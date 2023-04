VfB Stuttgart - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser VfB Stuttgart - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.04.2023 lautet: Die Schwaben haben ein großes Ziel vor Augen – den Klassenerhalt. Ob gegen Gladbach zu Hause drei Punkte herausspringen, ist mehr als fraglich. Vielmehr rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.

Der VfB kickte jüngst in Augsburg und holte nach einem 1:1 zumindest einen Zähler. Dabei gerieten die Gäste bereits nach acht Minuten in Rückstand. In einem Match auf überschaubarem Niveau war bei beiden Konkurrenten vieles nur Stückwerk. Letztlich gelang in der Schlussphase Stuttgarts Kapitän Wataru Endo der Lucky Punch zum 1:1 Endstand.

Die Fohlen-Elf lud am vergangenen Sonntag zum Kräftemessen mit Union Berlin. In einem Match auf Augenhöhe bot der erste Durchgang kaum hochkarätige Chancen. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste aus der Hauptstadt in Front. Wenngleich die Hausherren in der Schlussphase offensive Akzente setzten, reichte es nicht zum Ausgleich.

Obwohl die Gastgeber aus der Landeshauptstadt Baden-Württembergs von den Bookies leicht favorisiert werden, raten wir von einer Drei-Wege-Wette ab und rechnen mit Toren auf beiden Seiten. Für diesen Spielausgang hält Bet3000 eine Quote von 1,60 bereit.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Gladbach auf „Beide treffen“:

Nur in vier der 14 Heimspiele der Bundesliga verpasste Stuttgart einen eigenen Treffer. Eine der genannten Paarungen endete als „Clean Sheet“.

Gladbach ist auswärts in der Liga nicht zu unterschätzen und blickt im Schnitt auf einen Treffer pro Fernansetzung.

Unabhängig vom Spielort verliefen die letzten sechs direkten Kräftemessen mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Gladbach Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Wege-Markt bei den Bookies mit deutscher Lizenz offenbart die Hausherren aus dem Schwabenland als leichten Favoriten in diesem Kräftemessen. Ein Aspekt, der anhand einer VfB Stuttgart Gladbach Quote in Höhe von durchschnittlich 1,90 untermauert wird.

Wer hingegen die Fohlen-Elf in der Favoritenrolle sieht, darf sich über eine deutlich höhere Quote freuen. Wenngleich dieser Spielausgang für recht unwahrscheinlich gehalten wird.

Beide Mannschaften trennten sich in der Mercedes-Benz-Arena dreimal am Stück mit Toren auf beiden Seiten. Auch diesmal ist mit einem torreichen Duell zu rechnen. Buchmacher wie Bet3000, dessen Bonusangebot ihr hier findet, servieren für drei oder mehr Tore eine durchschnittliche Quote von 1,70.

VfB Stuttgart vs Gladbach Prognose: „Bleibt VfB-Coach Hoeneß ungeschlagen?“

Nach drei Jahren Bundesliga Aufenthalt wird die Luft im Schwabenland langsam dünner. Gegenüber der vergangenen Saison haben sich die Mannen von Trainer Sebastian Hoeneß um einen Rang verschlechtert und belegen den Relegationsplatz.

Kürzlich ist aber ein leichter Aufwärtstrend zu vernehmen. Keines der letzten drei Bundesliga-Duelle ging verloren. In Bochum sprang ein knapper 3:2-Triumph heraus und mit Dortmund (3:3) und Augsburg (1:1) wurden die Punkte geteilt.

Nur zwei magere Zähler fehlen zum rettenden Ufer. Das Restprogramm bringt mit Gladbach, Hertha, Leverkusen, Mainz und Hoffenheim keine Übermannschaft mit sich.

In den eigenen vier Wänden konnten die Schwaben nur bedingt überzeugen und gewannen weniger als 30 Prozent der Heimspiele. Nur eine der letzten sechs Ansetzungen in der Mercedes-Benz-Arena war von Erfolg gekrönt (3N, 2U). Offensiv müssen sich die Stuttgarter auf heimischem Boden keineswegs verstecken und trafen in sieben der letzten neun Heimspiele. Über die gesamte Saison wurde zu Hause nur einmal in der Liga die Null gehalten.

Ein Sieg in acht Bundesliga-Begegnungen attestiert den Mannen von Trainer Daniel Farke eine überschaubare Verfassung und lässt die Borussen im grauen Mittelfeld landen. Mit einem Elf-Punkt-Polster zur Abstiegszone dürfte der Klassenerhalt aber fünf Spieltage vor Saisonende fix sein.

VfB Stuttgart - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:1 Augsburg (BL, A), 3:3 Dortmund (BL, H), 3:2 Bochum (BL, A), 1:0 Nürnberg (Pokal, A), 0:3 Union Berlin (BL, A).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:1 Union Berlin (BL, H), 1:1 Frankfurt (BL, A), 2:0 Wolfsburg (BL, H), 0:0 Köln (BL, A), 2:2 Bremen (BL, H).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Gladbach: 1:3 (BL, A), 3:2 (BL, H), 1:1 (BL, A), 2:1 (BL, A), 1:2 (Pokal, H).

Dennoch gaben die Mannen aus dem Westen Nordrhein-Westfalens vor allem in den gegnerischen Stadien keine allzu gute Figur ab und holten nur einen Sieg in der Ferne (6U, 7N). Die offensive Durchschlagskraft ist der Farke-Elf auswärts keineswegs abzusprechen. In beinahe zwei Drittel der Auswärtsduelle steht mindestens ein eigener Treffer zu Buche.

Bereits in der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem torreichen 3:1 aus der Sicht der Fohlen. Allgemein gestalteten sich die Begegnungen zwischen beiden Konkurrenten in der Vergangenheit immer torreich. Sechsmal am Stück fielen ortsunabhängig Treffer auf beiden Seiten.

Unser VfB Stuttgart - Gladbach Tipp: „Beide Teams treffen“

Auch im vierten Pflichtspiel unter seinen Fittichen wird VfB-Coach Hoeneß vermutlich auf ein 3-4-2-1 setzen und seine Bilanz von zwei Siegen und zwei Remis um ein weiteres Erfolgserlebnis ausbauen wollen. Dabei könnte bei den Schwaben wieder viel aus dem Halbraum gehen. Als waschechter Neuner dürfte einmal mehr Serhou Guirassy, der mit sieben Toren Stuttgarts bester Angreifer ist, gesetzt sein und für Unruhe sorgen.

Farke auf der Gegenseite präferiert eine deutlich defensivere Spielausrichtung und agiert im Regelfall im 4-2-3-1. Gegen Union stand die Viererkette vor allem bei hohen Bällen auf wackligen Beinen. Der Ausfall von Marcus Thuram dürfte schwer wiegen. Der Franzose erlitt gegen die Berliner einen Muskelfaserriss und kann nicht gleichwertig ersetzt werden.