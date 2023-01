Villarreal - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 19.01.2023

Schon am 7. Januar 2023 empfing der Villarreal CF im heimischen Estadio de la Ceramica Meister Real Madrid. Hier spielten die Königlichen unsauber und zeigten Lücken in der Defensive sowie Schwächen vor dem gegnerischen Tor. So ging das „gelbe U-Boot“ am Ende mit einem verdienten 2:1-Heimsieg vom Platz. Exakt 12 Tage nach dieser Partie treffen die beiden Teams erneut in Villarreal aufeinander. Diesmal steht das Achtelfinale in der Copa del Rey auf dem Programm. Auch hier droht den Gästen Ungemach. Wir spielen mit einer Quote von 1,62 bei Bwin somit die Wette „Doppelte Chance 1X“.