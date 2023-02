Villarreal - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 12.02.2023

Unser Villarreal - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 12.02.2023 lautet: Barcelona scheint momentan „unstoppable“. Daran wird grundsätzlich auch Villarreal am kommenden Spieltag nichts ändern. Wenngleich den Gastgebern aus dem Osten Spaniens ein Treffer zuzutrauen ist.

Zehn Siege in wettbewerbsübergreifend zehn Begegnungen bescheinigen den Katalanen eine bestechend gute Verfassung und lassen kaum Zweifel an einem weiteren Erfolgserlebnis als Gast im Estadio de la Cerámica zu.

Zumal die Hausherren das Pendant zu Barca verkörpern und nur einen mageren Dreier in den vergangenen vier La-Liga-Ansetzungen einfuhren. Dem 1:0-Zittersieg über Girona stehen zwei Niederlagen und ein Remis gegenüber.

Offensiv ist das „Gelbe U-Boot“ vor allem auf heimischem Boden dennoch nicht zu unterschätzen und brachte in beinahe 80 Prozent aller Heimspiele das Runde im Eckigen unter. Die Chancen für einen Treffer gegen die Katalanen stehen keineswegs schlecht. Immerhin ließ die beste Abwehr der Liga sechs der insgesamt sieben Gegentore in der Ferne zu.

Aufgrund des starken Laufs der Mannen von Trainer Xavi lohnt ein Tipp auf den Sieg der Gäste. Den Hausherren ist ihre offensive Durchschlagskraft aber keineswegs abzusprechen. Es empfiehlt sich eine Wette auf „Sieg Barcelona & beide Teams treffen“. Zu diesem Spielausgang hält Betway eine Quote von 3,40 bereit.

Darum tippen wir bei Villarreal vs Barcelona auf „Sieg Barca & Beide Teams treffen“:

Barcelona blickt auf zehn Erfolge in Serie.

Die Katalanen sind das mit Abstand auswärtsstärkste Team der Liga.

Villarreal traf beinahe in 80 Prozent der Liga-Heimspiele.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Villarreal vs Barcelona Quoten Analyse:

Vier der letzten fünf Begegnungen im Estadio de la Cerámica gingen an die Blaugrana. Anhand der Quotenverteilung am Drei-Wege-Markt lässt sich auf ein weiteres Erfolgserlebnis schließen. Ein Sieg der Gäste bringt eine Quote von rund 1,80 mit sich.

Villarreal hingegen ist als klarer Underdog zu betrachten und zieht im Falle eines Erfolgs mehr als den vierfachen Wetteinsatz nach sich. Da die Hausherren aber keines der vergangenen 13 Duelle auf heimischem Boden gegen den Tabellenführer gewinnen konnten, hat die hohe Quote ihre Daseinsberechtigung.

Die Option „Beide Teams treffen“ halten die Buchmacher, trotz der starken Defensive der Gäste, durch Tore auf beiden Seiten für wahrscheinlich und preisen den Markt dementsprechend ein.

Villarreal vs Barcelona Prognose: „Stellt sich das Gelbe U-Boot als Stolperstein für Barca heraus?“

Neben Barcelona, Real Madrid und Bilbao zählt die Elf von Trainer Quique Setién, der das Ruder erst Ende Oktober vergangenen Jahres übernommen hat, zu den vier erfolgreichsten Heimteams der spanischen Liga.

Nach einem holprigen Start stellte sich unter dem neuen Coach der Erfolg wieder ein. Wettbewerbsübergreifend sechs Siege in Serie ließen auf eine sehr gute Verfassung schließen. Zuletzt zeichnet sich aber mehr und mehr ein Abwärtstrend ab. Nur eines der vergangenen vier Pflichtspiele brachte drei Punkte ein. Dem knappen 1:0 gegen Girona stehen drei Niederlagen gegen Real Madrid (2:3), Rayo Vallecano (0:1) und Elche (1:3) gegenüber.

Fünf Siege aus den vergangenen sieben Heimspielen attestieren allerdings ein gesundes Maß an Heimstärke. Darüber hinaus erzielten die Gastgeber im Estadio de la Cerámica in beinahe 80 Prozent der Spiele mindestens einen Treffer.

In La Liga fuhren die Mannen von Trainer Xavi zuletzt fünf Siege in Serie ein. Seit nunmehr elf Liga-Partien musste keine Niederlage in Kauf genommen werden. Die bislang einzige Pleite kam im El Clásico nach einem 1:3 gegen Real Madrid zum Vorschein. Mittlerweile beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus der spanischen Hauptstadt acht Punkte.

Kein anderes Team agierte in La Liga auswärts so stark wie die Blaugrana. Neun der zehn Fernduelle wurden gewonnen. Die Offensive traf in jedem gegnerischen Stadion und blickt insgesamt auf 20 Auswärtstore. Nur Real Madrid (22) präsentierte sich auf gegnerischem Boden torgefährlicher. Sechs der bisherigen sieben Gegentore musste der deutsche Keeper Marc-Andre ter Stegen in der Ferne hinnehmen.

Villarreal - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Villarreal: 1:3 Elche (A), 0:1 Vallecano (H), 1:0 Girona (H), 2:3 Real Madrid (H), 1:1 Celta Vigo (A).

Letzte 5 Spiele Team Barcelona: 3:0 Sevilla (H), 2:1 Real Betis (A), 1:0 Girona (A), 1:0 Real Sociedad (H), 1:0 Getafe (H).

Letzte 5 Spiele Team Villarreal vs. Barcelona: 0:3 (A), 2:0 (A), 1:3 (H), 1:2 (H), 0:4 (A).

Keine der letzten 13 Partien gegen Barcelona im Estadio de la Cerámica ging an die Gastgeber. Neun Niederlagen und vier Remis räumen Barca klare Vorteile ein und deuten auf ein weiteres Erfolgserlebnis hin.

Sieben der vergangenen acht Heimspiele gegen die Katalanen brachten Tore auf beiden Seiten mit sich und untermauern unsere Absicht, auf den Markt „Beide Teams treffen“ zu wetten.

Unser Villarreal - Barcelona Tipp: „Sieg Barcelona & beide Teams treffen“

Mittlerweile hat auch der letzte Wettanbieter die Mannen von Trainer Xavi zum haushohen Favoriten auf die nationale Meisterschaft ernannt. Kein anderer Klub aus La Liga konnte nur im Ansatz so überzeugen wie der momentane Spitzenreiter.

Die Katalanen zeichnen sich mit 42 Toren als beste Offensive der Liga aus. Defensiv lassen die Kicker aus der spanischen Region Katalonien ebenfalls kaum etwas zu. Wobei sechs der sieben Gegentore in der Ferne resultierten.

Villarreal zeigte sich zuletzt angeschlagen und hatte gegen den Favoriten keinen leichten Stand. Dennoch ist der Angriff der Gastgeber um Gerard Moreno, der mit drei Toren in den letzten fünf Spielen überzeugte, immer für einen Treffer zu haben. 14 Tore im eigenen Stadion verdeutlichen ein gesundes Maß an Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten.