Viktoria Köln - Saarbrücken Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.2023

Am Ende stand eine verdiente 1:3-Pleite in der Statistik. Durch zu viele Patzer in der Defensive waren die Männer von Trainer Olaf Janßen auf die Verliererstraße geraten. Mike Wunderlich, der in der Winterpause aus Kaiserslautern zurückgekehrt war, stand in der Startelf. Michael Schultz, der Neuzugang von Eintracht Braunschweig, musste noch auf der Bank Platz nehmen.