VfB Stuttgart – HSV Tipp, Prognose & Quoten | 01.06.2023

Unser VfB Stuttgart - HSV Tipp zum Bundesliga Relegation Spiel am 01.06.2023 lautet: Beide Teams werden alles in die Waagschale werfen, um sich eine gute Ausgangssituation für das bevorstehende Rückspiel zu verschaffen.

Erst am letzten Bundesliga-Spieltag ist der VfB Stuttgart auf den Relegationsplatz abgerutscht. Da Bochum etwas überraschend mit 3:0 gegen Leverkusen gewann, reichte ein 1:1 gegen die TSG aus Hoffenheim nicht aus, um die Klasse direkt zu halten. Gewiss eine bittere Pille, da den Gastgebern aus Stuttgart der Wille keineswegs abzusprechen war.

Dem HSV reichte ein 1:0-Triumph in Sandhausen nur beinahe zum direkten Aufstieg. Heidenheim lag nämlich bis zur 93. Spielminute im Parallelspiel gegen Regensburg mit 1:2 zurück. Zwei späte Tore drehten jedoch die Partie und ließen die Rothosen wieder auf Platz 3 und somit in die Aufstiegsrelegation abrutschen.

In einem spannenden Match sehen wir keinen Favoriten, rechnen mit einer engen Angelegenheit und tendieren zu Toren auf beiden Seiten. Für diese Sportwette hält Bwin eine Quote von 1,55 bereit.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs HSV auf „Beide Teams treffen“:

In 10 der jüngsten 12 Bundesliga-Heimspiele sorgte der VfB für einen eigenen Treffer.

Der HSV versäumte über die gesamte Saison nur in 3 Auswärtspartien ein eigenes Tor.

Viermal am Stück fielen kürzlich in der Mercedes-Benz-Arena bei den Duellen zwischen beiden Teams Treffer auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs HSV Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine deutliche Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Die Schwaben werden auf heimischem Boden als Favorit betrachtet und bringen eine VfB Stuttgart HSV Quote in Höhe von durchschnittlich 1,65 mit sich. Absolut nachvollziehbar, da der VfB keines der letzten fünf Heimspiele gegen die Rothosen verloren hat (4S, 1U).

Auffällig ist, dass die letzten vier Begegnungen im Schwabenland zwischen beiden Konkurrenten mit Toren auf beiden Seiten endeten. Ein Blick auf die Quoten einiger Sportwetten Anbieter mit PayPal lässt auch diesmal am Markt „Beide Teams treffen“ darauf schließen, dass die Konkurrenten mindestens einmal einnetzen werden.

VfB Stuttgart vs HSV Prognose: „Macht Stuttgart den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt?“

Nach drei Jahren Erstklassigkeit steht der Verbleib der Schwaben in der 1. Bundesliga gehörig auf der Kippe. Bereits im vergangenen Jahr ist der VfB erst am letzten Matchday mit einem 2:1-Triumph gegen Köln vom Relegationsplatz auf Rang 15 geklettert. Ein Unterfangen, das in dieser Saison nicht gelang.

Dennoch ist den Mannen von Trainer Sebastian Hoeneß der Wille in der heimischen Mercedes-Benz-Arena keineswegs abzusprechen. Seit vier Heimbegegnungen sind die Schützlinge aus Baden-Württemberg ungeschlagen (1S, 3U).

Mit 23 erzielten Toren ist Stuttgart ein gewisser Offensivdrang im eigenen Stadion keineswegs abzusprechen. Nur in vier der 17 Partien auf heimischem Boden wurde ein Treffer verpasst. Die Abwehr stand zuhause auf sehr wackligen Beinen und hielt nur einmal eine weiße Weste.

Fünf Jahre blieben die Rothosen der Bundesliga fern und wollen dieses Jahr eine starke Saison mit dem Aufstieg krönen. Als Tabellendritter gilt es, den Umweg über die Relegation zu bestreiten.

VfB Stuttgart - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:1 Hoffenheim (BL, H), 4:1 Mainz (BL, A), 1:1 Leverkusen (BL, H), 1:2 Hertha (BL, A), 2:3 Frankfurt (Pokal, H).

Letzte 5 Spiele HSV: 1:0 Sandhausen (2BL, A), 2:1 Fürth (2BL, H), 5:1 Regensburg (2BL, A), 2:2 Paderborn (2BL, H), 2:3 Magdeburg (2BL, A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. HSV: 3:2 (2BL, H), 2:1 n. V. (Pokal, A), 2:6 (2BL, A), 1:1 (BL, H), 1:3 (BL, A).

Der einstige „Bundesliga-Dino“ gilt als bestes Auswärtsteam der 2. Liga. Mehr als 50 Prozent aller Duelle in der Fremde brachten ein Erfolgserlebnis mit sich (3U, 5N). Sechs Punkte resultierten aus den jüngsten beiden Auswärtsspielen.

In acht der letzten neun Partien in der Fremde kam ein eigener Treffer zustande. 32 Mal netzte der HSV in gegnerischen Stadien ein. Kein anderer Zweitligist blickt auf so viele Auswärtstore. Die von Trainer Tim Walter bevorzugte Viererkette steht nicht immer sicher und musste sich in 17 Auswärtsspielen sage und schreibe 25 Gegentore ankreiden lassen.

Zuletzt standen sich beide Teams in der 2. Bundesliga im Mai 2020 gegenüber. Damals behielten die Schwaben in der Mercedes-Benz-Arena mit einem knappen 3:2 die Oberhand.

Unser VfB Stuttgart – HSV Tipp: „Beide Teams treffen“

Ähnlich wie gegen Hoffenheim wird VfB-Coach Hoeneß auch gegen die Rothosen vermutlich im 3-4-2-1 aufstellen, wobei das offensive Dreieck um Serhou Guirassy, Silas und Chris Führich für Tore sorgen soll. Alle drei blicken zusammen auf insgesamt 20 Saisontreffer und haben somit beinahe 50 Prozent aller Tore der Schwaben in dieser Spielzeit (45) erzielt.

HSV-Übungsleiter Walter ist ein Fan des offensiven Fußballs und dürfte einmal mehr im 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung auflaufen lassen. Robert Glatzel ist als Neuner gesetzt und war mit 19 Toren hinter Tim Kleindienst (25, Heidenheim) der beste Angreifer der 2. Bundesliga. Über die Außen gibt es wahrscheinlich Unterstützung durch Ransford-Yeboah Königsdörffer und Jean-Luc Dompé.