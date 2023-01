VfL Bochum - Hertha BSC Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2023

Unser VfL Bochum - Hertha BSC Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.01.2023 lautet: Die Defensive von Bochum lässt zu wünschen übrig. Im Kellerduell erwarten wir viele Tore.

Brisantes Duell im Abstiegskampf! Unser Top-Buchmacher können bei ihren Bochum Hertha BSC Quoten keinen Favoriten ausmachen. Auch für uns eine zu enge Kiste, daher entscheiden wir uns für den Tipp „Über 2,5 Tore im Spiel“, für den NeoBet eine Quote etwas über 1.80 aufweist.“

Darum tippen wir bei VfL Bochum vs Hertha BSC auf „Mehr als 2,5 Tore“:

VfL Bochum vs Hertha BSC Quoten Analyse:

Wie knapp die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC zu werden verspricht, zeigt ein Blick auf die 1x2-Wette. NeoBet liefert Siegesquoten um die 2.60, egal ob die Gastgeber oder die Gäste am Ende die Nase vorne haben. Zwar könnte sich ein entsprechender Tipp lohnen, doch aufgrund des höheren Risikos nicht ungefährlich.

Wir versprechen uns von einer Über/Unter-Wette deutlich größere Erfolgsaussichten. Die Bochumer stellen die schwächste Defensive der Bundesliga, während die Herthaner zuletzt in drei Spielen in Folge jeweils mindestens ein Tor erzielen konnten. Mit einer Wettquote von etwas über 1.80 gehen wir am Samstag von mehr als 2.5 Toren aus.