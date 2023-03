Werder Bremen - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Werder Bremen - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.03.2023 lautet: An der Weser herrscht Krisenstimmung. Drei der vergangenen vier Bundesliga-Duelle gingen verloren. Der kommende Spieltag soll nun gegen Bayer Leverkusen die Trendwende einleiten. Allerdings lässt der jüngste Direktvergleich zwischen beiden Bundesligisten im Weserstadion nicht darauf schließen.

Werder gastierte zuletzt in Augsburg und hatte mit 62 Prozent Ballbesitz deutlich mehr vom Spiel. Zudem standen ebenfalls mehr Abschlüsse zu Buche. Am Ende gingen die Gäste aber dennoch leer aus und unterlagen mit 1:2. Wenngleich Grün-Weiß als Aufsteiger trotz des Abwärtstrends mit der Saisonbilanz zufrieden sein kann, gilt es an der Chancenverwertung zu arbeiten.

Leverkusen erkämpfte sich unter der Woche einen 2:0-Europa-League-Erfolg gegen den ungarischen Vertreter Ferencváros Budapest. Wettbewerbsübergreifend sind die Mannen von Trainer Xabi Alonso seit vier Partien ungeschlagen. Den Schwung aus der Europa League gilt es nun auf den nationalen Wettbewerb zu übertragen.

Einen Favoriten sehen wir in diesem Match nicht. Aus diesem Grund ist von einer Drei-Wege-Wette abzuraten. Als Alternative bietet sich der Markt „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,62 bei Chillybets an .

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Leverkusen auf „Über 2,5 Tore“:

Werder Bremen absolvierte zwei Drittel seiner Liga-Heimspiele mit 3 oder mehr Toren.

Leverkusen bestritt 7 der 11 Auswärtsspiele in der Bundesliga mit mehr als 2,5 Treffern.

4 der vergangenen 6 Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams endeten im Weserstadion mit mehr als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Leverkusen Quoten Analyse:

Anhand der von den Buchmachern offerierten Quoten lässt sich auf eine Angelegenheit zweier ebenbürtiger Mannschaften schließen. Wobei den Gästen aus Leverkusen aufgrund der deutlich besseren Formkurve leichte Vorteile eingeräumt werden. Diese Tatsache spiegelt sich anhand einer Quote von durchschnittlich 2,10 wider. Der Heimsieg hingegen wird mit einem Wert deutlich über 3,00 bis hin zu 3,40 bewertet.

Eine wesentlich aussagekräftigere Tendenz zeichnet sich am Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ ab. Dort preisen die Bookies, wie der neue Wettanbieter Chillybets , drei oder mehr Treffer im Spiel mit einer recht niedrigen Quote von ca. 1,62 ein und halten diesen Spielausgang für recht wahrscheinlich.

Werder Bremen vs Leverkusen Prognose: „Nimmt Leverkusen den Schwung aus der Europa League mit in die Liga?“

Anhand der Leistungen der Kicker aus der norddeutschen Hansestadt lässt sich auf ein Formtief schließen. Nur eines der vergangenen drei Liga-Duelle brachte einen Triumph mit sich. Dem 3:0 gegen Tabellenschlusslicht Bochum stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen gegen Frankfurt (0:2), Dortmund (0:2) und Augsburg (1:2) gegenüber.

Bremen setzte sich nur in zwei der jüngsten fünf Paarungen im Weserstadion durch. Zudem mussten ganze drei Niederlagen in Kauf genommen werden. Zumindest offensiv müssen sich die Mannen von Trainer Ole Werner in heimischen Gefilden nicht verstecken und versprühen mit 20 erzielten Treffern Torgefahr. Nur drei der zwölf Heimspiele endeten ohne eigenen Torerfolg. Defensiv steht Bremen zuhause keineswegs sicher und zeigt nur zwei „Clean Sheets“ auf. Acht der zwölf Heimspiele wurden mit mehr als 2,5 Treffern absolviert.

Seit vier Pflichtspielen ist die Werkself ohne Niederlage (3S, 1U). Trotz der starken Leistungen hat sich die Elf gegenüber der vergangenen Spielzeit aktuell um ganze sechs Ränge verschlechtert und landet auf Platz 9. Mit dem Verpassen des internationalen Geschäfts droht der Supergau. Mittlerweile ist die Differenz zu den internationalen Rängen auf acht Punkte angewachsen.

Werder Bremen - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:2 Augsburg (BL, A), 3:0 Bochum (BL, H), 0:2 Frankfurt (BL, A), 0:2 Dortmund (BL, H), 2:0 Stuttgart (BL, A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Ferencvaros (EL, H), 4:1 Hertha BSC (BL, H), 1:1 Freiburg (BL, A), 5:3 n. E. Monaco (El, A), 2:3 Mainz (BL, H).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Leverkusen: 1:1 (BL, A), 0:0 (BL, H), 1:1 (BL, A), 1:4 (BL, H), 2:2 (BL, A).

Aufgrund der starken Leistungen in der Ferne lässt sich bei Bayer aber wieder Mut schöpfen. Lediglich eines der vergangenen fünf Spiele auf gegnerischem Boden ging verloren. Darüber hinaus stehen drei Siege und ein Remis zu Buche. Deutlich mehr als 60 Prozent der Auswärtsspiele in der Bundesliga endeten mit mehr als 2,5 Toren.

Im Regelfall brachten die Begegnungen zwischen den beiden Konkurrenten im Weserstadion Tore mit sich. Fünf der jüngsten sieben Ansetzungen in Bremen endeten mit drei oder mehr Treffern. Ein weiteres Indiz, das uns bei der Entscheidungsfindung unserer Werder Bremen Leverkusen Prognose bekräftigt.

Unser Werder Bremen - Leverkusen Tipp: „Über 2,5 Tore“

Leverkusen überrannte am vergangenen Bundesliga-Spieltag Hertha BSC im wahrsten Sinne des Wortes mit 4:1. Wenngleich Bremen seit vier Jahren zuhause nicht mehr gegen Leverkusen gewinnen konnte, ist nicht mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen.

Werder wird im 3-5-2 mit dem gefährlichen Stürmer-Duo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch auflaufen. Die Gäste weichen sicher nicht von ihrer offensiven Grundausrichtung im 3-4-2-1 ab, wobei Patrik Schick erstmals wieder in die Startelf vorrücken könnte.

Beide Mannschaften sind im gesicherten Mittelfeld und haben nichts zu verlieren. Ein befreites Aufspielen wird für Chancen auf beiden Seiten sorgen und letztendlich zu Toren führen.