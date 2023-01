Vikings - Giants Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL-Wild-Card-Wette | Sorgen die Giants auch in den Play-offs für Überraschungen?

Die Vikings führen die Bilanz gegen die Giants mit 18-12 an. In Week 16 der laufenden Saison waren beide Teams letztmals in Minnesota aufeinandergetroffen. Hier setzten sich die Hausherren in einem spannenden Duell knapp mit 27:24 durch. Dreimal gab es diese Paarung schon in der Postseason, immer im Met Life Stadium. Hier haben die New Yorker mit zwei Siegen und einer Niederlage knapp die Nase vorne.