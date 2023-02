Werder Bremen - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Werder Bremen - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Gegen Top-Teams gibt es für Bremen in dieser Saison nicht viel zu holen. Der kommende Gegner Bochum schwebt dafür nicht nur in Abstiegsgefahr, sondern gehört auch zu den Lieblingsgegnern von Werder.

Werder Bremen liegt beim Ziel „Klassenerhalt“ in dieser Saison weiter gut im Rennen. In den vergangenen beiden Spielen gegen die Champions-Leauge-Achtelfinalisten Dortmund und Frankfurt war der Aufsteiger allerdings recht chancenlos und kassierte jeweils eine 0:2-Pleite. Vor allem am Samstag bei der Eintracht waren die Grün-Weißen im Spiel nach vorne sehr harmlos und blieben erstmals seit April 2019 in der Bundesliga ohne einen Schuss aufs gegnerische Tor. Damit das Polster auf die Gefahrenzone weiter einigermaßen komfortabel bleibt, müssen die Männer von Trainer Ole Werner nun wieder nachlegen. Da könnte das Heimspiel am Samstag gegen den VfL Bochum genau zur richtigen Zeit kommen. Auch wir trauen den Hausherren den Dreier zu und spielen mit einer Quote von 1,98 bei NEObet die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Bochum auf „Heimsieg“:

Werder ist eines der stärksten Kopfball-Teams der Bundesliga. Die Bochumer sind hingegen eines der schwächsten Teams

Bochum ist die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga

Der VfL entschied nur eines von 33 Gastspielen beim SVW für sich

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Bochum Quoten Analyse:

Der SV Werder steht mit 27 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz. Damit hat der Aufsteiger fünf Plätze und acht Zähler Vorsprung auf den kommenden Gegner.

So werden die Hausherren von den Buchmachern bei der Werder Bremen vs Bochum Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,05 auch als Favoriten auf den Rasen geschickt. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,56 aus Sicht der Bookies aber auch nicht chancenlos.

Werder Bremen vs Bochum Prognose: Spielt Werder wieder mit mehr Mut und Risiko?

In der Hinrunde hatte Werder Dortmund und Frankfurt deutlich mehr ärgern können. Gegen den BVB gewann Bremen sogar mit 3:2 und musste sich der Eintracht nur mit 3:4 geschlagen geben. Aktuell spielt der Aufsteiger mit wenig Mut sowie Risikobereitschaft und kommt so nur zu wenig Torchancen. Dabei hatte der SVW gegen die Hessen ein Übergewicht von 56 Prozent Ballbesitz oder 54 Prozent gewonnenen Zweikämpfen.

Doch im Spiel nach vorne fehlen Ideen, Zielstrebigkeit und Zutrauen. Auch Trainer Ole Werner spricht vom fehlenden Selbstverständnis bei seinem Team. Mit sechs Niederlagen aus den vergangenen acht Ligaspielen gehören die Grün-Weißen zusammen mit Hoffenheim auch zu den formschwächsten Teams der Liga. 221 abgegebene Schüsse gehören in der Bundesliga auch zu den schlechtesten Werten.

Mit dem 0:2 gegen Freiburg musste Bochum-Trainer Thomas Letsch in seinem sechsten Bundesliga-Heimspiel nach fünf Siegen die erste Niederlage hinnehmen. Die Gäste waren spielerisch überlegen und am Ende auch effizienter. Damit steht der VfL schon bei 14 Saisonniederlagen. Damit hat der Verein den Negativrekord zu diesem Zeitpunkt aus der Saison 1994/95 eingestellt.

Trotzdem holte der Ruhrverein 16 seiner 19 Punkte daheim und nur drei Zähler in der Fremde. Auch das Torverhältnis auf des Gegners Platz spricht mit 7:32 nicht unbedingt für die Blau-Weißen. Nachdem die Heimserie nun gerissen ist, möchten die Bochumer eine neue starten. Am besten am Samstag in Bremen. Dabei müssen die Gäste aber auf Kapitän Anthony Losilla verzichten, der gegen den Sport-Club glatt Rot sah und ein sehr wichtiger Anker ist.

Werder Bremen - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:2 Frankfurt (A), 0:2 Dortmund (H), 2:0 Stuttgart (A), 2:1 Wolfsburg (H), 1:2 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:2 Freiburg (H), 0:3 Bayern (A), 1:2 Dortmund (H), 5:2 Hoffenheim (H), 2:5 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Bochum: 2:0 (A), 3:2 (H), 4:1 (A), 3:2 (H), 0:0 (A)

Bremen gehört zu den Angstgegnern von Bochum. Nur gegen die Bayern musste der VfL mehr Niederlagen (48) und Gegentore (182) hinnehmen als gegen Werder (42, 138). Von den vergangenen 18 Bundesliga-Duellen gegen die Grün-Weißen konnte der Ruhrverein auch nur eines für sich entscheiden. Dieser Sieg stammt aus dem Februar 2008 und kam durch ein 2:1 im Weserstadion zustande. Das war auch der einzige Auswärtssieg der Bochumer in 33 Gastspielen beim SVW.

Unser Werder Bremen - Bochum Tipp: Heimsieg

Bochum ist das schwächste Auswärtsteam der Bundesliga. Zudem ist der VfL ein Lieblingsgegner von Werder. Diese Kombination kommt für Bremen genau zur richtigen Zeit. Denn nur mit einem Dreier kann sich der Aufsteiger weiter vom Tabellenkeller fernhalten.