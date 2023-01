Villarreal - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2023

In der spanischen Primera Division steht in dieser Saison mal wieder ein Zweikampf zwischen Real Madrid und Barcelona auf dem Programm. Vor dem 16. Spieltag stehen beide Erzrivalen punktgleich an der Tabellenspitze. Da Barca am Sonntag mit dem Gastspiel bei Atletico Madrid vor einer schweren Aufgabe steht, könnte der amtierende Meister Boden gutmachen. Allerdings ist das Gastspiel der Königlichen am Samstagnachmittag bei Villarreal sicher auch kein Spaziergang. Wir rechnen mit einem engen Duell und entscheiden uns zu einer Quote von 1,53 bei Betano für die Wette „Beide Teams treffen“.