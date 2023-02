VfB Stuttgart - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2023

Unser VfB Stuttgart - Werder Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.02.2023 lautet: Den Schwaben gelang im Pokal ein Comeback der besonderen Sorte. Im Anschluss soll am besten Werder von der Platte geputzt werden. Da die Grün-Weißen zuletzt drei Auswärtsspiele in Folge verloren hatten, dürfte die Möglichkeit bestehen.

Darum tippen wir bei Stuttgart vs Werder Bremen auf „Sieg VfB“:

VfB Stuttgart vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Natürlich gibt es in diesem Vergleich keinen Quoten-Favoriten in der Form, wie es der FC Bayern Woche für Woche ist. Dennoch dürfen sich die Gastgeber über eine kleine Favoritenrolle freuen. Die Buchmacher vergeben für einen Dreier des VfB Wettquoten von ca. 1,98.

Die Tabelle zeigt zwar acht Punkte Differenz zwischen den beiden Kontrahenten an, doch gerade die jeweiligen Formkurven im eigenen Stadion, respektive in der Ferne machen die Quotenverteilung nachvollziehbar. Wer von einer Wette auf einen Sieger absehen möchte, könnte darauf setzen, dass beide Teams treffen (Quote: 1,58). Prozentual gesehen, haben Stuttgart und Bremen die niedrigste Rate an einer weißen Weste!