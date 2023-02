Viktoria Köln - Freiburg 2 Tipp, Prognose & Quoten | 27.02.2023

In der Domstadt streben die Breisgauer nur einen kurzen Zwischenstopp an, um weitere Zähler einzusammeln. Marcel Risse und seine Mannschaftskollegen der Viktoria werden mit ihrer verbesserten Defensive jedoch ein Wörtchen mitzureden haben.

Darum tippen wir bei Viktoria Köln vs Freiburg 2 auf „Unter 2,5 Tore“:

Viktoria Köln vs Freiburg 2 Quoten Analyse:

Nach einem verkorksten Start ins Jahr 2023 fingen sich die Gastgeber und blieben zuletzt in drei Spielen in Folge ungeschlagen.

Die wichtigste Veränderung fand in der Verteidigung statt: Kassierte die Mannschaft aus dem Stadtteil Höhenberg neun Gegentreffer in den ersten drei Spielen des Jahres, waren es in den folgenden drei Liga-Partien lediglich zwei. Gibt es den zweiten Heimsieg in Folge, findet ihr Quoten rund um 2,50.