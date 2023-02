Werder Bremen - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Werder Bremen - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.02.2023 lautet: Die Dortmunder scheinen momentan in der Bundesliga unbesiegbar zu sein und marschieren von einem Dreier zum nächsten. Werder Bremen fungiert dabei nur als eine Art Zwischenstopp und wird trotz seiner zuletzt starken Leistungen zuhause gegen den Vizemeister leer ausgehen.

Dortmund verkörpert hingegen ein anderes Kaliber und dürfte selbst im Weserstadion kaum zu bezwingen sein. Da Bremen jedoch mit Niclas Füllkrug den besten Angreifer der Liga in den eigenen Reihen beherbergt, wird es am Ende zumindest für einen Treffer reichen. Als logische Konsequenz bietet sich eine Wette auf „Sieg Dortmund & mehr als 2 Tore“ zu einer Quote von 2,50 bei Bet365 an.