VfB Stuttgart - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2023

Unser VfB Stuttgart - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.01.2023 lautet: Der VfB will unter dem neuen Coach Bruno Labbadia den Klassenerhalt schaffen. Im ersten Spiel des Jahres 2023 gegen Mainz dürfen sich die Zuschauer über Tore auf beiden Seiten freuen.

Stuttgart hat die letzten vier Heimspiele vor der Winterpause alle gewonnen. Trotzdem musste Interimscoach Michael Wimmer den Trainerstuhl wieder räumen. Anfang Dezember wurde Bruno Labbadia als neuer VfB-Coach vorgestellt. Bereits zwischen Dezember 2010 und August 2013 hatte der Ex-Profi die Schwaben betreut. Im Heimspiel am Samstag gegen Mainz feiert Labbadia nun sein Comeback. Die Buchmacher trauen dem neuen Trainer durchaus ein erfolgreiches Debüt zu. Zudem haben die Nullfünfer in den letzten drei Jahren das erste Spiel nach der Winterpause immer verloren. Den letzten Sieg zum Jahresauftakt gab es allerdings 2019 mit einem 3:2 in Stuttgart. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,67 bei Bet365 für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Mainz auf „Beide Teams treffen“:

Der VfB blieb seit 29 Liga-Heimspielen nicht mehr ohne Gegentor

Mainz steht auf Rang 4 der Auswärtstabelle

Die 05er kassierten zu Gast in Stuttgart immer mindestens einen Gegentreffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Mainz Quoten Analyse:

Der VfB belegt mit 14 Punkten den 16. Tabellenrang. Die Mainzer haben fünf Zähler mehr auf dem Konto und stehen damit sechs Plätze vor dem kommenden Gegner. Aus den letzten vier Spielen vor der WM-Pause holte der FSV aber nur einen Punkt.

So sind die Hausherren bei der VfB Stuttgart vs Mainz Prognose für die Buchmacher mit Siegquoten im Schnitt von 2,42 sogar die leichten Favoriten. Auf der Gegenseite haben die Bookies für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 2,90 im Angebot.

VfB Stuttgart vs Mainz Prognose: Die Schwaben hoffen auf ihre Heimstärke

Anfang Oktober wurde in Stuttgart Coach Pellegrino Matarazzo entlassen. In den ersten neun Bundesliga-Spielen dieser Saison war der VfB ohne Sieg geblieben. Unter Interimscoach Wimmer holte die Mannschaft mit den Heimerfolgen gegen Bochum, Augsburg und Berlin dann immerhin die ersten Siege der Spielzeit. Zudem zog man mit einem 6:0 daheim gegen Bielefeld in die nächste Pokalrunde ein.

Allerdings blieben die Schwaben in der Fremde ohne Punkt. So verpassten die Brustringträger das rettende Ufer und Wimmer musste seinen Posten räumen. Ex-Coach Bruno Labbadia soll nun der Retter sein. Verstärkungen auf dem Transfermarkt blieben bisher aus. Dabei drückt auf der Acht oder Zehn der Schuh. In der Vorbereitung gab es zwei Siege, gegen Köln und Sion, sowie zwei Niederlagen, gegen Luzern und Prag.

Zu Beginn der Saison sah es so aus, als könnte der FSV Mainz dieses Mal im Rennen um die Europapokalplätze mitmischen. Aus den letzten neun Liga-Partien holten die Rheinhessen aber nur noch zwei Siege und neun Punkte. Dabei macht den Nullfünfern in diesem Jahr vor allem die Heimbilanz zu schaffen. Sieben Heimpunkte aus sieben Partien werden im Moment nur von Augsburg (5) unterboten.

Dafür gingen die Mainzer in dieser Saison auswärts schon viermal als Sieger vom Platz. Nur die Bayern holten in der Fremde mehr Siege (5). In den letzten fünf Auswärts-Partien kassierte die Mannschaft von Coach Bo Svensson allerdings vier Pleiten. Damit rutschte man in der Tabelle von Platz 6 auf Platz 10 ab.

VfB Stuttgart - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB: 0:2 Sparta Prag (H), 3:0 Sion (H), 0:3 Luzern (H), 4:2 1. FC Köln (A), 0:2 Bayer Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Frankfurt (H), 0:1 Schalke (A), 0:3 Wolfsburg (H), 2:6 Bayern München (A), 5:0 1. FC Köln (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Mainz: 0:0 (A), 2:1 (H), 2:0 (H), 4:1 (A), 2:3 (H)

Nach 32 Aufeinandertreffen führt der VfB den direkten Vergleich gegen den FSV knapp mit 13 Siegen zu 12 Niederlagen an. Im „Ländle“ gingen die 05er aber nur in vier von 15 Gastspielen als Sieger vom Feld, bei neun Pleiten. Stuttgart ist seit vier Duellen gegen Mainz ungeschlagen. Nach drei Siegen endete der letzte Vergleich bei den Rheinhessen mit 0:0.

Unser VfB Stuttgart - Mainz Tipp: Beide Teams treffen

Nach der langen Winterpause und beim Debüt von Labbadia fällt ein Ergebnistipp schwer. Sicher war der VfB zuletzt sehr heimstark. Aber die Mainzer fühlen sich in dieser Spielzeit auswärts deutlich wohler. Viele Faktoren sprechen aber für Tore auf beiden Seiten. Stuttgart konnte seit 29 Liga-Heimpartien nicht mehr zu Null spielen. In Stuttgart endete diese Paarung noch nie torlos. Zudem blieben die 05er beim VfB noch nie ohne Gegentreffer.