 3,91 Tore pro Auswärtsspiel - ein beeindruckender Wert.

VfB Stuttgart - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:2 Schalke (A), 3:0 Köln (H), 1:2 Freiburg (A), 0:2 Bremen (H), 2:1 Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Union Berlin (H), 2:3 Gladbach (A), 1:0 PSG (A), 3:0 Bochum (H); 4:2 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Bayern: 2:2 (A), 2:2 (A), 0:5 (H), 0:4 (A), 1:3 (H)

Wie sehr der FCB seine Auswärtsfahrten in die württembergische Landeshauptstadt genießt, können wir auch an den erzielten Toren ablesen.

Zum Beispiel zeigte Bayern in den vergangenen drei Spielen beim VfB keine Gnade und erzielte elf Treffer. Nehmen wir Heim- und Auswärtsspiele in die Wertung, netzte der Tabellenführer in fünf der vergangenen sieben Vergleiche mindestens drei Mal.

Ein Spieler, der in den vergangenen Wochen seine Formkurve in die Höhe trieb, war Kingsley Coman. Der Flügelspieler verantwortete vier Tore und einen Assist im Laufe seiner letzten drei Bundesliga-Spiele und entschied das Hinspiel gegen PSG mit seinem Treffer.

Für den VfB Stuttgart sind Heimspiele enorm wichtig. 15 der 19 gesammelten Punkte holten die Schwaben vor heimischem Publikum. Außerdem traf der VfB in vier seiner vergangenen sechs Heimspiele sogar doppelt. Ein Treffer ist ihnen durchaus zuzutrauen - 2022 trafen die Stuttgarter Profis in beiden Begegnungen mit den Münchnern sogar doppelt.

Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwaben in diesem Spiel punkten, gering. Trainer Bruno Labbadia sah vier Niederlagen an den vergangenen fünf Spieltagen. Jede Niederlage wurde mit mindestens zwei Gegentreffern abgepfiffen. Diese defensiven Löcher wird Bayern zu nutzen wissen - zuletzt brachten die Angreifer aus München in drei von vier Spielen mindestens drei Bälle im gegnerischen Gehäuse unter.

Unser VfB Stuttgart - Bayern Tipp: „Sieg Bayern & Über 2,5 Tore“

Die Gäste aus München könnten das erste Team der Bundesliga werden, das bei einer einzigen Mannschaft 100 Auswärts-Tore erzielte.

Aktuell steht der FCB bei 98 Treffern in der Spielstätte des VfB. Dieser muss zudem auf den gelb-gesperrten Borna Sosa verzichten, dessen Qualitäten als Vorlagengeber (6 Assists) schmerzlich vermisst werden könnten.